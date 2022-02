Kúpeľňové poličky môžu byť užitočné

Obklopení umývacími prostriedkami, kozmetikou, uterákmi a inými vecami v kúpeľni veru atmosféru pokoja a relaxu nedosiahnete. Kam to všetko dať, aby to bolo poruke, zároveň nezavadzalo a bolo upratané? Možno si poviete, že úložný priestor je to posledné, čo by mala kúpeľňa mať. Čiastočne máte pravdu, a preto včas myslite na to, čo v nej musíte ukladať a ako pri tom maximálne využiť jestvujúci priestor. Kúpeľňa by mala vyžarovať čistotou aj svojím vzhľadom, ale farebné fľaštičky s kozmetickými prípravkami vystavené na poličkách okolo vane a umývadla budú pripomínať skôr drogériu ako oázu pokoja a oddychu. Schovajte všetko, čo sa schovať dá, a na dosah dajte len to najnutnejšie.

Malí aj veľkí pomocníci

Klasikou je skrinka pod umývadlom, zrkadlová nad ním a police. To však nie sú všetky možnosti. Aj do kúpeľne ponúkajú výrobcovia nábytkové zostavy, ktoré si vyskladáte podľa vlastnej potreby a miesta v kúpeľni. Sortiment prvkov zahŕňa okrem skriniek s tzv. výsuvmi a policami aj skrinky s integrovaným umývadlom či dosky pod umývadlo v rôznych moduloch. Skrinka pod umývadlom nemusí byť klasická s dvierkami, vhodnejšia je so zásuvkami s výsuvným systémom, aby boli všetky veci v nej pohodlne prístupné. Do veľkej kúpeľne môžete uvažovať aj o samostatne stojacom nábytku. Zaberá síce viac miesta, na druhej strane však vhodne zvolená skriňa, komoda a toaletný stolík pojmú množstvo vecí. Obstavanie vane policami a rafinovanými zásuvkami je ďalšia možnosť, ako získať úložné priestory. Na trhu nájdete zopár modelov vaní, ktoré majú police priamo zabudované. No nie je problém dať si takéto riešenie vyrobiť na mieru. Aj schodík pred vaňou s výklopným otváraním poslúži ako úložný box na všetko možné a zároveň uľahčí vstup do vane. Ak stojí v kúpeľni aj práčka, prípadne sušička, musíte v nej nájsť miesto pre kôš na špinavú bielizeň. Ten má byť vetrateľný, hygienický a nemal by nikde prekážať. Ideálny je vyklápací, ako súčasť kúpeľňovej skrinky. Inak poslúži malý hlboký prútený kôš, ktorý ľahko prenesiete aj k práčke mimo kúpeľne.

Využite tzv. hluché miesta. Jedným z nich je priestor nad toaletnou misou, kde môžete zavesiť skrinku. Ak je toaleta situovaná v kúpeľni, obojstranná vysoká skrinka vedľa nej jej dopraje intimitu ako deliaca stena a zároveň získate úložný priestor. Dvere kúpeľne môžete využiť na zavesenie praktických umývateľných vreciek napríklad na hrebene a vlasové doplnky. Súčasným hitom v kúpeľniach sú drevené rebríky, ktoré opriete napríklad vedľa vane, uplatnia sa však skôr vo väčších kúpeľniach. Atraktívne a praktické sú rôzne mobilné kontajnery – vozíky, ktoré si pritiahnete podľa potreby k vani alebo sprche. Detské hračky do vane ukladajte do vriec z umelej sieťoviny a zaveste nad vaňu, aby z nich mohla odkvapkať voda a nevytvárala sa na nich pleseň. Elegantné riešenie na odkladanie sprchovacích prípravkov sú niky zapustené v stene sprchovacieho kúta alebo nad vaňou.

Napriek tomu, že kúpeľňový nábytok často vyzerá, akoby bol určený do obývacej časti, mal by mať inú povrchovú úpravu – odolávajúcu vlhkosti. Najodolnejším materiálom proti vlhkosti je MDF doska laminovaná alebo lakovaná polyuretánovým lakom v rôznych odtieňoch. Pri lacnejšom lamináte je dôležité, aby boli kvalitne nalisované silné hrany, aby neprepustili vodu a vlhkosť do dosky. Môžete siahnuť aj po nábytku z masívneho dreva. Ošetrený lakom dobre odoláva vzdušnej vlhkosti, kvapky vody však na ňom nenechávajte, treba ho hneď vysušiť. Ak to nie je nutné, skrinky radšej neumiestňujte v blízkosti vane alebo sprchovacieho kúta. Aj ten najodolnejší materiál nemusí neustály kontakt s vodou vydržať. Aby výrobcovia uchránili skrinky pred kontaktom s vlhkosťou od zeme, postavili ich na nohy alebo zavesili na stenu.

