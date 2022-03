Koberec do spálne vyčarí krajšiu atmosféru

Koberce sú už od nepamäti neoddeliteľnou súčasťou našich príbytkov. Zútulňujú interiér a vytvárajú farebný kontrast. Aj keď boli v poslednom období zatláčané do úzadia, vždy budú mať svojich zástancov a trvalé miesto vo všetkých štýloch bývania. Rozhodnutie pre koberec určite neoľutujete. Nikto vás predsa nenúti k výberu veľkého koberca, pokrývajúceho dlážku v celej miestnosti. V ponuke nájdete koberce v rôznych materiáloch, prevedení, dizajne aj veľkostiach. Pri výbere však buďte obozretní a dbajte na to, aby bol koberec nie len krásny a moderný, no hlavne kvalitný s dlhšou životnosťou.

Koberec vytvorí v spálni pocit skutočného domova

Koberec do spálne jednoducho patrí a je tým najideálnejším povrchom, aký si môžete želať. Pýtate sa prečo? Podlaha je to posledné, čo cítite pod nohami večer pred spaním a zároveň je aj prvým miestom, s ktorým prichádzate do kontaktu ráno po prebudení. Mala by byť preto mäkká, jemná, pohodlná a teplá. Koberec vám tieto atribúty splní. Zároveň je s ním späté akési pomyselné teplo, ktoré vyžaruje od podlahy až po strop. Ak stupíte bosou nohou na mäkký povrch, vyvolá to vo vás príjemné pocity. Teplo, pokoj, istota a bezpečie. Symboly skutočného domova.

Keďže sa v spálni zdržiavame najmä ráno a večer, môžeme si vybrať aj koberce so špeciálnych materiálov, napr. plyš alebo vlna. Nebojte sa svetlých odtieňov, či kobercov s vysokým vlasom. Interiér spálne krásne presvetlia a dodajú moderný dizajn. Nepáčia sa vám celoplošné koberce? Siahnite po kobercových súpravách. Dbajte ale na to, aby boli všetky koberce z rovnakého materiálu a jednotné v oblasti vzorov. Nezabudnite zohľadniť veľkosť spálne a štýl bývania, ktorý preferujete. Koberec by mal všetky tieto kritériá odzrkadľovať.

Pozrite si ďalšie koberce v týchto e-shopoch:

V prípade, že máte spálňu zariadenú v rustikálnom štýle, siahnite po jednofarebnom koberci. Ten zjemní línie a spríjemní priestor. Vzorovaný, či pestrofarebný koberec by s ozdobným nábytkom vytváral zbytočne rušivý kontrast. Spálňu si častokrát zariaďujeme bielym nábytkom. Ide o overenú klasiku, ktorá očarí a nikdy nesklame. K bielemu nábytku sa hodí farebný koberec jasnej farby. Svetlú miestnosť rozžiari, v prípade tmavších odtieňov, napr. na stenách alebo doplnkoch, krásne presvetlí a zútulní. Možno vás osloví koberec v štýle vintage, ktorým doprajete spálni nádych z minulosti. Minimalisti ocenia geometrické tvary, napr. prúžky, koloniálny štýl si pýta ornamentálne a zvieracie vzory. Romantické duše ocenia motívy kvetov, listov, či stále aktuálnych bodiek. Nie nadarmo sa vraví sto ľudí sto chutí. Vyberte si koberec do spálne podľa vášho vkusu a doprajte jej aj sebe neopakovateľné zážitky pri zaspávaní aj prebúdzaní.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: