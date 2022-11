Kúpte si závesy do spálne na celé okno

Záves, záclona, okno. Nerozlučná trojica, ktorá je symbolom domácností už dlhé storočia. Závesy nie sú vhodné do každej miestnosti, no v spálni majú svoje opodstatnenie. Pomôžeme vám vybrať tie správne.

Účel

V spálni bude záves plniť nielen dizajnovú, ale aj úžitkovú funkciu. Jeho prítomnosťou si zabezpečíte ničím nerušený spánok. Závesy totiž zabránia prenikaniu intenzívnych slnečných lúčov, stlmia hluk zvonku, skrášlia stenu a schovajú prípadné nedostatky na samotných stenách či oknách. Pre účel zatemnenia siahnite po zatemňovacích, prípadne viacvrstvových závesoch.

Štýl

Spálňa by mala byť elegantná a harmonicky zladená. Dobrou voľbou sú závesy v jednej, napr. pastelovej, farbe. Nič nepokazíte ani jemným vzorom, no na veľké a nápadné vzory či výrazné farby radšej zabudnite. Pri zaspávaní by vás zbytočne rozptyľovali.

Farba

Závesy by mali farebne ladiť s interiérom spálne, konkrétne so zariadením či inými textilnými doplnkami. Osvedčené sú však aj neutrálne farby, ako piesková, krémová alebo béžová. Spálni dodajú šmrnc a sú dobre kombinovateľné.

Starostlivosť

V tomto bode sa dostávame od dizajnových parametrov k tým praktickým. Pomôže vám štítok na bočnej strane, z ktorého sa dozviete, na akej teplote môžete závesy prať, či sú vhodné do sušičky, z akého materiálu sú vyrobené a podobne. Prírodné materiály majú svoje čaro, nekrčivá syntetika vám zasa ušetrí množstvo času.

Dĺžka

Prispôsobte ju šírke a veľkosti okna. K francúzskym oknám sa hodia závesy až po podlahu, k menším a užším oknám postačia závesy napr. do polovice steny.

