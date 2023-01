Ktoré sú ideálne farby do spálne?

Nie ste si istí výberom tej správnej farby do spálne? Poradíme vám! Ľudia majú rozličné spektrum preferovaných farieb. Faktom však zostáva, že tie dokážu do značnej miery ovplyvniť pocity a nálady. Na vytvorenie príjemnej atmosféry vo vašej spálni môžete siahnuť aj po kombinácii rôznych odtieňov, netreba to však preháňať.

Farebné spektrum

Farby do spálne by mali byť v prvom rade príjemné pre vás. To znamená, že ak niekto tvrdí, že pri krikľavejších odtieňoch sa nespí zrovna najlepšie, vy budete možno pravým opakom. Avšak všeobecne platí tzv. psychológia farieb v interiéri, ktorá, konkrétne v spálni, odporúča studené odtiene. Predovšetkým jemnejšiu modrú a zelenú, ktoré pôsobia upokojujúco.

Niektoré farby dokážu meniť vašu náladu, iné pomáhajú zútulniť bývanie. Spálňa by mala byť miestom, kde sa tento proces deje „nenápadným“ spôsobom. Okrem farby stien tomu napomáhajú napríklad aj textílie, ktorými sa v tejto miestnosti obklopujete.

Ak chcete vyberať farby do spálne a byť naozaj detailisti, choďte na to pekne od podlahy, a to doslovne. Aj farebný odtieň vašej podlahy či koberca môže ovplyvniť celkovú atmosféru interiéru izby. Prírodné materiály sú v súčasnosti veľmi obľúbené a jemné zemité farby v spálni sú nielen nadčasové, ale pôsobia príjemným dojmom. Ak máte radi pestré farby, využite ich napríklad na vankúšoch alebo posteľnej bielizni a vytvoríte tak kombináciu, ktorá je v konečnom dôsledku harmonická.

Steny

Na steny v spálni sa hodia zemité odtiene, upokojujúce odtiene farieb, napríklad zelená a modrá, a tiež neutrálne farby, akými sú biela a šedá. V zásade platí, že farby by ste si mali vyberať v súlade s vašou osobnosťou a spôsobom života. Preto sa môže niekomu zdať biela príliš sterilná a uprednostňuje červenú farbu, ktorá v spálni vyvoláva vášeň.

Príliš veľa červenej však môže spôsobiť podráždenosť, preto výber tejto farby zvážte radšej na doplnkoch. Žltá farba na stenách by totiž mohla spôsobiť, že sa budete prebúdzať skôr, ako by ste mali v pláne.

Z farebnej škály teplejších odtieňov si môžete vybrať broskyňovú farbu, ktorou nič nepokazíte. Fialová má zase utišujúce účinky, ale na citlivých ľudí môže pôsobiť melancholicky. Avšak napríklad bledšia levanduľová je vraj účinná pri podráždení nervov. Ak už ste sa rozhodli pre farebné steny vašej spálne, dôležité je, aby farba stropu zostala v bledých odtieňoch, najlepšie klasickej bielej.

Taktiež nemusíte vymaľovať všetky štyri steny. Môžete si zvoliť iba jednu farebnú stenu, napríklad za čelom postele a zvyšok interiéru spálne doladiť textilnými doplnkami. Ideálnym pomocníkom na vyriešenie farebných stien v spálni sú tiež tapety.

Bytový textil

Bytový textil je dominantným materiálom spálne. Možností jeho výberu a farebnej škály je naozaj neúrekom. Od vzorov na záclonách a závesoch, až po kvalitné posteľné obliečky. Stále však platí, že v spálni by ste sa mali vyhnúť gýčovým vzorom. Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú radi pestré farby, aplikujte ich radšej na vankúše, periny, závesy či napríklad nočné lampy. Dosiahnete tým, že aj v spálni budete mať to, čo obľubujete, aj s pridanou hodnotou pokojného spánku.

Vybrali ste si neutrálne farby a do týchto tónov ste obliekli periny? Aj farebný kusový koberec vám pomôže zlepšiť náladu. Zlaďte ho aspoň s jedným doplnkom vo vašej spálni a jej interiér bude harmonický.

Farby do spálne

vyberajte podľa veľkosti spálne (bledé farby malú miestnosť opticky zväčšia a naopak)

obmedzte počet farieb (v spálni platí, že menej je viac)

pozor na farbu stropu (tmavá sa neodporúča)

vyberajte upokojujúce odtiene farieb (ak máte radi pestrosť, využite bláznivejšie farby na bytovom textile)

Farby, ktoré vo vašej spálni použijete by mali pôsobiť upokojujúco a zároveň elegantne. Správny výber dosiahnete kombináciou jemnejších farieb na stenách a výraznejších farieb na posteľnej bielizni či závesoch. Vybrať si môžete striedmejšie vzory aj na bytovom textile, dôležité je, aby ste sa cítili dobre a prebúdzali sa odpočinutí.

