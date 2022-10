Konvektory - aké sú ich výhody a ako si vybrať ten správny?

Konvekčné ohrievače sa bežne používajú na vykurovanie celej miestnosti. Hoci nepatria k najrýchlejším spôsobom, ako vykúriť miestnosť, teplo, ktoré produkujú, vydrží dlho. Vďaka tomu sú ideálne na miesta, kde sa ľudia zvyčajne zdržiavajú dlhší čas, teda na domy, byty či do kancelárií.

Ako už názov prezrádza, konvektory pracujú s využitím konvekčných prúdov. Existuje však niekoľko typov konvekčných ohrievačov a jednotlivé konvektory majú určité rozdiely, pokiaľ ide o zdroj energie, vykurovacie teleso, účinnosť a niekoľko ďalších vnútorných a vonkajších funkcií.

Aby sme sa v tejto oblasti trošku zorientovali, musíme si najprv ujasniť základné otázky.

Foto: Klarstein

Ako prvé si preto zodpovieme, ako fungujú konvektory…

Konvektory fungujú tak, že ako prostriedok prenosu využívajú samotný vzduch. Proces začína konvekčnými prúdmi, ktoré sa pohybujú v tele ohrievača a cez vykurovacie teleso. Teplo, ktoré sa tu vyprodukuje, sa prenáša do okolitého vzduchu, čím ohriaty vzduch expanduje a stúpa. Táto expanzia spôsobuje zníženie hustoty, čo následne spôsobuje stúpanie ohriateho vzduchu. Stúpajúci vzduch potom vytláča okolo seba chladnejší vzduch, čo vedie ku konvekčnému prúdu. Tento prúd pokračuje, kým sa celý priestor rovnomerne nezahreje.

Foto: Klarstein

Aké sú výhody konvektorov?

Existuje niekoľko výhod používania konvekčného ohrievača oproti iným typom ohrievačov.

Jednou z výhod je, že konvektory sú veľmi účinné pri vykurovaní priestoru.

Ďalšou výhodou je, že konvekčné ohrievače sú veľmi tiché, pretože sa pri vytváraní tepla nespoliehajú na pohyblivé časti.

Konvektory sú veľmi bezpečné na používanie – nehrozí tu nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Okrem praktickej funkcie konvektor pôsobí aj ako moderný dizajnový doplnok každého priestoru.

Konvektor je mobilný typ ohrievača, takže ho môžete jednoducho prenášať z miestnosti do miestnosti, práve tam, kde je potrebný.

Konvektor dokáže rovnomerne vyhriať vzduch aj vo väčšej miestnosti.

Čo sa týka regulácie teploty konvektora, máte k dispozícii škálu od 5 až 45 °C.

Vďaka funkcii časovač si môžete na termostate nastaviť požadovanú teplotu aj čas, kedy sa má konvektor zapnúť.

Konvektory môžete používať aj v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, ako je kúpeľňa či kuchyňa.

Moderné konvektory majú možnosť zvoliť si režim ECO, ktorý znižuje spotrebu energie. To znamená, že vykurovanie pomocou konvektorových ohrievačov je šetrnejšie nielen na náklady, ale aj k životnému prostrediu.

Foto: Klarstein

Ako si vybrať konvektor?

Pri rozhodovaní či je konvekčný ohrievač vhodný pre vašu domácnosť a vaše požiadavky, zvážte nasledovné kritéria:

Veľkosť priestoru, ktorý potrebujete vykurovať: Konvekčné ohrievače sú najúčinnejšie v malých až stredne veľkých priestoroch. Ak potrebujete vykurovať väčšiu plochu, možno vám bude lepšie vyhovovať iný typ ohrievača. Dispozícia priestoru: Konvekčné ohrievače fungujú najlepšie v miestnostiach s dobrou cirkuláciou. Ak je v miestnosti slabá cirkulácia, teplo sa nemusí rovnomerne rozložiť a priestor by mohol byť chladnejší. Váš rozpočet: Cena konvekčných ohrievačov sa môže značne líšiť v závislosti od typu, veľkosti a funkcií. Niektoré modely môžu byť dosť drahé, takže pri nákupe konvekčného ohrievača nezabudnite zvážiť svoj rozpočet. Vaše potreby vykurovania: Konvekčné ohrievače sú najlepšie pre všeobecné potreby vykurovania. Vzhľadom na to, že si na teplo po zapnutí konvektora musíte chvíľu počkať, vyhovuje tento typ najmä priestorom, kde sa zdržiavate dlhší čas. Ak potrebujete vykurovať konkrétnu oblasť alebo máte špecifické požiadavky na teplotu, môže byť lepšou voľbou iný typ ohrievača. Typ paliva: Elektrické modely sú najbežnejšie, ale ak máte prístup k plynu alebo propánu, možno budete chcieť zvážiť model spaľovania. Elektrický konvektor jednoducho zapojíte do zdroja energie a okamžite sa spustí. Pohodlie je hlavnou konkurenčnou výhodou elektrických ohrievačov.

Rovnako ako elektrické ohrievače, aj plynové varianty majú svoj podiel výhod. Vo všeobecnosti sú lacnejšie na nákup a prevádzku ako elektrické typy. Sú tiež spoľahlivé, keď dôjde k výpadku prúdu.

Niektoré modely tiež obsahujú tepelnú hmotu, ako sú olejové ohrievače a nočné zásobníkové ohrievače. Pokiaľ ide o vykurovacie teleso, väčšina modelov je dnes postavená buď s kovovými cievkami, niklovo-chrómovým odporovým drôtom, tepelnou kvapalinou alebo keramikou.

Konvektory môžu byť efektívnejším spôsobom vykurovania priestoru v porovnaní s inými typmi ohrievačov, ako sú sálavé ohrievače. Sú tiež bezpečné a ľahko sa používajú. Veríme, že nájdete ten správny ohrievač a zabezpečíte si príjemné chvíle aj počas chladnejších dní.

Foto: Klarstein

