Krásna záhrada môže byť plná inšpirácie

Záhrady sú rôzne – veľké, malé, okrasné alebo úžitkové. Každá je iná, ale pritom jedinečná, krásna, inšpiratívna. Prinášame vám niekoľko tipov, s ktorými zmeníte svoju záhradu na nepoznanie. Poďte sa s nami inšpirovať.

Vytvorte si v záhrade príjemné dovolenkové sídlo. Niekoho oslovia antické oblúky, iní ocenia skôr praktické múriky a vonkajšie ohnisko. Či už sa rozhodnete okolo domu vytvoriť francúzsku oázu alebo slovenský dvor, vyberte si jednotný štýl a podľa charakteru okolitého terénu zvoľte vhodné stavebné prvky.

S fantáziou v záhrade

Prímorská atmosféra Zaujímavý vodný prvok v kombinácii s vhodne zvolenou dlažbou pri terase či chodníku vytvorí pravú dovolenkovú atmosféru. Výrobcovia betónových platní a palisád ponúkajú systémy, ktoré kombinujú prirodzený vzhľad a zároveň stabilitu materiálu a ľahkú údržbu. Dizajn a nepravidelné hrany verne napodobňujú zvetranú štruktúru a kresbu vyplaveného dreva. Platne sa vyrábajú ako jednovrstvové z prostého betónu odlievaním do špeciálnych pružných foriem, takže sú možné drobné tvarové a rozmerové rozdiely. Základ platní tvorí liaty betón, ktorý sa následne vibruje, doplnený prísadami na zušľachtenie. Takéto výrobky sú mrazuvzdorné, odolné proti rozmrazovacím látkam, šmyku a pošmyknutiu. Sú vhodné na vytváranie chodníkov, terás, cestičiek okolo domu, bazénov, zimných záhrad či ako obloženie schodov. Dajú sa použiť aj ako nášľapné platne.

Kreatívne riešenie strmých svahov Máte v okolí domu strmšie svahy? Rozmýšľate, ako ich urobiť bezpečné, ale zároveň zachovať estetiku záhrady? Riešením sú svahové oporné tvárnice, nazývané aj „svahovky“. Vytvárajú členitý priestor vhodný na osadenie rozličnými rastlinami – môžete si zvoliť kry, ako aj kvety. Základom systému sú tvárnice z kvalitného betónu, ktoré sa vyplnia vhodným materiálom, umožňujúcim, aby cez ne voľne prerastali korene rastlín, až kým sa nespoja s priľahlou pôdou. Postup ich budovania nie je náročný. Môžete si z nich pokojne vyskladať aj múr do ulice – vznikne tak vizuálna, vetrová a hluková bariéra, ktorá je navyše plná zelene.

Záchvev romantiky Rozdelením na niekoľko menších častí môžete priestor záhrady ozvláštniť – rozmanité ohraničenia vykúzlia zaujímavé zákutia alebo žiaduci tieň. Namiesto jednoliateho múru striedajte nízke a vysoké múriky, pohrajte sa s tvarmi aj materiálom. Môžete na to využiť napríklad plotové systémy z hydrofóbneho betónu, ktoré dodajú záhrade antický vzhľad. Hydrofóbny betón zabraňuje prenikaniu vody do štruktúry kameňa. Takto upravené tvárnice majú vysokú pevnosť, trvácnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Zaujímavý je ich otĺkaný povrch, ktorý je takmer na nerozoznanie od prírodného kameňa. Ideálne je, ak sú bloky uložené nepravidelne. Nedokonalé zakončenia v spojení s oblúkmi budú pôsobiť nežne a romanticky a hodia sa najmä do väčších a prírodných záhrad.

Oporné múriky a vyvýšené záhony Ploty zďaleka neslúžia iba ako ohraničenie a bariéra, ale dajú sa využiť aj ako oporné alebo okrasné múriky. Tie môžu esteticky vyriešiť rôzne prevýšenia v záhrade, ohraničenie terás, vyvýšených záhonov a pod. Vyvýšené záhony momentálne patria medzi moderné a veľmi obľúbené prvky v úžitkovej záhrade. Okrem toho, že pôsobia esteticky, sú aj praktické a veľmi dobre sa v nich pestujú kvety, zelenina aj bylinky. Aj na malej ploche si tak môžete dopestovať aspoň základnú zeleninu. Dobre navrhnutý oporný múr môže slúžiť ako vyvýšený záhon s lepším odvodnením, kým vrchné plochy múrikov využijete ako miesta na sedenie. V súčasnosti sú najrozšírenejšie múry z betónových tvárnic. Ľahko sa s nimi pracuje, sú pekné na pohľad a konštrukčne pevné.

Ohnisko Dolaďte svoju záhradu do posledného detailu. Vybudujte si ohnisko, pri ktorom sa budete stretávať s rodinou a priateľmi. Oproti záhradnému kozubu má tú výhodu, že na ňom môžete aj variť, napríklad chutný kotlíkový guláš. A čo môže byť krajšie, ako sa počas chladnejších večerov zohriať pri ohni? Na nehorľavý podklad je ideálny kameň, štrk či piesok. Materiály na ohnisko môžu byť rôzne. Najčastejšie sa používajú šamotové tehly, betón či kameň. Tehly nemusia byť nové. Ich starší vzhľad môže na záhrade pôsobiť zaujímavo. V obchodoch nájdete aj betónové tvarovky určené priamo na konštrukciu ohniska. Okolo neho môžete položiť dlažbu alebo prírodné kamene. Nezabudnite, že z ohniska môže veľmi ľahko vyletieť iskra a bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste.

Vodné prvky Voda je úžasný prostriedok, ktorým sa dá oživiť a obohatiť záhrada. Aj na malej ploche môže mať veľa podôb: fontána, malá vodná nádrž, pramenisko či vtáčie napájadlo. Pri voľbe „vodnej atrakcie“ berte do úvahy rozmery záhrady a účel, ktorý má vodná plocha plniť. Vychádzajte tiež zo štýlu záhrady a domu – zjednoťte a zopakujte už použité materiály. Malé vodné atrakcie môžete využiť aj vo veľkej záhrade, ale treba ich umiestniť na exponované miesta, napríklad k terase, vstupu alebo priechodu. Pomocou potôčika sa dajú na svahu vytvoriť čarovné partie, hoci aj sústava jazierok, tôní a vodopádov. Moderným prvkom sú vodou obtekajúce kamenné steny, ktoré vyčaria príjemnú atmosféru aj vďaka zvukovej kulise.

Tipy na záver

Betónová dlažba nemusí mať vždy len hladký povrch

Vyskúšajte nepravidelne zalomené hrany alebo netradičné imitácie dreva a tehly

Kolmé prvky pôsobia v záhrade vždy zaujímavo

Svahovky spevnia strmšie svahy, palisády budú oporou pre vyvýšené záhony

Vždy vyberajte kvalitný dlažobný materiál

Mal by dobre znášať výkyvy počasia, všímajte si aj odolnosť proti UV žiareniu

Uprednostnite osvedčené značky a dodávateľov

V prípade potreby tak ľahko rozšírite spevnenú plochu či zoženiete chýbajúci prvok

