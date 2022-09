Koberce do kúpeľne - len nevyhnutne

V kúpeľni sa zdržiavame preto, aby sme sa ráno cítili svieži, alebo večer príjemne zrelaxovali vo vani. Správne kúpeľňové doplnky, ktoré spájajú štýl a praktickosť, ako koberce a uteráky, sú tu nepostrádateľné. Koberce sú v kúpeľni nie len pekným detailom, ale v zime chránia naše nohy pred chladom. Navyše znižujú riziko pošmyknutia na mokrej dlážke. Okrem praktických výhod koberec pekne zhodnocuje podlahu a vo všeobecnosti ju krášli.

Kvalitné koberce dodajú vašej kúpeľni luxus

Aj koberec do kúpeľne vyberajte v súlade s ostatným zariadením a doplnkami. Všetko by malo k sebe pekne ladiť a vytvárať príjemnú atmosféru a harmóniu. Vo väčšine prípadov je podlaha v kúpeľni chladná a pri styku s vodou aj klzká. Koberec dodá interiéru pomyselné teplo a útulnosť. K najrozšírenejším patria huňaté a mäkké koberce, ktoré vďaka vysokému vlasu poskytujú našim nohám maximálne pohodlie a minimalizujú riziko úrazu. Vyrábajú sa z polyesteru, sú preto mäkké a pomerne rýchlo schnú. Rýchle schnutie je pri kobercoch do kúpeľne obzvlášť dôležité. Nadmerná vlhkosť a zlé vysychanie by viedli ku vzniku plesní.

Primárnym materiálom však nemusí byť len textília. Existujú aj modely v elegantnom drevenom vzhľade. K obľúbeným kúpeľňovým predložkám patria aj bambusové rohože, ktoré sa dajú veľmi ľahko kombinovať s ostatnými kúpeľňovými doplnkami. Pri kobercoch a predložkách z prírodných materiálov dbajte na zvýšenú mieru vodotesnosti. Informujte sa, či sú morené alebo inak ošetrené proti nadmernému pôsobeniu vlhkosti. Bambusové a drevené rohože nenechávajte ležať v kaluži vody. Tieto materiály majú totiž predispozíciu vodu absorbovať.

Koberce v kúpeľni znižujú riziko pošmyknutia na mokrej dlážke

Okrem kúpeľňových kobercov, ktoré sa používajú na vonkajšej strane sprchy alebo vane, existujú aj protišmykové podložky používané vo vnútri týchto priestorov. Zvyčajne plnia dve základné funkcie. Samotná podložka sa vo vani nešmýka a zároveň sa vo vani nepošmykneme ani my. Pre deti sa vyrábajú protišmykové podložky s detskými motívmi. Okrem peknej farby môžu byť na detských protišmykových podložkách aj komiksoví hrdinovia alebo obľúbené zvieratká. Orientovať sa môžete aj na vodné motívy. Ryby, mušle, hviezdice alebo morské koníky sú pre deti naozajstným pútačom. Takýto kúpeľňový koberec sa postará aj o teplé nôžky. Na chladnej podlahe by mala byť výška vlasu, pri kvalitnom flauše, minimálne 5 a viac cm.

Aby ste sa zo svojho kúpeľňového koberca mohli aj dlho tešiť, musíte ho správne a pravidelne ošetrovať. Pri textíliách sa riaďte pokynmi od výrobcov. Prinášame vám niekoľko tipov, ako sa o koberec do kúpeľne postaráte vo všeobecnosti.

nechať vyschnúť – ak sú kúpeľňové koberce mokré, treba ich odstrániť z podlahy a zavesiť na vzduch, aby vyschli. Vlhkosť sa tak nebude držať príliš dlho v hustých vláknach a vy tak predídete zatuchnutému pachu

– ak sú kúpeľňové koberce mokré, treba ich odstrániť z podlahy a zavesiť na vzduch, aby vyschli. Vlhkosť sa tak nebude držať príliš dlho v hustých vláknach a vy tak predídete zatuchnutému pachu pravidelne prať – koberce do kúpeľne môžete prať rovnako ako ostatné textílie. Dajte bezpodmienečne pozor na oddelené a opatrné pranie a vyhnite sa aviváži. Tá by totiž mohla poškodiť gumovú vrstvu na spodnej strane koberca

– koberce do kúpeľne môžete prať rovnako ako ostatné textílie. Dajte bezpodmienečne pozor na oddelené a opatrné pranie a vyhnite sa aviváži. Tá by totiž mohla poškodiť gumovú vrstvu na spodnej strane koberca sušiť v sušičke – dodržiavajte pokyny na starostlivosť a zvoľte napr. krátky vlnený program. Pohyb a mierna teplota sa postarajú o to, že koberec do kúpeľne bude opäť pekne nadýchaný

