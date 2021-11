Klimatizačné jednotky - kedy ich kupovať

Zvažujete kúpu klimatizácie alebo je vaša stará klimatizácia už súca na výmenu? Tu je zopár dobrých rád, ako si vybrať dobrú a vhodnú klimatizáciu do bytu, domu alebo kancelárie. Vo väčšine kancelárii je to už pomaly štandard mať nainštalovanú klimatizáciu, v rodinných domoch to začína byť trendom už aj u nás. V tomto pomere z pochopiteľných dôvodov zaostávajú byty. Inštalácia klimatizácie je na rozhodnutí majiteľa bytu a pokiaľ je bytový dom aj zateplený, jej inštalácia nie je až taká jednoduchá. Ale povedzme si niekoľko zaujímavých tipov pre čo najsprávnejší výber klimatizácie.

Aby bolo teplo znesiteľné

1. Rozhodnite sa pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom Klimatizácia, ktorej súčasťou je aj tepelné čerpadlo sa odporúča vtedy, ak plánujete prostredníctvom klimatizácie priestor aj vykurovať, nie len ochladzovať. Dnes to už býva viac menej štandardom, že klimatizačné jednotky majú aj tepelné čerpadlo a je možné ich prepnúť do reverzného chodu. To znamená, že namiesto chladenia budú priestor vykurovať.

2. Klimatizácia a jej umiestnenie Nezabudnite, že klimatizácia nie je kus nábytku, aj keď niektoré typy tak môžu vyzerať. Na to, aby klimatizácia bola aj efektívna, je dobré ju umiestniť na vhodné miesta. Takými sú napríklad priestor na strope, na bočnej stene bezprostredne pod stropom alebo na parapete. Aj pri použití klimatizácie na vykurovanie priestoru sú to veľmi vhodné miesta. Nezabúdajte, že v prípade klimatizácie je potrebné myslieť aj na umiestnenie vonkajšej jednotky, ktorá odvádza kondenzát. V niektorých prípadoch je možný odvod aj do kanalizácie.

3. Hlučnosť a filtrácia Pri výbere klimatizácie zvážte aj jej hlučnosť. Je to v zásade jedno či kvôli susedom, alebo kvôli deťom vo vedľajšej izbe. V každom prípade dbajte na hlučnosť nie len vnútornej, ale aj vonkajšej jednotky. Rovnako nezabudnite na kvalitný filter. Každá klimatizácia má základný prachový filter, ale niektoré klimatizácie obsahujú aj ionizátor alebo uhlíkový filter. Nakoľko nám klimatizácia pomáha udržiavať správnu teplotu v miestnosti, ale v nej aj prečisťuje vzduch. Preto sú filtre v klimatizácii veľmi dôležitou súčasťou. Odstraňujú, resp. zachytávajú zápach alebo peľ.

Klimatizácia- veľký návod ako si ju vybrať

4. Výkon klimatizácie Neriaďte sa heslom, čím nižší výkon, tým lepšia spotreba. Pokiaľ uvažujete nad kúpou klimatizácie, berte do úvahy veľkosť priestoru a potrebu chladenia, resp. kúrenia v priestore. Pokiaľ sa rozhodnete pre nižší výkon, nemusíte dosiahnuť požadovanú teplotu. Preto si pri jej výbere nechajte poradiť v špecializovaných predajniach alebo servisných centrách spoločností, ktoré sa klimatizáciou a chladením alebo kúrením zaoberajú. Priama úmera spotreby a výkonu je tu na mieste.

5. Aká klimatizácia sa kde hodí Vnútorná klimatizačná jednotka môže byť mobilná, nástenná, kazetová alebo podstropná, resp. podparapetná. Tá sa umiestňuje pod parapetu, kazetová sa zasa inštaluje na strop, kde sa dá potrubie zakryť kazetovým stropom, resp. podhľadmi. Tie sú pomerne časté a obľúbené v kancelárskych alebo obchodných priestoroch. Do domov a bytov sa veľmi nehodia. V domácnostiach sa skôr preferujú klimatizácie umiestňované pod parapetnú dosku alebo na bočnú stenu pod strop, približne do výšky 2 – 2,5 metra, v závislosti od výšky steny. Nesprávne umiestnená klimatizácia môže spôsobiť prievan, hluk a hlavne nesprávne ochladzovanie priestoru, čo má za následok zbytočné míňanie elektrickej energie na úkor výkonu a potreby chladenia. Ak sa rozhodnete pre inštalovanie klimatizačnej jednotky v novozateplenej budove, jej inštaláciu nechajte na odborníkov a pokiaľ je to možné, nainštalujte si ju ešte pred zateplením bytového domu. Pokiaľ teda uvažujete nad kúpou klimatizácie a neviete aký typ alebo, ktorá klimatizácia je pre vás tá najvhodnejšia, rozhodujte sa aj podľa referencií spoločností a predajcov klimatizačných jednotiek, nech sa vaša investícia do nej čo najlepšie vyplatí.

Kedy je ten správny čas?

Väčšina ľudí je presvedčená, že ak kúpiť klimatizačnú jednotku, tak jedine pred letom. Opak je však pravdou. Jej kúpa sa vyplatí aj po lete a možno ešte viac, ako pred oficiálnym začiatkom horúcich a sparných letných mesiacov. Ak je po lete, je to definitívne a zdá sa, že na prvé tropické teploty si budeme musieť počkať minimálne desať mesiacov. To je čas, kedy si ľudia vydýchnu a povedia si, že klimatizáciu vlastne nepotrebujú. Ale práve koniec leta je ideálnym časom, kedy si ju zabezpečiť.

Klimatizácia bude lacnejšia Áno, aj čo sa týka klimatizácii platí, že s dopytom rastie cena. A hoci pri klimatizáciách neplatí, že nastávajú výpredaje ako v oddelení textilu alebo obuvi, aj tu sa niektoré klimatizácie po sezóne začínajú objavovať v zľave. Dôvodom je napríklad pripravovaný model novej značky alebo nová séria, no v princípe ak nefandíte úplne najnovším modelom, tak môžete výrazne ušetriť. Navyše ak siahnete po kvalitnom zariadení, bude vám slúžiť desiatky rokov, takže rok ani dva nerozhodujú.

Kedy sa oplatí kúpiť klimatizáciu do domu

Klimatizáciu dostanete rýchlejšie Každý montér klimatizácie vám povie, že s klimatizáciou je to často ako s daňovým priznaním Ľudia si ho nechávajú na poslednú chvíľu a, samozrejme, potom sa nedá všetko stihnúť. Ak začnete riešiť klimatizáciu na začiatku prvých horúčav, môže sa stať, že kým sa dostanete do poradia s montážou, aj polovicu letnej sezóny budete prežívať v prehriatom byte. Ak sa rozhodnete v čase, keď horúčavy ustúpili, klimatizáciu máte prakticky hneď a leto začnete v plnej paráde.

Klimatizácia aj na zimu Klimatizácie fungujú často až do – 20 stupňov Celzia a v tomto prípade samozrejme nechladia, ale dokážu kúriť. Nestačí vám teplo v paneláku, alebo sa vám nechce nastavovať kúrenie na vyššiu teplotu v celom dome, keď si chcete len zakúriť v obývačke? Klimatizácia to vyrieši rýchlo a lacno. Aj preto sa oplatí mať klimatizáciu nie len v lete.

Doplnkové funkcie Klimatizácia nie je len o chladení, ale napríklad aj o odvlhčení priestoru. A v zime sa v mnohých bytoch začína kondenzovať vlhkosť, čo tiež môžete vyriešiť rýchlo a jednoducho vďaka klimatizácii. Výhodou je napríklad aj využitie funkcie čistenie vzduchu alebo ionizátora. Ak si vyberiete klimatizáciu s viacerými funkciami, jej prínos oceníte aj v zimných mesiacoch vďaka kvalitnejšiemu vzduchu.

