Keď sa utópie stávajú skutočnosťou

Nie je to tak dávno, čo sme sa s inteligentnou domácnosťou mohli stretnúť len na plátne kín či na stránkach vedecko-fantastických publikácií. A dnes sú bežnou realitou, ktorá nám do života prináša okrem dômyselných inovácií aj viac bezpečnosti či pohodlia. Čo sa však za touto jedinečnou súhrou jednotlivých prvkov skrýva?

Technológie, ktoré nám uľahčujú život

Chod inteligentnej domácnosti je v pozadí veľmi dômyselným spôsobom ovládaný riadiacou jednotkou, ktorá, laicky povedané, dozerá na chod jednotlivých snímačov, senzorov, spínačov, vypínačov a iných zariadení tohto systému. Veľmi jednoduché, a napriek tomu prepracované je fungovanie každej inteligentnej domácnosti. Na prvý pohľad bežný vypínač či zásuvka v SMART domácnosti dokáže svoju funkciu plniť aj bez nášho pričinenia. A kúrenie, klimatizácia či vetranie v dome dokážu pracovať s teplotou a kvalitou vzduchu lepšie a efektívnejšie, ak sú súčasťou inteligentnej domácnosti.

Nakoniec nejde nespomenúť aj úsporu energií, ktoré, ako sa zdá, začínajú byť tým povestným horúcim želiezkom. Či je to už kúrenie, elektrina, alebo spotreba vody – všetky pohlcujú nemalú čiastku nášho rodinného rozpočtu. No v rámci inteligentnej domácnosti sa aj v ich spotrebe dokážeme dostať do čísiel, ktoré pre náš rodinný rozpočet nebudú také devastujúce. Ako? Jednoducho – za výdatnej pomoci moderných technológií.

SMART zariadenia novej generácie

Ak chceme kráčať s dobou, musíme sledovať módne trendy a najnovšie inovácie. Práve tie nám ukazujú, ako veci zefektívniť. Základnou myšlienkou inteligentnej domácnosti je to, aby jednotlivé jej súčasti navzájom medzi sebou komunikovali, a zároveň sme aj my mali prehľad o dianí doma. To by však nebolo možné, ak by nekomunikovali v jednotnom jazyku. ZigBee je bezdrôtová technológia – protokol, vďaka ktorému dokážu medzi sebou komunikovať rôzne zariadenia. A tak riadiaca jednotka AQARA Hub M2 EU dokáže riadiť chod akejkoľvek inej značky zariadenia podporujúceho ZigBee protokol. Práve tento fakt má význam najmä v prípadoch, ak sa rozhodneme zapájať do inteligentnej domácnosti jej jednotlivé súčasti s časovým odstupom. Treba však podotknúť, že práve XIAOMI AQARA sú zariadenia tej generácie, ktorá je vďaka najnovším technológiám a skvelému dizajnu tou najlepšou voľbou pre zautomatizovanie našej domácnosti.

Nemusíme mať žiadne špeciálne vzdelanie a ani najnovšie poznatky o technologických novinkách, aby sa naša domácnosť mohla volať inteligentnou. Byť však jej súčasťou je nie len pohodlné, ale aj veľmi výhodné.

Informačný servis