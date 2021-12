Kombinovaná chladnička - kedy nie je vhodná

Kombinované chladničky sú najobľúbenejším typom chladničiek v domácnostiach. Okrem chladiaceho priestoru ponúkajú aj mrazničku, ktorá je umiestnená pod alebo nad chladničkou. Obe časti sú oddelené a so samostatnými dverami.

Výhody

Oddelená chladnička a mraznička

Chladiaca časť môže predstavovať až 444 litrov, mraziaca až 174 litrov

Vhodné pre bežné aj početné domácnosti

Možnosť vybrať si chladničku s mrazničkou hore alebo dole

Najmodernejšie funkcie a technológie

Široký výber vo všetkých veľkostiach a cenových reláciách

Nevýhody

Menší objem mrazničky

Absencia automatu na vodu a výrobníka ľadu

Chladiaca kombinatorika

Všetky druhy chladničiek majú svoje pre a proti, dôležité je miesto použitia, kapacita a množstvo funkcií. Pre bežné domácnosti sú určené kombinované, monoklimatické, americké alebo vstavané chladničky, pričom tu je rozhodujúci ich vnútorný objem a tiež množstvo funkcií jednotlivých modelov. Kombinované chladničky spájajú chladiacu a mraziacu časť, monoklimatické nemajú mrazničku, americké sú vhodné do veľkých kuchýň a vstavané chladničky sa zabudovávajú do kuchýň na mieru. Pultové chladničky majú menšiu kapacitu a skvele poslúžia na chalupe, v garsónke alebo kancelárii. Pri kapacite sa riaďte podľa pravidla 70 litrov objemu na osobu (chladnička) a 25 litrov (mraznička). Vyberajte tiež s ohľadom na budúcnosť – s rastom počtu členov rodiny, vám už kapacita stačiť nemusí. Potrebná veľkosť chladničky sa však odvíja od životného štýlu rodiny a dôležité je aj usporiadanie vnútorného priestoru – množstvo poličiek či typ použitých zásuviek. Tie môžu byť obyčajné alebo špeciálne, ako je napríklad Crisper Box, zásuvky s nulovou zónou a pod. Niektoré modely ponúkajú aj stojančeky na vajcia alebo držiaky na fľaše. Plánujete v najbližších rokoch výmenu kuchynskej linky alebo sťahovanie? Potom je pre vás lepšie voľne stojaca chladnička, ktorú ľahko umiestnite do ktorejkoľvek kuchyne. Staviate, kupujete si novú kuchyňu alebo už máte vstavané ostatné spotrebiče? Zvoľte vstavanú chladničku. Bude mať rovnaký zovňajšok a teda vaša kuchyňa bude mať čistejší dizajn bez „rušivých“ elementov.

Pozrite si kombinované chladničky v týchto e-shopoch:

Energetická trieda Energetická trieda označuje zaradenie do skupiny podľa energetickej náročnosti prevádzky spotrebiča. Pre jednoduchší výber slúži energetický štítok, ktorým je povinne označená každá chladnička. Spotreba sa odvodzuje za prevádzky pri ideálnych podmienkach – teplota okolia 20 ° C a 70% zaplnenie priestoru chladničky. Od júla 2010 nesmú byť na trhu EÚ predávané chladničky a mrazničky triedy B a nižšie.

Objem Všeobecne sa odporúča pre jedného člena domácnosti okolo 70 litrov chladiaceho priestoru a 30 litrov mrazničky. Potrebná veľkosť chladničky sa však odvíja od životného štýlu rodiny a dôležité je aj usporiadanie vnútorného priestoru – množstvo poličiek či typ použitých zásuviek.

1–2 členná domácnosť:

volíme menšiu chladničku

výška: 140 –170 cm

objem: 150/70 litrov (chladiaca/mraziaca časť)

3–4 členná domácnosť

volíme väčšiu chladničku

výška: 180 cm a viac

objem: 225/90 litrov a viac (chladiaca/mraziaca časť)

Využitie je však veľmi individuálne. Ak robíte veľké nákupy na celý týždeň, siahnite po väčšom objeme. Zároveň platí, že aj málo početná rodina môže potrebovať väčšiu chladničku na uskladnenie potravín.

Umiestenie mrazničky Kombinované chladničky sa vyrábajú v dvoch variantoch. Mraznička dole je lepšie regulovateľná, má 2-5 zásuviek a väčší úžitkový objem. Mraznička hore je naproti tomu dobre prístupná, jej úžitkový objem je však menší.

Počet kompresorov a okruhov Kombinované chladničky sa v súčasnosti vyrábajú len s jedným kompresorom a jedným alebo dvomi okruhmi. Tie ovplyvňujú nezávislé nastavenie teploty v chladničke a mrazničke aj úplné vypnutie každého spotrebiča zvlášť. Kombinovaná chladnička s mrazničkou už svojím názvom pomerne jasne hovorí, že sa jedná o produkt, ktorý kombinuje dvojicu vecí. Oproti monoklimatickej totiž kombinovaná chladnička ponúkne priestor pre klasické chladenie, ale aj pre zmrazenie potravín. Vďaka svojej všestrannosti ju vo svojej kuchyni využíva väčšina spotrebiteľov.

Pozrite si aj tieto kombinované chladničky:

Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou má výhodu v tom, že pre uchovanie jedla nie je nutné kupovať dva spotrebiče. Objem mrazničky a chladničky sa rôznia, čo má priamy vplyv na rozmery, predovšetkým výšku chladničky, keďže šírka a hĺbka bývajú už štandardizované okolo 60 cm. Chladničky sa môžu líšiť aj tým, či je mraznička umiestnená v hornej alebo naopak v dolnej časti, čo je bežnejšie. Pri výbere by ste mali zohľadniť nie len objem chladničky a mrazničky, energetickú triedu, spotrebu energie, ale aj špecifické vlastnosti. Napríklad či je beznámrazová (no frost), umožňuje automatické odmrazovanie alebo či je s mrazničkou hore alebo v dolnej časti.

Kombinovaná chladnička by mala byť v prvom rade vyberaná podľa svojich rozmerov. Je určená do domácností, najčastejšie do kuchýň, čomu zvyčajne rozmery plne zodpovedajú. Kým výška môže byť rôznorodá, klasické rozmery šírky a hĺbky nebývajú väčšie, ako dnes toľko štandardizovaných 60 centimetrov. Z hľadiska konštrukcie je potrebné prihliadnuť aj k tomu, či je to chladnička s mrazničkou dole alebo hore. Bežnejšie je prvé prevedenie. Celkový objem by mal vyhovovať samotnému používania. Teda tomu, koľko ľudí ju bude využívať a koľko jedla v nej bude. Ako prvý parameter je udávaný celkový skladovací objem, ktorý sa môže pohybovať od hodnôt okolo 250 litrov, až po hodnoty, ktoré atakujú 400 litrov. Daný celkový objem sa ďalej delí na dve, a to na objem mrazničky, ktorý zvyčajne býva v závislosti od typu chladničky okolo 100 litrov. Zvyšok objemu, teda hodnoty okolo 200 – 300 litrov už patria chladiacej časti.

Kombinovaná chladnička sa môže výkonom líšiť. Rolu tu hrá hlavne výkon mrazničky. Bežne sa uvádza ako množstvo potravín, ktoré zvládne zmraziť za 24 hodín. Tie najmenej výkonné varianty majú hodnotu výkonu pod 5 kilogramov za 24 hodín. U tých najlepších sa jedná o výkon atakujúci 10 kg. Výkon chladenia ako takého žiadnu konkrétnu hodnotu nemá a úlohu tu hrá hlavne klasický príkon chladničky. Dôležitými výkonnostnými parametrami, ktoré kombinovaná chladnička môže mať, je funkcia takzvaného superchladenia a supermrazenia. Tie pomôžu vo chvíli, kedy je potrebné rýchlo ochladiť väčšie množstvo potravín. Spotreba energie sa udáva v hodnotách za 24 hodín, ale aj 1 rok. Jednotkou sú kWh. Vyššia spotreba sa samozrejme odvíja od toho, aká je chladnička veľká a aký má celkový výkon. Ideálnym meradlom je preto energetická trieda. Štandardom už býva trieda A+ a tým najlepším na trhu je energetická trieda s označením A+++. Na štítku však možno nájsť aj hodnotu hlučnosti, ktorá sa v prípade moderných modelov býva v rozmedzí 37 – 42 dB.

Kombinovaná chladnička môže byť produktom, o ktorý sa nie je nutné starať. A to vďaka technológiám, ako je automatické odmrazovanie, mnohokrát kombinované s funkciou minimálnej tvorby námrazy. Pokročilejšou technológiou je no frost systém. U takejto chladničky sa námraza vôbec netvorí a nie je preto potrebné ani jej odmrazovanie. Na udržanie čerstvosti potravín má vplyv celý rad faktorov.. Je to prúdenie vzduchu a funkcia Air Flow. Môže ale ísť aj o rôzne priehradky, označované ako Fresh Zone alebo nulová zóna. Ďalej nemusí chýbať ani priehradka na ovocie a zeleninu, kde je okrem teploty udržiavaná aj optimálna vlhkosť.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: