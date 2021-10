Kúpeľňový nábytok môže byť moderný a pritom lacný

Každý dom či byt je rozdelený na niekoľko zón: oddychovú, jedálenskú a osobnú zónu každého člena rodiny. Do poslednej skupiny patrí okrem spálne aj kúpeľňa s toaletou. Milé dámy, buďme k sebe úprimné. Je potrebné si priznať, že po kuchyni, je kúpeľňa druhým miestom, na ktorom sa zdržiavame najčastejšie a dokážeme v nej stráviť dlhé hodiny. Príprava do práce, líčenie a účes pred návštevou mesta, či dlhý relaxačný kúpeľ po namáhavom dni sú častokrát nie len samozrejmosťou, ale doslova nutnými rituálmi. A tak ako v každej izbe, aj v kúpeľni sa musíme cítiť dobre a musíme byť spokojné aj s jej vzhľadom. Výberom kachličiek a rohovej vane sa však bojová úloha ani zďaleka nekončí. Je potrebné doladiť celý interiér a vybrať správny kúpeľňový nábytok. Preniesť do reálneho života spojenie – moderný, štýlový, praktický a funkčný a pritom finančne nenáročný. Lebo aj za málo peňazí dokážete vytvoriť kúpeľňu s waw efektom.

Ako správne vybrať kúpeľňový nábytok

Pri zariaďovaní kúpeľne sú jej priestorové možnosti omnoho dôležitejším faktorom, než pri iných miestnostiach v dome, či byte. Častokrát potrebujeme dostať veľa vecí do malého priestoru a to veru nie je práve najjednoduchšia úloha. Dispozičné možnosti totiž určia, či sa nám do kúpeľne zmestí vaňa alebo len sprchový kút, pračka a dostaneme odpoveď na otázku, koľko kusov kúpeľňového nábytku si môžeme zaobstarať a v akej podobe. Veľkosť miestnosti určí jeho parametre, farebné zladenie zasa materiál a dizajn. Ešte pred samotným výberom si kúpeľňu poriadne premerajte, premyslite si, čo a kam chcete uložiť a až po týchto krokoch sa rozhodnite pre konkrétny typ vašich budúcich kúpeľňových skriniek a poličiek. Všetky prvky by sa mali dať jednoducho otvárať a zatvárať, nemali by prekážať pri otváraní, resp. zatváraní dverí, vstupe do sprchového kúta či vane, ani pri samotnom pohybe v kúpeľni. Aj pri výbere kúpeľňového nábytku máte k dispozícii pestrú paletu možností. Kúpeľňa môže byť zariadená minimalisticky a pritom moderne. Nebojte sa hry s farbami a kombinujte. Pokojne môžete siahnuť po viacerých odtieňoch jednej farby, alebo vsadiť na kombináciu viacerých výrazných farieb. Fantázii sa medze nekladú.

Typ, veľkosť a počet skriniek určuje aj množstvo úložného priestoru, ktorý získate. Aj keď túžime po krásnej modernej kúpeľni, ktorou vyrazíme dych priateľom a známym, jej funkčnosť a praktické využívanie hrá rovnako dôležitú úlohu. Aj moderný a lacný kúpeľňový nábytok nájdete vo viacerých variáciách.

skrinka pod umývadlo – ideálnou voľbou je kúpiť komplet – skrinku aj s umývadlom. Tovar získate v požadovanom dizajne, vyberiete si farbu aj materiál, typ úložného priestoru a zároveň si ušetríte problém s napasovávaním umývadla do skrinky alebo naopak. Tieto komplety pôsobia efektne a minimalisticky

nízke skrinky – rozširujú úložný priestor a plochu na odkladanie toaletných potrieb, resp. drobných dekorácií na dotvorenie atmosféry. V závesnej podobe ich využijete nad pračkou a získate veľmi praktického pomocníka s vecami vždy po ruke

vysoké skrinky – môžete si vybrať z rôznej výšky aj šírky, presne podľa rozmerov vašej kúpeľne. Dizajnovou vychytávkou sú vysoké skrinky so zabudovaným košom na bielizeň. Skrinky poslúžia na uskladnenie uterákov, či kozmetiky

zrkadlo – niet kúpeľne bez zrkadla. Dokáže opticky rozšíriť priestor, čo ocenia najmä majitelia menších kúpeľní. Zároveň je dominantným dizajnovým kúskom..Zrkadlo môže byť vsadené do, farebne alebo tvarovo, netradičného rámu, ladí s celým interiérom, alebo sa, naopak, stáva bodom, pútajúcim pozornosť

Pozrite si nábytok do kúpeľne v týchto e-shopoch:

Zariaďme si kúpeľňu moderne a lacno

Kúpeľňa zariadená vkusným dreveným nábytkom vyzerá nie len luxusne, ale aj moderne. Použitý materiál však diktuje aj cenu nábytku a v prípade dreva sa veru v najlacnejších kategóriách určite pohybovať nebudeme. Túžite po štýlovej kúpeľni, no nechcete zbytočne zaťažiť rodinný rozpočet? Máme pre vás riešenie. Voľba materiálu je dôležitá. Kúpeľňový nábytok má byť funkčný, pekný, no predovšetkým kvalitný. Každý deň totiž bojuje s návalom vody, tepla a zvýšenej vlhkosti. Tieto faktory prirodzene znižujú jeho životnosť. V súčasnosti sa často využíva MFD doska, ktorá pripomína vzhľadom drevo. Nábytok z tohto materiálu je navyše ošetrený špeciálnou fóliou, odolnou voči vlhkosti. Rovnako obľúbená je aj drevotrieska. Je pomerne lacná, nájdete ju v modernom dizajne, má však nižšiu životnosť. Pri výbere nábytku dajte pozor na kvalitu opracovania hrán. Práve hrany sú rizikovým miestom pre prienik vlhkosti. Ak je ich opracovanie nekvalitné, môžu nasať vodu, napučať a celý nábytok sa vám tak znehodnotí. Do malých kúpeľní odporúčame decentné skrinky pod umývadlo. Určite oceníte aj široký výber toaletných skriniek a košíkov, ktoré stoja doslova pár centov, no svoje miesto si nájdu v každom menšom rohu. Dôležitý je aj dizajn kúpeľňového nábytku. Miestnosti vdýchne osobité čaro. Najnovšie štýlové prevedenia sa hodia skôr do väčších kúpeľní, v ktorých vyniknú. Do menšej kúpeľne zvoľte jemnejší úložný systém, svetlejšie farby a lesklé či priehľadné materiály.

Pozrite si aj tieto kúpeľňové zostavy:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať