Ohľad na pohodlnosť pri vstávaní či hygienické hľadisko taktiež zoberte do úvahy. Vybrať posteľ so správnymi rozmermi a ideálnou kombináciou roštu a matraca je viac ako dôležité. Ako by aj nebolo, veď v spálni človek strávi približne tretinu svojho života.

Ako vybrať posteľ? Podľa materiálu!

Dobrá či zlá? Aj tieto prívlastky určuje samotný materiál. Cenovo výhodná ponuka postelí z drevotriesky je lákavá, avšak z hľadiska kvality ide len o krátkodobú záležitosť. Po pár rokoch je totiž zaručené vŕzganie a vidina prípadného vyparovania lepidiel tiež nie je lákavá.

Drevená posteľ je synonymom dlhej životnosti a nadčasovosti. Masívne prevedenie zabezpečuje stabilitu a z hľadiska zariaďovania spálne je najvhodnejším riešením. Postele z masívu totiž znesú aj veľkú hmotnosť a sú preto ideálne aj ako manželské lôžko.

Kovová posteľ sa hodí do moderného interiéru spálne aj detskej či študentskej izby. Podľa vzoru a spôsobu kovania dokáže pôsobiť minimalisticky aj romanticky. Keďže je železo kvalitným a trvácnym materiálom, oplatí sa investovať aj do tohto variantu na výborný spánok.

Áno pre čalúnenie

Ako vybrať posteľ s čalúnením? Výber polstrovaného materiálu záleží na vašom vkuse, no uprednostniť by ste okrem dizajnu mali tiež jednoduchosť údržby. Jediným mínusom je v tomto prípade možnosť zašpinenia, a preto je dôležité vsadiť na odolné poťahy a látky.

Čalúnené vysoké čelo bráni dotyku s chladnou stenou a oceníte ho taktiež pri večernom čítaní knihy, kedy poslúži ako pohodlná mäkká opierka. Aj táto podoba postele si však vyžaduje stabilnú a pevnú konštrukciu, preto sa nedajte oklamať atraktívnym povrchom a informujte sa na jej „vnútorné“ materiálové zhotovenie.

Vybrať posteľ s úložnými priestormi alebo na nožičkách?

Nedostatok úložných priestorov riešia najmä majitelia malých bytov. Preto uvítajú postele s možnosťou skrytých odkladacích plôch pod lôžkom. Väčšinou majú podobu zásuviek, no nájdu sa aj varianty s policovými systémami, ktoré sú k dispozícii po nadvihnutí postele. Žiadny strach, manipulácia je jednoduchá a tak vďaka šikovným mechanizmom „nenarobíte“.

Ak však neriešite problém so štvorcovými metrami, uprednostnite radšej posteľ na nožičkách. Matrac je tak odvetrávaný z vrchnej aj spodnej strany, čo zabezpečuje potrebnú hygienu. Nezabudnite aj na jeho správnu kombináciu s roštom. Len tak docielite pokojný a komfortný spánok, ktorý zároveň šetrí vaše zdravie.

Pozrite si manželské postele v týchto e-shopoch:

Posteľ a jej správne rozmery

Veľkosť postele je taktiež určujúcim faktorom na pohodlný spánok. Závisí od výšky postavy ležiaceho, ale aj od jeho veku. Dĺžka matraca by mala byť minimálne o 25 cm väčšia než samotná výška majiteľa. Odporúčaná minimálna šírka postele je 80 cm, no čím viac centimetrov, tým väčší komfort.

Rozmery sa môžu líšiť v rámci jednotlivých druhov lôžok. Ako vybrať postele pre manželov? Keďže sú určené primárne pre dvoch ľudí, pohodliu zodpovedá aj iná šírka, ktorá by mala byť minimálne 180 cm. Čo sa týka výšky, platí pravidlo, že čím vyššie spíte, tým sa vám lepšie vstáva.

Vedia to najmä seniori, ktorí vo svojom pokročilejšom veku potrebujú dostatočnú oporu pri vstávaní. Štandardná výška postele je 45 cm – 50 cm, no v tomto prípade je vhodnou alternatívou 60 cm a viac. Aj menej pohybliví ľudia ocenia túto možnosť. Doprajte im pozitívnu zmenu „na staré kolená“.

Pozrite si aj tieto manželské postele:

Ako vybrať posteľ, rošt a matrac?

Zariaďovanie spálne, okrem iného, zahŕňa tiež správnu kombináciu postele, roštu a matraca. Čo sa týka roštov, môžeme ich rozdeliť do dvoch základných skupín, a to na pevné a lamelové. Posledné z menovaných môžu mať aj funkciu polohovania do rôznych uhlov, ktorú uvítajú starší ľudia či zdravotne menej spôsobilí.

Všeobecne platí, že pružinové matrace je vhodné kombinovať s pevným roštom a naopak, sendvičové či penové s lamelovými roštami. Záleží však na individuálnych potrebách a požiadavkách, pretože niektorí preferujú skôr spánok na tvrdšom povrchu. Použitie tzv. pamäťovej peny sa odporúča používať najmä pri dlhodobo ležiacich ľuďoch.

Stupeň tvrdosti matraca sa určuje podľa telesnej hmotnosti. Každému však vyhovuje niečo iné. Veľmi mäkký matrac neumožňuje dosiahnuť správnu polohu a tvar chrbtice. Vysoká tvrdosť zase zabraňuje uvoľňovaniu platničiek. Odborníci odporúčajú meniť matrac aspoň po desiatich rokoch. Nejde ani tak o dôvod opotrebovania ako o hygienické hľadisko.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: