Ktoré kuchyne sú najlepšie? IKEA, Decodom alebo Sýkora

Kuchyňa býva jediným skutočným pracoviskom v byte. Preto je kuchynský nábytok jeden z najnamáhanejších v celom príbytku. Ako je to s kvalitou na Slovensku predávaných kuchýň sme sa rozhodli otestovať.

Testujeme kuchyne

Ročne sa na Slovensku predajú tisíce nových kuchynských liniek. Niektorí spotrebitelia musia kúpiť novú kuchyňu do novostavby, iní sa zas rozhodnú vymeniť obstarožnú linku v staršom byte. Iných nalákajú na neplánovaný nákup letáky s akciovými kuchyňami za výhodnú cenu. Kuchynský nábytok je dlhodobá investícia a jeho používanie kladie vysoké nároky na kvalitu. Preto by ste nemali impulzívne „skočiť“ na prvú lákavú ponuku hypermarketu. Rozhodli sme sa otestovať kvalitu kuchynského nábytku. Do testu sme vybrali šesť značiek kuchýň: tri slovenské Decodom, Drevit a Esex, jednu českú Sykora a dve medzinárodné Ikea a Tesco.

V prvej časti testu sme hodnotili predpredajný servis a kompletnosť dodania nábytku. Do testu sme zahrnuli základné kuchynské skrinky v najnižšej cene. Odbornosť personálu bola veľmi dobrá vo všetkých predajniach s výnimkou hypermarketu TESCO. Horšie to už bolo s poradenstvom. Len v predajniach Decodom, Esex a Sykora sme mohli udeliť najlepšiu známku „veľmi dobre“. Predajňa Ikea používa systém samoobsluhy s malým počtom predavačov, zrejme preto sme museli na rady dlho čakať. Absolútne bez rady zostane spotrebiteľ pri bezradných predavačoch TESCA, ktoré v tejto skúške dopadlo najhoršie.

V značkových predajniach Decodom, Drevit, Esex a Sykora poskytujú veľmi dobrý predpredajný servis. Ak si spotrebiteľ prinesie pôdorys kuchyne, odborný personál mu na počítači vyhotoví zostavu kuchynského nábytku presne podľa jeho želania. Samozrejme, nie zadarmo. Tento poplatok však pri kúpe nábytku odpočítajú z ceny. Oveľa menej sme boli spokojní v IKEA. Individuálny servis tu nemajú, každý si však môže systémom detskej stavebnice zostaviť vlastnú kuchyňu. Takáto samoobsluha bez odbornej rady však môže viesť k nepríjemným výsledkom a prekvapeniam pri skutočnej montáži doma. V hypermarkete TESCO sa kuchyne nakupujú ako jablká a predpredajný servis samozrejme nie je žiaden. Najlepšie v tejto skúške predpredajného servisu, ktorá mala 25% vplyv na celkové hodnotenie sa zo známkou „veľmi dobre“ umiestnili kuchyne Decodom, Drevit, Esex a Sykora. O dva stupne horšie skončila Ikea a na poslednom mieste s najhoršou možnou známkou TESCO.

Kuchynský nábytok - čo tam patrí okrem linky?

Pri výbere je dôležitá aj záruka. Výrobcovia kuchýň Drevit a TESCO zrejme sami nedôverujú svojim výrobkom a poskytujú len 6 mesačnú záruku. Decodom, Esex a Sykora predbehli zákonnú povinnosť a už dávnejšie poskytujú 2 ročnú záruku. Na najdlhšiu 10 ročnú záruku si trúfa IKEA. „Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú“ tento citát zo starej slovenskej piesne sa nám vynoril po tom, čo sme si dali nakresliť kuchyňu, vybrali farbu a materiál, zaplatili a odviezli kuchynské skrinky. Problémy začínajú až po zaplatení. Kuchynský nábytok je potrebné zhodnotiť aj po stránke balenia. Najlepšie obstálo balenie Decodom, ktorého balenie nie len výborne chránilo tovar pred poškodením, ale označenie bolo aj presne podľa predpisov na obale aj na skrinkách. Výborne zabalená bola aj kuchyňa IKEA, ale označenie nespĺňa slovenské normy, pretože nie je v úradnom jazyku. Nesprávne alebo chýbajúce označenie mali aj kuchyne Sykora a Drevit.

Najväčšie rozčarovanie môže prísť po rozbalení, keď začnete montovať jednotlivé diely. Jedine kuchynský nábytok Decodom bol dodaný kompletne a nič nechýbalo! Pri všetkých ostatných nastal pri montáži problém. Najmenší bol v prípade IKEA, kde predavač neupozornil, že v dodávke nie sú zahrnuté úchytky, ktoré treba kúpiť zvlášť. Kuchynské skrinky Sykora boli bez montážneho návodu a chýbali úchytky, ktoré si musíte na ďalší deň vyzdvihnúť v inej predajni. Skrinky z Esexu boli tiež bez montážneho návodu a chýbali úchytky, nožičky a závesné kovanie, ktoré si na druhý deň po kúpe môžete vyzdvihnúť v predajni. Ešte horšie to bolo v prípade Drevitu, kde chýbal montážny návod, nožičky a úchytky. Nožičky dostanete na druhý deň, ale úchytky nie sú ani po troch týždňoch od nákupu! Najhoršia bola dodávka nábytku s TESCA, nie len že chýbalo kovanie ale aj zadný chrbát hornej skrinky! Navyše niektoré dielce boli poškodené a iné zas mali iný farebný odtieň. Najlepšie sa v tejto skúške umiestnil Decodom tesne nasledovaný IKEou. S veľkým odstupom za nimi kuchyne Esex a Sykora. Najhoršie boli kuchyne Drevit a TESCO.

Po vyhodnotení predpredajného servisu, nákupu, kompletnosti dodania sme zostavili celkové hodnotenie prvej časti testu kuchynského nábytku. Víťazom tejto časti sa stáva Decodom. O stupeň horšiu známku dosiahli kuchyne IKEA, Sykora a Esex. So známkou „priemerne“ sa musela uspokojiť kuchyňa Drevit a na konci tabuľky je poľská kuchyňa IZA, ktorú predáva TESCO. Po tomto zhodnotení sme boli zvedaví, ako testované kuchyne obstoja v testoch na mechanickú pevnosť a stabilitu. Poslednou mechanickou skúškou by mala byť trvanlivosť zásuviek. Zásuvky sa zaťažia a vysunú z korpusu o 20 mm, aby sa mohla zmerať vzdialenosť medzi stredom hornej hrany prednej zásuvky a horizontálnym dielcom nad zásuvkou. Potom sa podľa normy zisťuje sila, ktorá vyvoláva otváranie a zatváranie zásuvky 10 000 krát. Po skončení sa opäť musí premerať a zhodnotiť vzdialenosť hrany zásuvky s horizontálnym dielcom. Všetky kuchyne obstáli bez poškodenia. Preto po vyhodnotení mechanických skúšok dostali všetky testované kuchyne najlepšiu známku „veľmi dobre“

Po mechanických skúškach nasledovali chemické skúšky. V prvej skúške sa zisťovala odolnosť povrchu testovaných kuchýň voči poškriabaniu. V ďalšej skúške sa zisťuje či v prípade nechceného položenia horúceho hrnca na kuchynskú dosku nedôjde k poškodeniu. Na jednotlivé kuchynské dosky treba na 20 minút položíť skúšobné teleso vyhriate na teplotu 180°C. Po 16 až 24 hodinách bude vizuálne posúdené poškodenie povrchu. V tejto skúške sa už prejavili rozdiely v kvalite. „Veľmi dobré“ hodnotenie dostali len kuchyne Decodom, Drevit a Tesco, ktoré tejto teplote odolali bez viditeľnej zmeny. Na kuchynských doskách Esex a Sykora už boli viditeľné drobné poškodenia a najväčšie poškodenie teplom bolo zaznamenané na kuchynskej doske IKEA.

Či kuchynská linka časom nevybledne ssa zisťuje v skúške svetlostálosti. Z predných dvierok je narezaných 6 kusov skúšobných teliesok, ktoré budú vystavené spolu so sadou modrej stupnice ožarovaniu umelým svetlom. Pomocou šedej stupnice sa potom vyhodnocuje vyblednutie. V tejto skúške všetky testované kuchyne obstáli „veľmi dobre“ okrem kuchyne IKEA, ktorá viditeľne zbledla. Poslednou, ale veľmi dôležitou skúškou bude stanovenie hustoty použitej drevotriesky. Z každej testovanej kuchyne bude narezaných 40 kusov skúšobných teliesok, z ktorých sa podľa normy zistí hustota drevotriesky. Najkvalitnejšiu čiže najhustejšiu drevotriesku mali kuchyne Drevit a Decodom, ktoré dosiahli hodnotenie „veľmi dobre“. O dva stupne horšie hodnotenie dosiahla drevotrieska z kuchyne Sykora. Najmenej spokojní zrejme budete s TESCOM, Esexom a Ikeou, ktoré získali za kvalitu drevotriesky len známku „uspokojivo“. V hodnotení sa najlepšie so známkou „veľmi dobre“ umiestnili kuchyne Decodom a Drevit. O stupeň horšie so známkou „dobre“ kuchyne Sykora a TESCO a koniec tabuľky patrí kuchyniam Esex a IKEA so známkou „priemerne“. Na výsledné celkové hodnotenie testovaných kuchýň mala 50% vplyv známka za predajný servis a kompletnosť dodania kuchyne a 50% vplyv mali výsledky laboratórnych skúšok.

Víťazom testu kuchynského nábytku sa so známkou „veľmi dobre“ stal Decodom, ktorý mal ako jediný veľmi dobré hodnotenie aj v predajnom servise a kompletnosti dodávky aj v laboratórnych skúškach. Za ním so známkou dobre sa umiestnila kuchyňa Sykora, ktorá dosiahla v obidvoch hodnoteniach známku dobre, Drevit, ktorý mal veľmi dobré laboratórne skúšky, ale nedostatočné hodnotenie kompletnosti dodávky, Ikea, ktorá mala veľmi dobré hodnotenie kompletnosti dodávky, ale najhoršie laboratórne výsledky, Esex, ktorému tiež nevyšli laboratórne skúšky najlepšie a na poslednom mieste so známkou priemerne je poľská kuchyňa z TESCA.

