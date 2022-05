Ktoré sú najlepšie hnojivá na zemiaky?

Súčasní pestovatelia a záhradkári poznajú situáciu veľmi dobre a vedia, že bez starostlivosti, námahy a času by zo svojej úrody veľa nepozbierali. Rastlinky a pôda potrebujú okrem vlahy a slnka aj kvalitné hnojivá. V nasledujúcom článku vám prinášame niekoľko tipov a inšpirácií, ako postupovať pri hnojení zemiakov. Inšpirujte sa.

Pestovanie zemiakov nie je nejako extra náročné, avšak pre dosiahnutie bohatej úrody je dodržanie určitých krokov doslova kľúčové. V nasledujúcom článku vám prezradíme, ako zemiaky pestovať, akú starostlivosť a hnojivá im dopriať.

Hnojivo ako zdroj výživy

Prvým krokom je výber odrody a kvalitného sadbového materiálu. Zemiaky nekupujte len tak od hocikoho, ale navštívte radšej záhradné centrum. Výber odrody prispôsobte geografickej oblasti a klimatickým podmienkam oblasti, v ktorej žijete, typu pôdy, ale aj spôsobu, akým chcete zemiaky zužitkovať. Je totiž rozdiel či zemiaky rýchlo skonzumujete alebo ich plánujete dlhodobejšie skladovať v pivnici. Zemiaky sa odlišujú aj obdobím zberu. Poznáme veľmi skoré, skoré, poloskoré a neskoré odrody.

Nezabudnite nechať zemiaky predklíčiť, v opačnom prípade si na úrodu značne počkáte. Predklíčenie trvá približne tri týždne a jeho výsledkom by mali byť tmavo sfarbené a hrubé klíčky. K tomu je potrebná miestnosť s teplotou okolo 15 stupňov a dostatok svetla. Zemiaky umiestnite do drevenej debničky a poprášte jemnou vrstvou zeminy. Takto vytvoríte na predklíčenie ideálne podmienky.

Sadenie prispôsobte vonkajším podmienkam. Počkajte do chvíle, kým bude riziko prízemných mrazov minimálne. Zemiaky sadíme do jarkov, nad každou jamkou nahrnieme kopček zo zeminy. Ako ochranu pred prípadnými mrazmi môžete použiť geotextíliu, ktorá udrží pôdne teplo, ale aj vlhkosť. Poškodil vám mráz vychádzajúce zemiaky? Pohnojte ich liadkom a všetko sa dá do poriadku.

V jesennom období zapracujte do pôdy maštaľný hnoj alebo síran draselný. Zemiakom doprajte kyprú, prevzdušnenú a odburinenú pôdu na slnkom zaliatom stanovišti. V pôde by nemal chýbať humus. Pri výsadbe aplikujte liadok, prípadne síran amónny, keď zemiaky vyrastú hnojíme už len kvapalným hnojivom, ktorým postriekame listy.

Pozrite si záhradné hnojivá v týchto e-shopoch:

Hoci sú zemiaky pomerne odolnou plodinou, nevyhneme sa škodcom ani chorobám. Najznámejším škodcom je drôtovec a mandelinka. Proti prvému bojujeme skorším zberom úrody a s mandarínkou si poradí postrek alebo ručné vyzbieranie. Z ochorení dajte pozor na pleseň zemiakovú.

Spozorovali ste na svojich zemiakoch poľahnutú a suchú vňať? V tom prípade môžete začať so zberom. Zemiaky vykopávame tak, aby sme ich nepoškodili motykou. Po vykopaní ich rozdeľte na základe veľkosti, nechajte uschnúť niekde pod strechou a následne uskladnite, napr. do pivnice. Podmienkou je chladnejšie a tmavšie miesto.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: