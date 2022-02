Krásny interiér kuchyne na vidieku

Vidiecka kuchyňa, to nie je len korpus, ale aj duch, na ktorom sa podieľajú detaily. Od podlahy až po strop. Neformálny charakter vidieckej kuchyne hrá v prospech domácej atmosféry. Čo môžeme spraviť preto, aby sme podčiarkli a vyzdvihli jej krásu a jedinečnosť?

Obklady a podlaha

Pri vstupe do kuchyne nám padnú oči najskôr na kuchynskú linku a potom skúmavo skĺznu na keramický obklad a podlahu. Tieto dve plochy, ktoré v kuchyni zaberajú pomerne veľa miesta vybavíme farbou, patinou či textúrou, ako sa na vidiecky štýl patrí. Ak sme dali prednosť linoleu pred keramickou alebo drevenou podlahou, vyberieme si vzor s imitáciou prírodného materiálu, ktorý prispeje k autentickosti miesta.

Farebné zvýraznenie

Biele vidiecke kuchyne alebo priestor ladený do neutrálnych tónov potrebuje ešte dotiahnuť detaily. Akcentujeme červenými stoličkami pripomínajúcimi pálivú papriku alebo servisom vo vintage štýle. Dekoratívne prúžky vyrezané do príborníka dodajú miestnosti dramatický nádych. To by nebola ozajstná vidiecka kuchyňa, keby časť kuchynskej linky neobsahovala presklené dvierka, za ktorýni bude dobre vidieť bohatú zbierku hrnčekov, pohárikov atď.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

Retro drez a batéria

Kuchynská linka by nebola pravou „vidiečankou“, keby sme do nej nezabudovali drez s imidžom spred niekoľkých desaťročí. Zabudnite na pohodlnosť a rozmaznávanie elektrospotrebičmi. Kopec riadov pomestíte len do veľkého drezu. Štýl spoznáte na základe detailov. Retro vodovodná batéria dokonale zapadne medzi ostatné doplnky. Vo vidieckej kuchyni sa síce zastavil čas, ale vy budete jeho strážcovia.

Nevšedné zariadenie

Mramorová pracovná doska dodá kuchyni ten správny punc. Síce budete musieť kvôli nej siahnuť hlbšie do rodinného rozpočtu, ale na druhej strane prežije aj slávne sochy. Do „neporiadnej“ atmosféry vnesie štipku poriadku a dojem čistoty. Vstavané spotrebiče nie sú výsadou len moderných kuchýň. Nájsť ich môžeme aj vo vidieckej kuchyni. Priestor nad chladničkou zužitkujte a do otvorených políc vložte košíky v pravouhlom formáte.

Písací stolík a konzoly

Písací stolík pod oknom pozostávajúci z dosky vsunutej medzi dva kuchynské diely v inom type kuchyne asi nenájdeme. Jeho prítomnosť prispieva k pohode. Keď gazdiná trávi pri varení dve či tri hodinky, rada si sadne a zahľadí sa smerom von alebo si zapíše recept, ktorý práve zimprovizovala. Konzoly z oboch strán horných skriniek alebo na poličkách sú stelesnením roztomilého dizajnu typického pre vidiek.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: