Ktoré matrace sú najlepšie? Dormeo, Jysk či Materasso

iMemory S PlusParametre

tvrdosť matraca: stredne tvrdý škála tvrdosti 7/10 maximálna nosnosť matraca: 140 kg hrúbka: 20 cm poťah: snímateľný

S modelom matraca iMemory S Plus už nemusíte robiť žiadne kompromisy, ani niečo s čím by ste neboli úplne stotožnení. Stačí keď si tento matrac jednoducho otočíte a vyberiete si jednu zo štyroch možných úrovní tvrdosti a úroveň tvrdosti. S týmto matracom získate hneď 8 matracov v jednom. Matrac sa dokáže prispôsobiť vášmu telu a potrebám. Je vyrobený prelomovou technológiou, vďaka čomu sa vám dokáže prispôsobiť. Matrac je vhodný pre každého, kto sa nevie hneď rozhodnúť pri výbere matraca, tiež pre páry, pre ktoré je kvalitný spánok veľmi dôležitý.

Matrac má prispôsobiteľnú tvrdosť a oporu, môžete si sami vybrať ideálnu úroveň tvrdosti, pohodlia a opory. Súčasťou matraca je aj obojstranné jadro, matrac môžete jednoducho otočiť na tvrdšiu alebo mäkkú stranu. Medzi ďalšie výhody matraca patria okrem štyroch úrovní tvrdosti aj dve úrovne opory. Všetko si tak môžete vybrať podľa svojich osobných potrieb. Maximálna priedušnosť matraca je zabezpečená vďaka jedinečnému vetraciemu systému, ktorý zaručuje neustále prúdenie vzduchu. Pre optimálnu oporu pre rôzne časti tela má matrac tri zóny. Tento matrac je vhodný aj pre alergikov a astmatikov. Poťah sa môže prať v pračke, keďže je snímateľný, zaručuje zdravé a čisté prostredie bez nečistôt, roztočov, baktérií a nepríjemného zápachu. Ideálne je pre páry, pretože je účinný pri izolácii pohybu, keďže nedochádza k žiadnemu prenosu pohybu.

Výhody

dve jadrá

prispôsobiteľná tvrdosť a opora

4 úrovne tvrdosti a 2 úrovne opory

viac zón pohodlia

matrac vhodný pre alergikov

jeho poťah je možné prať v práčke

dobrý pomer ceny a kvality

Nevýhody

Bez zistených nedostatkov

Air Lux plus

Parametre

tvrdosť matraca: mäkký/stredne tvrdý škála tvrdosti 5/10 maximálna možná nosnosť: 140 kg hrúbka: 27 cm poťah: snímateľný

Matrac Dormeo Air Lux Plus je obojstranný matrac, ktorý kombinuje technológiu penových pružín v dvoch vrstvách s modernou technológiou taštičkových pružín. Vďaka tomuto vysokému matracu so skutočnou kvalitou sa vám bude naozaj dobre spať, patrí k tým najlepším modelom. Vlastnosti matraca sú výsledkom jeho vývoja v oblasti potrieb počas spánku. Air Plus matrace majú líniu, ktorá kombinuje, okrem zaručeného kvalitného spánku, tiež dokonalé pohodlie a výbornú oporu. Pohodlný spánok a naozajstnú oporu vám zaručuje 3D prispôsobivosť, výška matraca a jeho samotná priedušnosť. Matrac je až 8-krát priedušnejší – pre pohodlné a príjemné noci plné sviežeho spánku a dostatočnej hygieny.

Systém matracov Air Plus je jedinečným vetracím systémom, ktorý je vyrobený z pružín so štruktúrou medových plástov. Tieto pružiny umožňujú vzduchu voľne prúdiť cez celý matrac a tým zabraňujú teplu, nadmernej vlhkosti a vzniknutiu horúcich miest. Počas noci pri pohybe vášho tela matrac neustále vytláča vlhký a horúci vzduch von, pričom zároveň nasáva čerstvý vzduch. Pružiny dávajú matracu nový rozmer a sú naozaj až 8-krát priedušnejšie v porovnaní s klasickými matracmi a tak zaručujú dostatočnú sviežosť, zdravý spánok a väčšiu hygienu.

Poťah matraca jednoducho reaguje a prispôsobuje sa teplote a zároveň poteniu tela, v zime vás udrží v teple a v lete zase v chlade, funguje ako regulátor teploty a dokáže zaručiť, aby bol váš spánok pohodlný a nerušený. Pri nižšej teplote zase poťah viaže vlhkosť vo svojej štruktúre, čím zaručuje suchšie a teplejšie miesto na spanie. Počas obdobia, kedy budú teploty vyššie, matrac uvoľňuje uskladnenú vlhkosť a schladzuje vašu pokožku. Obojstranné a duálne jadro prispieva k individuálnemu pohodliu bez prenosu pohybov. Obojstranné jadro má hneď niekoľko podstatných výhod. Okrem zaručenia ideálneho pohodlia nám umožňuje si vybrať medzi pevnejším a mäkším povrchom na spanie.

V prípade potreby si môžete matrac jednoducho otočiť na druhú stranu a môžete tak vyskúšať rôzne úrovne jeho tvrdosti a pohodlia, takto si tiež môžete vybrať povrch na spanie, ktorý je pre váš spánok najvhodnejší. Je ho možné považovať za dva v jedno, ako by ste mali okrem klasického aj ďalší matrac, ktorý sa dokáže prispôsobiť vašim potrebám. Model tiež ponúka manželské matrace, ktoré majú dve samostatné jadrá v jednom poťahu. Táto funkcia matraca zaručuje pohodlný a kvalitný spánok, keďže každý partner si bude môcť vybrať pevnosť svojho matraca podľa vlastných potrieb a navyše tak nedochádza k prenosu pohybu medzi samotnými jadrami.

Výhody

dve jadrá – obojstranné a duálne jadro

pevnosť a dostatočná tvrdosť

vetrací systém Air Plus

poťah matraca

dostatočná nosnosť hmotnosti matraca

vhodný matrac aj pre manželskú posteľ

Nevýhody

vyššia cena

vyššia váha (čo je však adekvátne k hrúbke)

Matrace Jysk

MATRAC 90×200 CM GOLD F35 DREAMZONE

Typ matraca – penový

Použité peny: pamäťová pena je použitá ako kontaktná vrstva, matrac obsahuje aj dve vrstvy bežnej polyuretánovej peny – 3 a 5 cm

Výška matraca – 18 cm

Tvrdosť – tvrdý – výrobca neudáva číselne označenie tvrdosti matraca

Zóny – bez zón

Použité materiály – pamäťová pena, polyuretánová pena, kokosová doska, netkaná textília

Vrchné vrstvy: pamäťová pena o hrúbke 2 cm

Poťah: netkaná textília s nasledovným zložením – 70 % polyester, 30 % bavlna, gramáž je uvádzaná ako prešívanie – 200 g/m²

Nosnosť matraca: neuvádzaná

Odporúčaná podložka: výrobca neodporúča žiadny rošt, penové matrace sú však vhodné iba na lamelové rošty

Ponúkané rozmery: 90 x 200 cm, 85 x 195 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 80 x 200 cm

Atypické rozmery: výrobca neponúka atypické rozmery

Hmotnosť: 13 kg

Záruka – 25 rokov

PRE KOHO JE MATRAC VHODNÝ

pre ľudí, ktorým záleží na pomere kvalita/cena

pre všetkých, čo majú radi tvrdší penový matrac

pre ľudí, čo radi spia na pamäťovej pene

NAJVÄČŠIE VÝHODY MATRACA

nízka cena

výborný pomer cena/kvalita

výška je až 18 cm

záruka až 25 rokov

2 cm hrubá vrstva pamäťovej peny

pevná až 6 centimetrov hrubá pevná kokosová doska

NEVÝHODY MATRACA

priemerná kvalita

výrobca poskytuje veľmi málo informácií o matraci

Materiál matraca

Matrac Gold F35 Dreamzone je mnohovrstvový matrac. Pre bežného používateľa je asi najdôležitejšia vrchná tzv. kontaktná vrstva. Tu výrobca matraca na kvalite nešetril. Vrchnú vrstvu matraca tvorí 2-centimetrová vrstva pamäťovej peny. Ak neviete, čo je to pamäťová pena, tak tu máte krátke vysvetlenie: pamäťová pena sa vyrába z polyuretánu – rovnako ako bežné peny ako molitan. Úžitkové vlastnosti pamäťovej peny sú však neporovnateľne lepšie. Pamäťovú penu vyvinula v 60-tych rokoch minulého storočia americká vesmírna agentúra NASA. Cieľom bolo lepšie čalúnenie vo vnútri kokpitu raketoplánu. Výskumníci z NASA vtedy ani nemohli tušiť, že tento materiál raz skončí v spálňach po celom svete. Z kokpitu raketoplánu to pamäťovej pene do matracov trvalo takmer 30 rokov. Najväčšie zdržanie tvorila samotná NASA. Pre verejnosť tento materiál uvoľnila až v 80-tych rokoch. Ani vtedy však pamäťová pena nespôsobila žiadnu revolúciu. Dôvod bol jednoduchý. V tom čase to bol extrémne drahý materiál. Nie každý mal chuť spať na matraci za cenu auta. Prvé uplatnenie v civilnom sektore si pamäťová pena užila v zdravotníctve. Prvé matrace z pamäťovej peny sa začali objavovať až v 90-tych rokoch, kedy ju technológia jej výroby urobila podstatne lacnejšou Najväčšou výhodou pamäťovej peny je jej prispôsobivosť. Na rozdiel od bežných pien má pamäťová pena výborné ortopedické vlastnosti. Pamäťová pena pôsobí výborne aj na pokožku. Má dobré termoregulačné vlastnosti a pôsobí príjemne na dotyk. Cenovo však aj dnes patrí k drahým materiálom.

Druhou vrstvou matraca je 3 centimetre hrubá polyuretánová pena. Ide o obyčajnú PUR penu, ktorú nájdete v najlacnejších materiáloch. Pri PUR penách je hlavným indikátorom kvality objemová hmotnosť – čím vyššia, tým lepšia. Výrobca však tento údaj neudáva jednoznačne. V popise produktu píše o objemovej hmotnosti jadra 30 a 40 kg/m³. Nie je však jasné, čo tým myslí. Ak to znamená, že vrchná vrstva PUR peny má objemovú hmotnosť 30 kg/m³ a spodná vrstva PUR peny má objemovú hmotnosť 40 kg/m³, potom ide o výborné hodnoty. Na toto sa ale spoliehať nedá. Treťou vrstvou matraca Gold F35 Dreamzone je 6-centimetrová kokosová doska. Použitie kokosovej dosky v strede matraca nie je úplne bežné. Kokosové dosky menšej hrúbky sa zvyčajne používajú ako vrchné vrstvy – zvyčajne ich výrobcovia umiestňujú do kvalitnejších matracov. Napríklad ako vrchné vrstvy taštičkových matracov.

V tomto matraci kokosová doska plní najmä úlohu spevnenia – vďaka kokosovej doske je matrac relatívne pevný. Kokosové dosky sa vyrábajú z kokosového vlákna, ktoré sa získava zo šupiek kokosového orecha. Kokosové dosky sa zvyčajne ošetrujú latexom. Latex ich spevňuje a dodáva im lepšie úžitkové vlastnosti. Kvalita kokosovej dosky je mimoriadne dôležitá, pretože nekvalitný kokos sa zvykne rýchlo rozpadnúť. Ťažko povedať, akej kvality je kokosová doska v tomto matraci. Výrobca totiž nehovorí o žiadnych podrobnostiach. Záruka je dostatočne dlhá. Pod kokosovou doskou sa nachádza 5 centimetrov hrubá vrstva polyuretánovej peny. Ide o rovnaký materiál ako pri druhej vrstve. Je možné, že táto pena je tvrdšia. Výrobca však o ničom takom priamo nehovorí.

Je matrac ortopedický?

Pamäťová pena má výborné ortopedické vlastnosti. Na tomto matraci však nájdete iba 2 centimetre hrubú vrstvu tohto druhu peny. Takáto tenká vrstva z matraca nič ortopedické nespraví. Na pamäťovej pene sa vám bude spať príjemne, na vašu chrbticu to však žiadny špeciálny účinok mať nebude.

Poťah

Poťah je vyrobený zo zmesi polyesteru (70 percent) a bavlny (30 percent). Poťah je prešívaný, elastický a je možné ho prať – teda ide o snímateľný poťah.

Záverečné hodnotenie

Pokiaľ chcete domov tvrdší matrac za dobrú cenu, tak Gold F35 Dreamzone je dobrou voľbou. Ak ale chcete ortopedický matrac, poobzerajte sa niekde inde (hľadajte medzi taštičkovými matracmi).

Ako obstálo Materasso?

Veľa výrobcov ponúka matrace, ktoré sú vyrobené z lacnejších a nekvalitnejších materiálov. To má neskôr za následok to, že tieto výrobky strácajú životnosť a spánok na nich nie je ani zďaleka zdravý. Ak chceme spať na matraci, ktorý je šetrný k našej chrbtici a zároveň sa jej dokáže ešte aj prispôsobiť, mali by sme staviť na kvalitu a overenú tradíciu produktov. Odporúčame vám matrace Materasso, ktoré pochádzajú od najkvalitnejšieho výrobcu matracov na Slovensku. Spoločnosť Materasso Slovakia vyrába matrace už od roku 1995 a jej ponuka zahŕňa až 60 % slovenského trhu.

Pri výrobe týchto matracov sa kladie dôraz na prepracovanie a vysokokvalitné technológie. Ich výroba je založená na novej nemeckej technológií a materiáloch, z ktorých sa matrace vyrábajú. Dôraz sa kladie na kvalitné talianske a švajčiarske materiály, ktoré navyše podliehajú certifikácii. Vyspite sa do pohody a stavte na kvalitu overenú tradíciou a spokojnými zákazníkmi. Je pre vás pripravený ten najširší výber kvalitných matracov za rozumné ceny.

MATRAC PREZIDENT EXTRA LUX

Komfortný matrac z PUR peny. V prevedení T4 je vhodný aj pre deti. Matrac má odzipsovateľný poťah Aloe Vera, ktorý sa dá prať. Použité materiály zabezpečujú vysoký komfort a vďaka kokosovej doske je matrac vzdušný.

Matrac

komfortná pena NIGHTFLY

komfortná PUR pena s hustotou 28 kg/m³ – T3, 35 kg/m³ – T4

prírodné kokosové vlákno

Poťah

odzipsovateľný poťah ALOE VERA, tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou a netkanou textíliou

duté PES vlákno – gramáž 200 g/m²

MATRAC MOJMATRAC ANTIBAKTERIAL

Komfortný antibakteriálny matrac je vhodný pre ľudí, ktorí majú problémy s bedrovým kĺbom a tiež s rôznymi druhmi alergií.

Matrac

vrchný profil: komfortná mäkčená pena NIGHTFLY so sedemzónovým prierezom pre detailné kopírovanie a prispôsobenie sa matraca

stredný profil: PUR pena strednej tuhosti s hustotou 28 kg/m³

spodný profil: antibakteriálna PUR pena s úpravou Sanitized

fyziosystém – 7 zón tuhosti

Poťah

aloe vera

poťah GREENTEX prešitý s PES vláknom – gramáž 300 g/m²

MATRAC NATUR BIOGREEN

Vynikajúci pomer ceny a kvality. Ekologický matrac, pri ktorého výrobe je použitý ricínový olej namiesto ropných látok. Je vhodný pre aktívnych ľudí. V prevedení T4 je skôr tvrdší. V prevedení T3 je výrazne mäkký a v kombinácii s antidekubitným prevedením je vhodný pre starších ľudí. Matrac je obľúbený u zákazníkov a má dlhú životnosť.

Matrac

komfortná tvarovaná prírodná pena Biogreen s antidekubitným prierezom

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti

Poťah

odzipsovateľný poťah LYOCELL, tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou a netkanou textíliou

v boku všitá 3D textília

duté PES vlákno – gramáž 400 g/m²

