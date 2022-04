Ktorý krovinorez vybrať do záhrady?

Na prvý pohľad sa to možno nezdá, no v záhrade využijete skutočne veľa pomocníkov, medzi ktorými by nemal chýbať ani krovinorez. Obzvlášť, ak máte záhradu s nerovným povrchom a vysokým porastom. Ako vybrať ten správny? Inšpirujte sa.

Za posledné roky sme boli svedkami mnohých vrtochov počasia a zmien podnebia. Dlhotrvajúce suchá často striedajú veľmi výdatné dažde, ba až prietrže mračien. Ak sa staráte o trávnik v záhrade viete, že tráva dokáže po takýchto lejakoch vyrásť skutočne rýchlo. Potom sa stáva, že bežná elektrická alebo motorová kosačka už nedokáže vysokú trávu s burinou skosiť. Tu prichádzajú na rad vyžínače a ich univerzálni príbuzní – krovinorezy.

Krovinorez – odborník na každý porast

Kedysi neboli krovinorezy u nás až také rozšírené, mnoho ľudí si ich preto zamieňa s tzv. vyžínačmi. Vyžínač je tiež nazývaný aj ako strunová kosačka. Slúži na kosenie trávy na miestach, kde nie je dobrý prístup s klasickou alebo traktorovou kosačkou (napr. pod stromami, okolo stromov, pri obrubníkoch, atď.). V prípade malých trávnatých plôch s ním pokosíte aj celú záhradu. Vyžínaču so strunou však často dochádza dych pri veľmi vysokých a hustých porastoch, najmä ak obsahujú veľa buriny, prípadne nejaké dreviny. Výhodou kosenia strunou je však to, že je citlivá a nepoškodí okolité predmety alebo stromy.

Krovinorez sa nezľakne ani hustejších, neprístupných porastov s drevinami. Hlavným rozdielom oproti vyžínaču je v kosiacom nástroji. Krovinorez dokáže pracovať nielen so strunovou kosiacou hlavou, ale aj s kovovým oceľovým kosiacim nožom či kotúčom. Na to však potrebuje krovinorez silnejší motor. Rozdiel je tiež v prenose výkonu od motora k hlave. Pri vyžínačoch je to zabezpečené bowdenovým mechanizmom, no krovinorezy potrebujú preniesť väčšiu silu, preto sa pri nich výrobcovia spoliehajú radšej na hriadele s ozubenými prevodmi.

Typy pohonov

Benzínový dvojtaktný – najbežnejší druh motora, ktorý poháňa krovinorezy. Dvojtaktný motor nepotrebuje ventily ani rozvodový mechanizmus, takže má menšiu hmotnosť, je jednoduchší na výrobu a tým aj lacnejší. Jeho nevýhodou oproti štvortaktnému motoru je však vyššia hlučnosť, omnoho horšie emisie a nižšia účinnosť (tj. vyššia spotreba). Dvojtaktný motor vyžaduje prímes oleja do benzínu v správnom pomere. Nedodržanie tohto pomeru má za následok skrátenie životnosti motora, pričom hrozí až jeho zadretie

– štvortaktné motory sú ťažšie, než dvojtaktné, keďže obsahujú rozvodový mechanizmus s ventilmi. Majú dobré emisné parametre, nižšiu hlučnosť (pracujú pri nižších otáčkach), väčšiu účinnosť a teda nižšiu spotrebu paliva. Ich nevýhodou je však vyššia hmotnosť, vyššia cena a náročnejšia údržba. Napriek svojej vyššej hmotnosti si postupne nachádzajú miesto aj v krovinorezoch Elektrický – elektrické krovinorezy sa hodia najmä na prácu okolo domu, kde je dostupná zásuvka 230 V. Majú nižší výkon, než benzínové, čo je však čiastočne kompenzované väčším krútiacim momentom. Nezvládnu teda takú náročnú prácu, ako ich benzínoví kolegovia. Elektrické krovinorezy na 230 V sú zároveň najľahšími spomedzi všetkých druhov. Ich veľkou výhodou je tiež životnosť elektromotora. Tá značne prekonáva benzínový motor a v prípade tzv. bezuhlíkových motorov je prakticky neobmedzená, ak nerátame občasné výmeny ložísk po niekoľkých rokoch. Ďalšou výhodou je zanedbateľná hlučnosť oproti benzínovým strojom. Kosiť tak môžete pokojne aj v sobotu večer či v nedeľu bez toho, aby ste rušili susedov. Nevýhodou elektrických krovinorezov však je, že predlžovací kábel vám musí dočiahnuť na miesta, kde s nimi chcete pracovať. Nezanedbateľným pri práci s elektrickými kosačkami či krovinorezmi je aj riziko preseknutia kábla a tým aj úrazu elektrickým prúdom. Toto riziko môžete minimalizovať použitím zásuvkového obvodu s tzv. prúdovým chráničom, prípadne ak ho nemáte nainštalovaný, môžete ho použiť vo forme dodatočného zariadenia, ktoré sa pripája ako medzikus medzi zásuvku a pripojené zariadenie. Odporúčame túto záležitosť konzultovať s kvalifikovaným elektrikárom

Komfort práce, váha a bezpečnosť Krovinorezy nájdete s dvomi druhmi rukovätí. Dvojitá má madlá na obe ruky a umožňuje tým plynulý a presný pohyb aj ťažšieho stroja. Jednoduchá má často tvar oblúka a nájdete ju najmä na elektrických krovinorezoch, prípadne na benzínových s menšou hmotnosťou. Veľmi dôležitou súčasťou krovinorezu sú popruhy na chrbát. Stroj na ne jednoducho pripevníte pomocou pútka, ktoré sa nachádza približne v jeho ťažisku a potom už pracujete s omnoho menšou váhou. K tým ľahším (zväčša elektrickým) bývajú pribalené jednoduché popruhy cez rameno a krížom cez chrbát, k tým ťažším však bývajú pribalené popruhy podobné tým na turistických batohoch s výstužou chrbta a tiež s chráničom stehna. Absenciu popruhov pocítite už po niekoľkých minútach práce s ťažším krovinorezom. Uistite sa, že sú k vášmu krovinorezu pribalené, prípadne pouvažujte o ich dokúpení.

Čo sa týka váhy, najľahšie elektrické krovinorezy vážia cca. 2,5 kg. Váha bežných benzínových strojov sa pohybuje v rozmedzí 5 – 7 kg, pričom stroje pre profesionálne použitie môžu vážiť až vyše 10 kg. Váha závisí od typu motora – zoradené od najľahších, sú to elektrické na 230 V, akumulátorové, dvojtaktné benzínové a štvortaktné benzínové. Váhu by ste mali brať do úvahy v súvislosti s osobou, ktorá bude s krovinorezom pracovať. Pre ženy alebo ľudí útlejšej postavy bude vhodný ľahší krovinorez. Prácu s vyššími hmotnosťami vám značne zjednodušia vyššie spomínané popruhy. Kosenie vyžínačom aj krovinorezom môže byť niekedy dosť nebezpečné. Kosiaca hlavica (či už je nožová alebo strunová) totiž odhadzuje všetko, čo jej príde do cesty. Kamienok či kúsok dreva zasiahnutý pod správnym uhlom vám môže vystreliť do ktorejkoľvek časti tela, vrátane hlavy a očí, nehovoriac o steblách trávy, ktoré najmä pri kosení strunou lietajú všetkými smermi, čo je taktiež dosť nepríjemné. Pri kosení je teda nutné obliecť si dlhé pracovné nohavice, dlhé tričko alebo pracovný kabát a chrániť si tvár minimálne ochrannými okuliarmi, vhodnejší je však ochranný štít z plexiskla.

Výkon Potreba výkonu sa odvíja najmä od dvoch požiadaviek. Prvou je, na aké práce chcete krovinorez používať. Na jednoduché kosenie trávy si vystačíte s malým výkonom, no na kosenie hrubých porastov je už vhodné mať výkon 1000 W a viac. Ďalšou požiadavkou je šírka záberu kosačky. Čím väčší priemer struny alebo noža krovinorez má, tým viac materiálu naraz pokosí a tým väčší výkon potrebuje na to, aby to zvládol.

Výkon najslabších elektrických alebo akumulátorových krovinorezov začína na hodnotách okolo 250 W. To sú však stroje určené na jednoduchú úpravu trávnika okolo domu. Majú často šírku záberu okolo 25 cm, no kúpite ich už za cenu okolo 30 eur. Lepšie elektrické modely s výkonom 500 W zoženiete v cene do 100 eur a tie s výkonom nad 1000 W za cenu ľahko presahujúcu stovku eur. Výkonový strop elektrických krovinorezov na 230 V sa pohybuje niekde okolo 1500 W – tieto si už poradia aj s prerasteným trávnikom a hustejšími porastmi. Strop pri akumulátorových krovinorezoch je okolo 600 W.

Výkon benzínových krovinorezov začína na hodnotách 0,6 kW (1 kW = 1000 W). Stroje s týmto výkonom sú vhodné na údržbu bežného trávnika alebo nízkych trávnatých porastov. Keď sa však staráte o väčší pozemok, prípadne lúku či pozemok s hustým porastom, je vhodné porozhliadnuť sa po benzínových variantoch s výkonom 2 kW a viac. Stroje pre profesionálne použitie majú výkon nad 3 kW, avšak sú už dosť ťažké (často aj viac ako 10 kg). Výkonu však majú nadostač pre akékoľvek pracovné podmienky. Silnejší benzínový motor sa aj ťažšie štartuje. Opäť myslite na to, kto bude s krovinorezom pracovať, pretože niekoľkohodinová práca s takto ťažkým strojom dokáže unaviť aj silnejšieho chlapa. Výkonnejší motor má aj vyššiu spotrebu paliva, preto je zbytočné výkon krovinorezu preceniť.

Čím kosiť Krovinorezy možno vybaviť rôznymi druhmi kosiacich hláv a kotúčov v závislosti od účelu použitia. K rôznym modelom bývajú pribalené rôzne druhy, preto sa vždy pred kúpou presvedčte, aké kotúče balenie obsahuje a aké budete musieť dokúpiť.

Strunová hlavica – obsahuje navinutú kosiacu strunu, podobne ako pri vyžínači. Dobrými pomocníkmi sú automatické hlavy, ktoré pri opotrebovaní stačí poklepať o zem a struna sa z nich automaticky vysunie a predĺži. Zároveň sa pri prvom pretočení oreže jej prebytočná dĺžka o špeciálny nástavec integrovaný v ochrannom kryte. Pri opotrebovaní struny tak nemusíte kosačku vypínať, odopínať z popruhov ani s ňou nijako zložito manipulovať. Výhodou strunovej hlavy je veľmi veľká šírka záberu, avšak neporadí si s kríkmi ani drevinami a problémy jej niekedy robí aj vyšší a hustejší porast

– obsahuje navinutú kosiacu strunu, podobne ako pri vyžínači. Dobrými pomocníkmi sú automatické hlavy, ktoré pri opotrebovaní stačí poklepať o zem a struna sa z nich automaticky vysunie a predĺži. Zároveň sa pri prvom pretočení oreže jej prebytočná dĺžka o špeciálny nástavec integrovaný v ochrannom kryte. Pri opotrebovaní struny tak nemusíte kosačku vypínať, odopínať z popruhov ani s ňou nijako zložito manipulovať. Výhodou strunovej hlavy je veľmi veľká šírka záberu, avšak neporadí si s kríkmi ani drevinami a problémy jej niekedy robí aj vyšší a hustejší porast Dvojzubý nôž – štandardne sa dodáva s niektorými krovinorezmi. Je z ocele a určený na kosenie trávy a pevnejších porastov ako tŕstie, burina a pod. Jeho výhodou je veľká šírka záberu. S drevinami si až tak dobre neporadí

– štandardne sa dodáva s niektorými krovinorezmi. Je z ocele a určený na kosenie trávy a pevnejších porastov ako tŕstie, burina a pod. Jeho výhodou je veľká šírka záberu. S drevinami si až tak dobre neporadí Trojzubý a štvorzubý nôž – oceľové nože, taktiež bežne dodávané s niektorými modelmi krovinorezov. Sú dobrými pomocníkmi pre kosenie tvrdých a hustých porastov. Majú nižšiu šírku záberu, než dvojzubý nôž

– oceľové nože, taktiež bežne dodávané s niektorými modelmi krovinorezov. Sú dobrými pomocníkmi pre kosenie tvrdých a hustých porastov. Majú nižšiu šírku záberu, než dvojzubý nôž Osemzubý kotúč – tvarom pripomína kotúč do okružnej píly na drevo (tzv. cirkulárka). Jeho zubom neodolajú ani tie najtvrdšie porasty a poradí si aj s tenšími drevinami

– tvarom pripomína kotúč do okružnej píly na drevo (tzv. cirkulárka). Jeho zubom neodolajú ani tie najtvrdšie porasty a poradí si aj s tenšími drevinami Plastový osemzubý kotúč – je vhodný na kosenie trávy a rákosia. Vďaka tomu, že je z plastu si nájde využitie najmä na miestach, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu okolitých predmetov (plot, obrubník, atď.)

– je vhodný na kosenie trávy a rákosia. Vďaka tomu, že je z plastu si nájde využitie najmä na miestach, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu okolitých predmetov (plot, obrubník, atď.) Osemdesiatzubý kotúč – svojím tvarom ešte viac pripomína kotúč do okružnej píly a vďaka veľkému počtu malých ostrých zubov je predurčený na spiľovanie kríkov aj slabších kmeňov stromov. S určitou dávkou opatrnosti ho možno použiť aj na pílenie kmeňov s priemerom nad 3 cm

Dostupnosť náhradných dielov a servisných stredísk Na elektrických krovinorezoch sa okrem ložísk motorov a uhlíkov (neplatí pre bezuhlíkové motory) poruchy príliš nevyskytujú. Benzínový motor je však zložitejší, a preto je dobré počítať aj s tým, že budete občas potrebovať zásah servisného technika, kvôli zložitejším servisným úkonom (napr. nastavenie karburátora a pod.). Známejšie značky majú obvykle širšiu sieť servisných stredísk a taktiež ľahko dostupné diely. Druhým prístupom, ktorý si môžete zvoliť je zakúpiť lacnejší model od menej známej značky, ktorý nemá dostupný servis a v prípade poruchy ho vymeníte za nový. Tento postup je však v konečnom dôsledku finančne menej výhodný a nie príliš šetrný voči životnému prostrediu.

