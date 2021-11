Kde sa hodí koberec s dlhým vlasom alebo z brmbolcov

Koberec bol súčasťou zariaďovania domácnosti už v staroveku. Plnil estetickú funkciu, no slúžil tiež ako zatepľovanie stien, podláh či ako provizórne čalúnenie. Ručne tkané kusy boli cenným artiklom, čo sa v podstate nezmenilo dodnes. Cena však klesla u modelov sériovej výroby. Vývoj technológií spôsobil, že v súčasnosti je výber naozaj široký, či už v oblasti materiálov, v spôsobe výroby alebo v rámci farieb a vzorov. Aj shaggy koberec prešiel určitým vývojom. Stále je však charakteristický skrutom dlhých vlákien.

Úžasne mäkučký shaggy koberec

Ide o typ koberca, ktorý sa vyrába z rôznych druhov vlákien. Príkladom je polypropylén, akryl, polyester, viskóza a pod., pričom sa bežne stáva, že sa tieto materiály kombinujú. Typickým znakom je dlhý vlas. Najpoužívanejšou dĺžkou je 30 – 50 mm, no nájdete aj koberce s 80 mm dlhými vlasmi. Shaggy koberec má hrubší typ vlasu, tvorený zväzkom niekoľkých zatočených vlákien. „Huňatá štruktúra“ je tak výsledkom tvarovanej priadze. Plusom je príjemný mäkký pocit na dotyk a schopnosť udržať teplo. Obavy z údržby sú často prehnané, no pravdou je, že suché vysávanie niekedy nepostačuje. V minulom storočí ste sa mohli stretnúť s jeho predchodcom, s kobercom so strapcami. Po pozitívnej materiálovej zmene, ako aj spôsobe „viazania vlákien“, je v súčasnosti charakteristický vyššou odolnosťou voči špine aj záťaži. Farebná škála má takmer nekonečné možnosti, a preto ho prispôsobíte aj zariadeniu vo vašom byte.

Starostlivosť o čistotu nie je náročná, teda pokiaľ vám okrem vysávania neprekáža aj občasné vyprášenie či vyklepanie koberca. Jednoduchosť údržby spočíva aj v samotnej dĺžke vlasu, a tiež od toho, z akého materiálu je vyrobený Suché vysávanie a dostatočne vysoký sací výkon odstráni nečistoty. Pozor na rotačný nástavec, mohol by poškodiť štruktúru vlasu, prípadne ho úplne vytrhnúť. Špeciálna hlavica na čalúnenie (užšia) vám ale zaručí dobrý výsledok. Dôležité je pohybovať sa do všetkých smerov. Vtedy dôjde k preklopeniu dlhých vlasov a odsatiu nečistôt. Čo sa týka mokrého čistenia, túto prácu prenechajte radšej odborníkom. Môžete ho skúsiť vykonať aj doma, no nevhodne zvolené prostriedky by mohli vlákna znehodnotiť. Výrobcovia totiž pri kúpe varujú, že shaggy koberec by nemal byť nikdy úplne mokrý (pokiaľ nejde o profesionálne tepovanie a pranie so sušením).

Farebná stálosť nepochybne poteší, rovnako ako vlasy, ktoré nie sú „uchodené“ ani po niekoľkých rokoch. Tu je však nutnosťou poobzerať sa po kvalitnejších kúskoch. Cena práve v tomto prípade často rozhoduje. Všeobecne ide o luxusnejší typ koberca, no exkluzivita závisí od viacerých faktorov. Vybrať si môžete z prírodných alebo syntetických materiálov, z ručne tkaných, viazaných alebo pásovo vyrábaných modelov. Spokojnosť tak môže byť na strane menej náročných zákazníkov a aj tých, ktorí si potrpia na „prepychový interiér“. Hodí sa do obývačiek, ale tiež do spálne či detskej a študentskej izby. Jeho nadýchaný vzhľad a farebné variácie umožnia dokonalé zladenie, ale aj pútavý a výrazný akcent. V obývacej izbe môžete objavovať možnosti jeho kombinovania, ktoré sa snúbia aj s príjemným sedením. V spálni zase oceníte, ak po prebudení nestupíte na studenú zem. Mäkkosť a hrejivosť tohto koberca je obľúbenou vlastnosťou. Ďalšou z pozitívnych vlastností je tlmenie zvukov, ktoré je využiteľné najmä v detskej izbe. Shaggy koberec má rôzne tvary, veľkosti a farebné prevedenia, takže sa prispôsobí aj „veselému interiéru“.

Chcete nezvyčajný dizajn? Doprajte si koberec s lesklým typom vlákien. Siahnuť môžete aj po kombinácii, a to po matných hrubších a lesklých tenších vlasoch. Chaotický vzhľad je tento raz plusom a tzv. chlpatý koberec má v modernom interiéri určite zelenú. Nie len mat a lesk, ale aj veľkostné prevedenie rozhoduje o estetickom výsledku. Možno je to pre mnohých prekvapením, ale aj tento typ niektorí výrobcovia ponúkajú ako metráž. Nie len behúň do spálne či veľký obdĺžnik do obývačky, ale tiež kompletne pokrytá podlaha v miestnosti môže byť „shaggy“. Buďme realistickí. Aj keď údržba nie je výrazne náročnejšia, dlhý vlas asi nebude tým najlepším riešením pre niekoľko metrov štvorcových. Kusový koberec je z hľadiska praktickosti aj dizajnu tou správnou voľbou.

Tento nadýchaný koberec je vítaný najmä v moderných obytných priestoroch. Práve preto je lepšie vsadiť na neutrálne odtiene, ktoré stále dokážu zaujať v rámci zariadenia tón v tóne. Sivá, čierna, biela, béžová, hnedá – s nimi nič nepokazíte. Ani jemné pastelové odtiene marhuľovej, kaki či tehlovej nemusia byť krokom vedľa. Ak kupujete „shaggyho“ do obývačky, dbajte na správne rozmery. Aj kusový koberec má svoje pravidlá. Presná veľkosť sa nedá jednoznačne stanoviť, pretože záleží od rozloženia a veľkosti sedacej súpravy, konferenčného stolíka, prípadne kresiel či taburetiek. Každopádne by mal pokrývať celú plochu sedenia. To znamená, že ak sedíte, nohy by ste mali mať položené na mäkkom podklade. Nemá žiadny zmysel kupovať koberec, ktorý umiestnite iba pod stolík a časť sedačky. Vo väčšom priestore by tento spôsob mohol pôsobiť „ako rohožka“.

Koberec z brmbolcov alebo dekorácie by handmade

V žiadnom prípade vás nechceme zmiasť. Aj koberce z brmbolcov nájdete v ponuke súčasných predajcov. Otázkou však zostáva, za akú cenu. Hovoríme totiž o dizajnovo prepracovanom a výrazne originálnom prvku, ktorý rozžiari každý interiér a dodá mu neopakovateľné čaro. Ak ste aspoň trošku kreatívni, trpezliví a ochotní priložiť ruku k dielu, koberec z brmbolcov si ľahko vyrobíte aj sami doma. Tvorba handmade sa stáva čoraz populárnejšou. Prinášame vám návod nie len na koberce z brmbolcov, ale aj na ďalšie kobercové variácie. Koberce a koberčeky sú dnes in a má ich rada každá žena, ktorá vyznáva útulný domov. No treba povedať, že koberce samé o sebe nie sú najlacnejšia záležitosť, a ak majú byť ešte aj štýlové a podľa našich predstáv, je to takmer nesplniteľný sen. My sme však objavili návod, ako si vlastný koberček vyrobiť.

Koľko žien, toľko predstáv. Iný vkus, iný štýl, iné priority. Ak ste sa odhodlali vyrobiť si svoj koberček sami, pripravte si staré oblečenie, zvyšky priadze, špagáty, čokoľvek, čo bude vášmu kobercu vyhovovať. Je to jednoduché. Poďte vyrábať s nami! Váš domov si zaslúži byť originálny. A nezabudnite čítať až do konca. To najlepšie prichádza totiž vždy nakoniec. Na výrobu a tkanie kobercov existuje mnoho techník a vyrábať ich môžeme z rôznych materiálov. V tomto smere hranice neexistujú, jediné čo potrebujete, je troška trpezlivosti a chuť tvoriť.

Koberec zo starého oblečenia Takýto koberec je v konečnom výsledku nie len krásny, ale splní aj praktický účel – zbavíte sa starých vecí, ktoré už nenosíte, no je vám ľúto ich vyhodiť. Recyklujeme, dámy, recyklujeme.

Koberec z bavlniek, stužiek a špagátikov Na tento koberec budete potrebovať množstvo bavlniek, stužiek a špagátikov, ktoré máte doma v skrini. Presvedčte sa len, aby ich bolo dosť na veľkosť koberca, ktorý idete vyrábať. Tieto koberce majú obrovskú výhodu pre milovníčky farieb a pestrosti. Môžete naň použiť a skombinovať naozaj všetky farby, druhy, šírky a materiály stužiek. Ak chcete predsa len niečo jednofarebné alebo aspoň zladené a nemáte stužky v týchto farbách doma, šup do galantérie. Výroba takéhoto koberca je pre veľmi trpezlivé a kreatívne dámy, no ak sa vám zdá náročná iste vás poteší, že tento proces je aj veľmi vzrušujúci a upokojujúci zároveň. Neváhajte a skúste to, naozaj to nie je ťažké. Rohožka alebo koberček z vlnky a lana Proces výroby je takmer rovnaký ako pri predošlom koberci, rozdiel je už len v našívaní ozdôb na koniec. Ak ich, samozrejme, chcete. Prichystajte si teda kartón, nožnice, povrázok a priadze rôznej hrúbky. Utkajte si čarovný koberček. Koberec do spálne vyčarí krajšiu atmosféru Luxusne jemný koberec Nesporná výhoda tohto koberca je jeho univerzálnosť. Hodí sa takmer do každého interiéru a viete ho ľahko prispôsobiť vášmu štýlu zariadenia. Na tento koberček však musíte byť zruční v háčkovaní alebo aspoň v štrikovaní. Trošku trpezlivosti a exkluzívny koberček máte pod nohami aj vy. Koberec z brmbolcov Tento objemný a nadýchaný koberec vyrábajú šikovné rúčky hlavne do spální a detských izieb. Pri pohľade na to, ako vyzerá, určite chápete prečo. Vyrobiť brmbolec vie asi každá žena, ktorá už niekedy štrikovala deťom čiapku. Brmbolec je tá najjednoduchšia vec na svete. Vyhrajte sa pri ich výrobe s farbami, vaše deti sa hravému koberčeku určite potešia. Koberec z lana To najlepšie na záver. Táto podložka je štýlová, praktická, pevná a hlavne – nádherná. Hodí sa najmä do moderných interiérov, ale podobne ako pri niekoľkých predošlých kobercoch, zapadne aj ako univerzálny kúsok. Tento koberec nie je finančne vôbec nákladný a hotový ho máte do polhodinky.

