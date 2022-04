Kde sa hodia koberce s dlhým vlasom?

Aj vy vlastníte tento typ kobercov? Nečudo, veď shaggy koberce alebo koberce s dlhými vláknami sú moderným trendom, ktorý je štýlový a zároveň dotvára v priestore dizajnový prvok, ktorý tvorí príjemnú atmosféru. Koberec s dlhým vlasom alebo hovorovo povedané, chlpatý koberec, takisto vyžaduje pravidelné čistenie a starostlivosť. Niektoré domácnosti sa totiž stretnú s problémom, že shaggy koberce nie a nie riadne vyčistiť. Ako vyčistiť koberce s vysokým vlasom? Existujú domáce recepty na čistenie kobercov? Pomôže tepovanie koberca s dlhým vlasom? Všetko praktické, čo vám pomôže pri čistení shaggy kobercov, sme pre vás pripravili v nasledujúcich odsekoch.

Koberec s dlhým vlasom krásne zútulní interiér

Charakteristickým prvkom shaggy kobercov sú dlhé vlákna alebo ak chcete dlhé vlasy, ktoré sú pripevnené k textilnému podkladu. Dĺžka vlasov je zvyčajne od 2 do 7 cm. Koberce s vysokým vlasom majú veľmi prispôsobivú vlastnosť, keď sa po ich povrchu vykoná pohyb, vlasy sa nasmerujú rovnakým smerom. Ide o akúsi pamäťovú vlastnosť. Vyrábané sú z bavlny, vlny alebo z umelých vlákien (polyester), ktoré sú podstatne lacnejšie. Bavlnené, ale aj syntetické shaggy koberce sú veľmi príjemné na dotyk, no v prípade bavlny je trvácnosť a kvalita značne vyššia.

Pri údržbe je základom pravidelnosť. Každá vec v domácnosti, špeciálne tá, ktorá je používaná denne, si vyžaduje svoju pravidelnú údržbu. Presne to sa týka aj kobercov s dlhým vlasom. Klasické suché vysávanie shaggy kobercov je základom, aby sa pomedzi vlasové vlákna neusádzali nečistoty. Zároveň ide o najbežnejší a najjednoduchší spôsob údržby. Suché čistenie (vysávanie) kobercov by ste mali aplikovať minimálne 2-3x do týždňa, ideálne s nadstavcom, ktorý je vybavený štetinami a takisto má užší profil nasávania, aby dokázal vyvinúť dostatočnú saciu silu. Vysávať by sme mali všetkými smermi, nie iba po smere vlákien. Vďaka pravidelnej údržbe zabezpečíme, že v koberci sa nebudú udržiavať nečistoty, prach a mikróby.

Po suchom čistení je druhým a veľmi účinným mokré čistenie. V zásade platí, že tepovanie akéhokoľvek druhu koberca je prínosné, pretože odstráni aj hĺbkové nečistoty usadené vo vláknach koberca. Toto dôkladné čistenie nemusí byť tak pravidelné, ako v prípade klasického vysávania. Prístroje na mokré čistenie sú už dnes multifunkčné vysávače s funkciou mokrého vysávania alebo potom profesionálne tepovače s vysokým výkonom, avšak aj za vyššiu sumu. Ak máte kobercov doma veľa, môžete si najať aj profesionálnu firmu, no vedzte, že za takéto služby sa platí. Pri mokrom čistení môžete použiť aj špeciálne čistiace prostriedky určené pre čistenie kobercov. Nikdy nepoužívajte neoverené čistiace prostriedky. Vlákna môžete oslabiť, zbaviť farby alebo môžete dokonca spôsobiť ich postupné rozpadanie.

Aspoň v krátkosti musíme spomenúť, že shaggy koberec by mal po mokrom čistení riadne vyschnúť. V prípade kobercov s dlhým vlasom je nevýhodou, že schnú dlhšie. Niekedy je teda vhodné, ak to počasie alebo podmienky na sušenie dovolia, nechať koberec vyvetrať aspoň 2-3 dni. Ak totiž koberec poriadne nevyschne, môže to viesť k zatuchnutiu a nepríjemnému zápachu. Pri odstraňovaní škvŕn treba konať rýchlo. Samozrejme, výhodou koberca s dlhým vlasom je, že nečistoty nevidno tak „okato“, ako v prípade klasického koberca s krátkymi vláknami. Tak či tak platí, že škvrna by nemala zaschnúť. V prípade shaggy koberca by ste mali miesto zvlhčiť a následne škvrnu vytepovať.

Klasické vyprášenie nestojí veľa a stratíte iba svoj čas. Stačí si zaobstarať praker, koberec prevesiť do zvislej polohy a údermi uvoľniť svoje nervy a zároveň aj nečistoty v samotnom koberci. Klasické vyklepanie zbaví koberec prachu a aj väčších kusov nečistôt. Následne je vhodné koberec ešte povysávať. Na škodu nie je aplikovať tento proces ani pred mokrým čistením. Pred tepovaním je vždy vhodné koberec povysávať alebo vyprášiť.

Samozrejme, sme pátrali aj medzi užívateľmi a pripravili sme pre vás tie najlepšie, najúčinnejšie a hlavne overené spôsoby, ako shaggy koberce vyčistiť. Domáce čistenie kobercov tak nie je až tak nereálne, ako by sa mohlo zdať. Na mastné škvrny pomáha jedlá sóda alebo hladká múka. Tie do seba vsiaknu mastnotu a následne stačí miesto povysávať a opláchnuť klasickým saponátom. Na škvrny od vína, sladkých nápojov alebo omáčky je účinná klasická kuchynská soľ. Čistenie kobercov soľou je síce o niečo zdĺhavejšie, pretože soľ musí niekoľko hodín účinkovať (aspoň 24 h) a následne stačí miesto povysávať.

