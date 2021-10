Kúpeľňové zostavy musia byť funkčné a praktické

V mnohých smeroch je nábytok do kúpeľne špecifický. Mal by odolávať vlhkosti, striedaniu teplôt, ale aj každodennému používaniu. Zároveň očakávame aj dostatok úložného priestoru. Stále obľúbenejšími sa preto stávajú hotové a skombinované kúpeľňové zostavy. Tvorí ich nízka skrinka s umývadlom, zrkadlo a jedna alebo viac väčších skriniek a komôd. Veľkosť zostavy jednoducho prispôsobíte priestorovým možnostiam vašej kúpeľne. Dôležitý je výber materiálu a výška jeho odolnosti voči, skutočne nadmernej, vlhkosti. Farbu, vzor, či dizajn doladíte s celkovým interiérom. Keďže hovoríme o zostavách, máme dočinenia s nábytkom presne usporiadaným v akomsi pomyselnom rade. Ak máte menšiu kúpeľňu, vyhraďte pre kúpeľňovú zostavu to najideálnejšie miesto. Takto priestor nie len ušetríte, ale zároveň kúpeľňu nepreplníte zbytočnými kusmi nepotrebného nábytku. Zrkadlo ju zasa opticky zväčší a presvetlí.

Vyberáme nábytok do kúpeľne

Ak sa rozhodnete pre nákup kúpeľňovej zostavy, nemali by ste zabudnúť na tieto štyri základné body:

pracujte dômyselne s priestorom kúpeľne, pred výberom ho poriadne premerajte a pokojne aj dvakrát

zvoľte dobré ukotvenie skriniek, ktoré bude účelné a praktické

vyberajte zostavy z kvalitného materiálu. Základom je dlhá životnosť, odolnosť voči každodennému používaniu, vode aj vlhkosti. Podobné pravidlo platí aj pri kovaní na skrinkách a zásuvkách, ktoré by malo byť odolné voči korózii

zladenie celkového dizajnu kúpeľňového interiéru

Ako sme už spomenuli, veľkosť zostavy budete musieť prispôsobiť veľkosti kúpeľne. Každá zostava však obsahuje skrinku pod umývadlo, väčšie skrinky a zrkadlo. Príjemným bonusom môže byť elektrická zásuvka, či osvetlenie nad zrkadlom. Veľkosť interiéru určí počet skriniek, ich rozloženie a tým aj množstvo úložného priestoru. Pri menšej kúpeľni by mala platiť zásada nevyhnutnosti – dajte do skriniek len tie veci, ktoré nutne potrebujete a používate ich každý deň. Nikto predsa netúži po stiesnenom a prepchatom priestore. Aj kúpeľňa by mala byť vzdušná a poskytovať dostatok miesta. Priestor potrebujete nie len vy, ale aj samotné skrinky, konkrétne systém otvárania, zatvárania a samotného prístupu k odloženým veciam. Odľahčiť ju môžeme aj vhodnou voľbou nábytku. Vsaďte na svetlejšie farby v kombinácii s lesklými materiálmi či sklom, ktoré priestor opticky zväčšia.

Skrinku pod umývadlo sme ako súčasť kúpeľňovej zostavy spomínali. Umývadlo ako súčasť však nemusí byť samozrejmosťou. Ak je súčasťou zostavy, máte o problém menej a taktiež ľahšie rozhodovanie pri výbere. V takomto prípade je skrinka presne prispôsobená umývadlu a všetko dokonale sedí. Dajte si pozor na cenu zostavy, nakoľko umývadlo môže byť do výslednej sumy započítané, ale aj nemusí. Overte si aj to, či je súčasťou kúpy sifón, odpadová výpusť a batéria. Ide o doplnkový tovar, ktorý býva účtovaný oddelene. Ak sa rozhodnete pre kúpeľňovú zostavu len so skrinkou pod umývadlo, ktoré si zaobstaráte samostatne, musíte mať potom umývadlo závesné, skrývajúce pod sebou dostatočný priestor pre skrinku.

Pri zariaďovaní kúpeľne vyberajte nábytok, ktorý je výlučne určený len pre tieto priestory. Neustála vlhkosť si žiada nie len kvalitný materiál, ale aj špeciálnu povrchovú úpravu a pravidelnú starostlivosť. Najlacnejším typom materiálu je laminovaná drevotrieska s čelnými plochami ošetrenými lesklým lakom. Obľúbená je aj MDF doska, ktorá je pevná, odolná a povrchové čelo má dyhované alebo z masívu. K najdrahším kúpeľňovým zostavám budú patriť drevené. Sú náročnejšie na starostlivosť, vyžadujú povrchový náter vodeodolným lakom alebo voskom, v modernom interiéri však vyzerajú neodolateľne. Horúcou novinkou na trhu je kúpeľňový nábytok s fóliovou povrchovou úpravou.

Pri výbere skriniek prihliadajte aj na spôsob ich pripevnenia. Ukotvenie na sokloch sa veľmi neodporúča, pretože sa za skrinky môže dostať voda. Najlepšie sú skrinky na nožičkách. Môžu mať dve nožičky a zvyšok skrinky je upevnený ku stene, alebo štyri. Ideálnou voľbou sú však skrinky závesné. Nedochádza tak ku kontaktu medzi nábytkom a podlahou. Uľahčíte si nie len upratovanie kúpeľne, ale pod skrinky sa nedostane ani voda, ktorá by mohla spôsobiť napučanie materiálu alebo vznik plesní.

Chcete si vašu kúpeľňovú zostavu užívať aj niekoľko rokov? Potom nezabúdajte na pravidelnú údržbu a starostlivosť. Kúpeľňový nábytok je totiž vystavovaný nežiadúcim vplyvom okolia, čo môže znížiť jeho životnosť. Prinášame vám niekoľko rád a tipov, pri dodržiavaní ktorých zabezpečíte vašej kúpeľňovej zostave dlhovekosť.

pravidelné vetranie, po kúpeli či osprchovaní sa ešte intenzívnejšie

mokré miesta na skrinkách ihneď utrite

pravidelne kontrolujte sifón a odpadové rúry. Ak začnú pretekať, môžu nábytok znehodnotiť

používanie vhodných čistiacich prostriekov. Ideálna je napr. aj mydlová voda, nevhodné sú zasa agresívne prípravky na abrazívnej báze

ak máte kúpeľňový nábytok z prírodného materiálu, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Farba má totiž tendenciu na svetle vyblednúť. Pozor aj na predmety, ktoré na nábytok položíte, môžu na ňom zanechať stopy

