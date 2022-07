Kosenie trávnika aj pozemkov krovinorezom

V záhradách sa, bohužiaľ, nenachádzajú len rovné plochy bez problematických úsekov či ľahko pokositeľná tráva. Nájdete tu menšie kríky, drevnaté rastliny, vyvýšeniny či previsy, s ktorými si bežná kosačka na trávu neporadí. V tomto momente nastupuje krovinorez.

Úprava pozemkov krovinorezom

Krovinorezy môžeme rozdeliť na dva základné typy – motorové a akumulátorové (elektrické). Oba typy sa líšia nielen pohonom, ale aj inými parametrami, medzi ktorými určite nesmie chýbať výkon. A práve výkon je to, čo potrebujete pri práci najviac. Ak máte v záhrade len nižšiu trávu či jemnejšie porasty, s elektrickým pohonom si hravo vystačíte. Na hustý porast, dreviny, nepoddajné trávy a kríky už zoberte krovinorez motorový. Inak si s týmto nepoddajným povrchom neporadíte a stroj s nižším výkonom navyše znehodnotíte.

Na kosenie sa používa struna, trojzubec alebo hviezdica. Kedy čo použiť vám poradia aj v obchode so záhradnou technikou, prípadne sa túto informáciu dočítate aj v návode na použitie. Zo zásady ale platí, že strunou koste len nízku trávu, trojzubec či hviezdicu nasadzujte vždy, keď sa vo vašej záhrade objaví tráva suchá, vysoká, plná hrubých alebo drevnatých stoniek. Rovnováhu sa snažte udržať aj pri pridávaní plynu. Dobré nie sú príliš vysoké, ani nízke otáčky. Do motora sa, pri veľkom preťažení, nedostane dostatok vody, nastane prehriatie, v dôsledku čoho sa zvýši aj spotreba.

Pozrite si záhradné krovinorezy v týchto e-shopoch:

Zabúdať by ste nemali ani na údržbu. V prípade motorových krovinorezov je potrebné aj občasné premazanie olejom, ktorý by ste mali aj pravidelne vymieňať. Výmenu či vyčistenie si bude žiadať aj vzduchový filter. Na spodnej strane žacej hlavy nájdete kryt. Určite ho nedávajte preč. Okrem ochrannej funkcie má totiž aj funkciu nastavenia výšky žacej struny. Pri práci s krovinorezom dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia. Používajte slúchadlá, ochranný štít alebo okuliare. Krovinorez je pomerne ťažký, súčasťou základnej výbavy by mal byť aj popruh.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: