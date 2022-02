Kde kúpiť taburetky s úložným priestorom?

Vhodné podmienky pre príjemné a pohodové bývanie a proces zariaďovania domácnosti je vážna vec. Ale občas zamieša karty aj hravý prvok, ktorý odľahčí atmosféru a umožní popustiť uzdu fantázii. Presne takýto post prináleží taburetke . Veľkosťou menší kus nábytku však môže v interiéri zohrať úlohu dynamického a preto významného prvku. A to doslova. Okrem nápaditého tvaru a dezénu zaujme taburetka aj variabilnosťou polohy. Jednoducho ju pre nízku hmotnosť, ktorú zvládne často aj dieťa, môžete podľa potreby presúvať či prenášať do rôznych častí miestnosti. Takže napokon ide o hru s taburetkou v priestore.

Na skok do minulosti

Taburetka nie je novým pojmom. Poznali ju aj predošlé generácie. Predtým to bola menšia stolička či lavica s mäkkým čalúnením pre pohodlnejšie sedenie, ktorá zvykla stáť pri klavíri v salóne. Alebo ako toaletka pred zrkadlom a toaletným stolíkom. Na piknik do prírody sa brával puf, vyšší vankúšik, ktorý izoloval od studenej a tvrdej zeme a poskytol základný komfort pri spoločenskej zábave a pohostení v podmienkach exteriéru.

Na taburetku ako ideálne riešenie doplnkového sedenia si spomenie každý, kto má problém s veľkosťou priestoru a s obmedzenou kapacitou sedacej súpravy. A to sa stáva často. Obývacia izba však plní úlohu spojovacieho priestoru všetkých jeho obyvateľov, preto by napriek plošnému hendikepu nemala stratiť šancu na spájanie rodiny len pre nedostatok kresiel na sedenie. Riešenie ponúka súprava alebo aj zostava viacerých typov taburetiek. Rovnako operatívne sa môže zhostiť úlohy plnohodnotného nábytku na sedenie aj pri väčších oslavách a hromadnom príchode priateľov a známych. Taburetka je vlastne geniálny prvok interiéru. Keď ticho čaká na svoju príležitosť, býva pred zrakmi ukrytá v šatníku, decentne schovaná pod konferenčným stolíkom alebo odsunutá do kúta miestnosti. A vo chvíli, keď obývaciu izbu zaplní dav ľudí, zaujme postavenie sedadla pre jedného z hostí, ktorý by sa mal cítiť v spoločnosti rovnako komfortne ako ostatní.

Kde všade sa ešte uplatní?

Taburetka si však našla miesto aj v iných častiach domácnosti, ukazuje sa byť všestrannejšou pomôckou, než ste možno tušili.

v spálni je osvedčeným doplnkom kozmetického kútika, kde prebiehajú všetky skrášľovacie procedúry domácej pani. Podobný účel plní aj umiestnená vo väčšej kúpeľni

taburetky sú obľúbeným doplnkovým prvkom zariadenia detskej izby. Menším deťom imponujú typy taburetiek z ľahkých materiálov potiahnuté tkaninami s veselými motívmi, ktoré sa často stávajú súčasťou ich hry a pohybových aktivít. Do izby odrastených školákov patria rôzne taburetky s mladistvým dizajnom, ktoré umožňujú nekonformnú komunikáciu s rovesníkmi

niektoré typy taburetiek, napríklad ratanové, sa priam pýtajú na terasu alebo lodžiu

Jej čaru podľahli aj dizajnéri

Argumentov na obhajobu taburetky padlo viac než dosť. Preto sa ani netreba čudovať, že sa práve tomuto malému interiérovému prvku venujú mnohí dizajnéri. Taburetka má málo obmedzení, dáva fantázii krídla, kreativita má cestu nezarúbanú. Vďaka tvorivému procesu uzrelo svetlo sveta množstvo zaujímavých modelov, ktoré dokážu v interiéri namiešať kokteil originality, ale zároveň s ním aj dokonale splynúť. Preto taburetka ako doplnkový typ nábytku nemusí byť nikdy rušivým prvkom.

Je to, samozrejme, hlavne otázka správnej voľby. Existujú mnohé typy taburetiek s rôznym riešením a bývajú potiahnuté rôznorodým materiálom. Tvarom frekventovaná je guľatá či štvorhranná, niekedy je vybavená nožičkami. Cení sa tiež ľahkosť materiálu a prípadné kolieska, ktoré uľahčujú presun v priestore. Funkciu taburetky plní aj malý skladací stolík, prútený valec alebo kožená stolička s odklopným vekom. Dokonca sa občas vyrábajú modely aj z kartónu alebo z plastu, ktorý imponuje najviac priaznivcom minimalistického dizajnu alebo návratov k retro štýlom rokov 60-tych. Efektným riešením sú súpravy oválneho, kruhového alebo polkruhového tvaru, ktoré možno poskladať do uzavretého kruhu alebo do tvaru S a vytvárať tak veľkosťou komfortnejšie a tým stabilnejšie plochy na sedenie aj pre viac osôb. K taburetkám sa zaraďujú aj taburetové vankúše, ktoré si ako zaujímavý prvok orientálneho štýlu sedenia na zemi získal priazeň zvyšku sveta. Je naozaj z čoho vyberať. Už ostáva iba trafiť sa do charakteru zariadenia celého interiéru, ktorý môže taburetka farebnosťou, tvarom alebo poťahovým materiálom dokonale zútulniť. A v niektorých prípadoch býva tento kus nábytku vtipným prvkom, ktorý dodá interiéru šmrnc alebo veselšiu atmosféru.

Multifunkčná elegantná pomôcka

Taburetka je síce prioritne predmetom na sedenie, ale pokojne si na ňu môžete pri sledovaní televízie z pohovky či kresla pre zvýšenie pohodlia vyložiť nohy. Vtedy príde vhod polohovacia taburetka, na ktorej sa dá nastaviť vyhovujúca výška.

ak má taburetka vhodný tvar s dostatočne veľkou rovnou plochou sedáka, môže sa príležitostne používať aj na stolovanie ako príručný konferenčný stolík, na ktorý sa položí tácka s občerstvením alebo s kávou

niektoré taburetky sa dokonca dajú rozložiť na improvizované jednolôžko pre občasného hosťa a trh ponúka aj relaxačné taburetky so zabudovanými reproduktormi a rádiom alebo prehrávačom

keď k vám hostia neplánujú zavítať dlhšie, môže umiestnená pri stene slúžiť ako podstavec pod väčší črepník s izbovou rastlinou

niektoré druhy sú riešené veľkoryso. Poskytujú aj úložný priestor, do ktorého sa dajú schovať predmety na relax, napríklad pletenie, karty alebo časopisy

pri troche fantázie si má práve taburetka s dutým vnútrom šancu nájsť svoje miesto v predsieni ako prvok na sedenie a odkladanie náhradných papúč či pomôcok na obúvanie topánok a ich údržbu. Ak zvolíme dizajnérsky výnimočný kúsok, taburetka vstupné priestory esteticky pozdvihne a dokonca udá smerovanie štýlu, ktorému sa podriadia aj iné prvky ako vešiak, svetlá a zarámované fotografie či iné dekorácie

Taburetky sa neobávajte, ale …

Tento druh sedenia na nízkej „stoličke“ bez operadla býva vcelku pohodlný a príjemný. Má však aj svoje nevýhody. Na dlhšie sedenie pre absenciu opory chrbta ideálna určite nie je. Ponúkať sadnúť si na nižší posed sa neodporúča všetkým, ktorí majú pre zdravotné ťažkosti zhoršenú mobilitu a ťažko sa im vstáva. A taburetka nie je už vôbec vhodná pre starších ľudí, ktorí by bez opierky nemuseli pri sedení udržať rovnováhu.

Ďalšie alternatívy na sedenie

Náhradným riešením sedenia namiesto klasického kresla alebo pohovky nemusí byť iba taburetka. Karty zamiešalo zdravotné hľadisko, ktoré vyprovokovalo vývoj kľakačky. Tento typ stoličky núti človeka sedieť v správnej vzpriamenej polohe a eliminuje bolesť chrbta. Podobným benefitom pre zdravie je aj fitlopta, ktorá sa zo športových centier presunula už aj k pracovnému stolu. Sedenie na fitlopte počas práce pôsobí blahodarne na celý pohybový aparát. Pri pohupovaní a snahe držať telo vo vzpriamenej polohe sa do šetrného, ale aktívneho pohybu zapájajú všetky svaly a človek sa môže navyše zbaviť podráždenosti a únavy.

Do moderného mladistvého interiéru, do študentskej vaky či loftového typu bývania sa hodia aj nekonvenčné interiérové prvky alternatívneho sedenia. Vyhľadávané sú sedacie vaky alebo nadrozmerné relaxačné vankúše, ktoré sprostredkúvajú uvoľnenú polohu. Sú ušité z rôznych poťahových látok, najčastejšie z kože, syntetickej kože, nylonu alebo polyesteru, aby sa dali ľahko udržiavať. Mäkkosť vakov zabezpečujú polystyrénové guľôčky ako výplň, ktorú však treba po čase doplniť, aby si vak zachoval nadýchaný objem. Sú ľahké, prenosné a tvarovo variabilné, absolútne sa prispôsobia tvaru tela. Relax poskytujú aj exteriérové vaky, ktoré si našli svoje miesto pri bazéne a v záhrade. Vyššej náročnosti prostredia zodpovedajú aj kvalitné materiály, ktoré sú odolné voči vode a UV žiareniu a ľahko sa čistia.

Životnosť a údržba

V domácnosti je viac než dosť podnetov na upratovanie a údržbu. Preto sa každý snaží voliť materiály, ktoré si zachovajú dlhšiu životnosť a nekomplikujú údržbu. Dôležitý atribút aj pri výbere taburetky. Rozhoduje odolnosť materiálu proti ťahu a tlaku aj proti roztrhaniu, pevnosť a hustota vlákien a stálosť farieb.

Bavlna je pre priaznivú cenu najžiadanejšia, no treba rátať s tým, že ju budete musieť po čase nahradiť novou. Pri textilných poťahoch máte k dispozícii väčší výber dezénov a farebnej škály, je lepšie zvoliť druh látky, ktorá je vďaka špeciálnej úprave lepšie odolná voči špine

Ženilka je príjemná na dotyk, pôsobí elegantne, ale rýchlo sa znečistí a horšie čistí

K obľúbeným poťahom doplnkového sedenia patrí aj mikroplyš a alcantara, ktorá sa používa aj pri výrobe sedadiel v aute

Koži nechýba luxusný imidž, za ktorý sa aj viac platí, ale má dlhšiu životnosť a ľahko sa čistí. Je navyše príjemná na dotyk, pružná, preto sa tak rýchlo nevysedí a ako časom overený materiál, ktorý zapadne do rôznych štýlov, nepodlieha rozmarom módy

Ekokoža tak dlho nevydrží, ale tiež je nenáročná na údržbu a je vhodná aj pre alergikov. Dokonca úspešne odoláva extrémnemu kontaktu mačky či psa

Ak má taburetka ako predmet denného používania tendenciu sa rýchlejšie znečistiť, môžete si väčšie starosti s údržbou ušetriť poťahmi, ktoré sa dajú prať a znovu ľahko navliecť pre elastickosť materiálu. Kde si svoju vysnívanú taburetku s úložným priestorom môžete vlastne zakúpiť? K dispozícii máte skutočne bohatú ponuku výrobcov, predajcov, kamenných obchodov aj internetových e-shopov. K najznámejším patria napr. favi, MALL, Heureka, Mobelix, IKEA, ASKO, JYSK, Sconto, Evilia, Vera, Kika a mnohé iné. Je to už len na vás, čo hľadáte a kam pri výbere taburetky zablúdite svojím pohľadom a zákazníckou nohou.

