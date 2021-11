Lacné biokrby: málo muziky za málo peňazí

Biokrby už nie sú len dizajnovou záležitosťou, ale aj vyhľadávanou alternatívou pre vykurovanie jednotlivých miestností v domoch či bytoch. Avšak každý špás aj niečo stojí a v tomto smere nie sú biokrby žiadnou výnimkou. Prezradíme vám, čo môžete od biokrbu očakávať a aké nástrahy vás neobídu, ak investujete príliš málo. Inšpirujte sa.

Je to atmosféra, ktorá vyvoláva túžbu zažívať ju znova a znova. Hravé plamienky predvádzajú svojim blikotom živel spútaného ohňa a do miestnosti sa pomaly šíri príjemné teplo.

Biokrb – kvalitu musí podčiarkovať aj cena

Kým sedíte v pohodlnom kresle, váš príbytok akoby sa vpíjal do časov minulých. Bez ohľadu na to, či bývate v chalupe na vidieku alebo novučičkej mestskej bytovke.

Prednosťou biokrbov je, že k nim netreba stavať žiadny komín. Vybalíte škatuľu, namontujete na stenu kovový rám, nalejete lieh do horáka a zapálite. Od tejto chvíle sa začne vašim príbytkom niesť atmosféra, ktorá je príjemná, oddychová a prudko návyková. Práve v prechodných obdobiach roka sa takéto prikurovanie teší najväčšej obľube.

Ak ste doposiaľ na biokrby nazerali len ako na módny prvok, ktorý slúži viac pre potešenie oka ako príjemnému pocitu tepla, mali by ste vedieť, že ide o skutočné ohniská, z ktorých sa šíri teplo do celého priestoru. Podobne ako radiátor, aj biokrb zohrieva vzduch, ktorý prechádza v jeho blízkosti. Od plameňa sa nahreje horák, potom kovová obstavba a popri tom zohriaty vzduch stúpa k stropu miestnosti.

Keď naplní priestor pod stropom, postupne začne teplo sadať až po samú zem. Najrýchlejšie pocítite teplo biokrbu v drevostavbe, ohrievanie sa svižne prejaví aj v podkrovných priestoroch, kde sú sadrokartónové podhľady, pod ktorými sa ukrýva izolácia. Biokrb sa stal štandardom nízkoenergetických a pasívnych domov. Neznamená to však, že sa pri kráse plamienkov neohrejete aj v staršom rodinnom domčeku či na chalupe. S typickým 2-3 kilowattovým výkonom môžeme biokrb prirovnať k elektrickému radiátoru bez ventilátora. Sálajúce teplo prýštiace z ohniska je skôr výnimkou ako štandardom. Ponúknuť ho vedia iba tie krby, ktoré majú parabolickú zadnú stenu.

Môžete si to vyskúšať. Nalejete lieh do hrnca, zapálite ho a objaví sa na ňom krátky, modrý plameň ako pri flambovaní. Po niekoľkých minútach, keď sa lieh zohreje, plameň naberie dĺžku a z modrastého sa prefarbí na žltý. To preto, že zohriaty lieh sa začal odparovať a oheň vzniká v jeho parách. Presne tak funguje aj horák biokrbu s tým rozdielom, že všetko máte pod kontrolou.

Lieh je uzavretý v nerezovej nádobke, ktorá má na vrchnej strane dlhú štrbinu. Práve cez ňu sa v bezpečnom množstve dvíhajú pary horiaceho liehu. Aby ste mali pod kontrolou silu horenia a množstvo tepla, ktoré pri ňom vzniká, horáky majú posuvnú klapku, ktorú by sme mohli prirovnať k žalúzii. Zúžite otvor a zrazu horí krb slabšie, menej kúri a spaľuje menšie množstvo paliva. Niektoré horáky majú prázdnu nádobku, v iných nájdete bielučkú minerálnu vatu. Nie je v nich žiadny rozdiel, azda len ten, že ak v nedeľu večer zistíte, že máte iba posledný polliter paliva do litrového horáka, ľahšie sa vám podarí zapáliť ho.

Biokrb do bytu - univerzálne riešenie?

Neexistujú žiadne náhrady, ktoré by ste mohli nalievať do biokrbu namiesto palivového liehu – snáď s výnimkou lekárenského špiritusu. Lieh je bezvodný, 96-percentný. Zvyšok pripadá na horčiny a prísady, ktorými ho musia výrobcovia znehodnotiť, aby nepodliehal spotrebnej dani a kolkovaniu. Jeho cena by bola bez tejto úpravy takmer desaťnásobná.

Podchladený lieh sa zapaľuje trošku neochotne, takže v studenej izbe budete musieť ku krbu priložiť plynový zapaľovač aj niekoľkokrát po sebe. Obzvlášť, ak teplota klesla pod 15 stupňov. Preto ku každému z nich patrí pištoľový zapaľovač, v ktorom si sami doplníte zásobu butánu. Pri horákoch s vlnou sa spoliehate na vlastnosti jej knôtu, pri prázdnych si viete pomôcť kovovou pomôckou pre posúvanie, ktorú namočíte do liehu a zapálite. Biokrb zapáli bezpečne aj dieťa, jediné na čo treba myslieť pred prvým priložením plameňa je naplnenie horáka palivom. Ak sa vám bude žiadať doliať ho neskôr, budete musieť počkať, kým horák vychladne. Lieh sa nalieva cez plastový alebo kovový lievik, niet šance, že pri troche sústredenia čosi rozlejete.

Ak dôverne poznáte zápach denaturovaného liehu, s bioliehom je to o dosť lepšie. Výrobcovia sa snažia vyladiť prísady tak, aby zapáchal čo najmenej. Vo vzduchu vždy bude pri horení jemný opar alkoholu, na ten si však privyknete zakrátko. Je to ako keď zacítite parfum a po chvíli ho už vôbec nevnímate. Ak milujete vonné paličky, vonné olejčeky a sviečky, môžete si vybrať aj liehy, ktoré boli olejom parfumované. Najprv vyhára lieh, ktorý do ovzdušia so sebou strháva malé množstvo éterických olejov. Keď však dohorí, z obnaženého holého plechu horáka sa vznesie obláčik dymu, ktorý rozprúdi silnú vôňu do celej miestnosti. Je to bodka za horením, ktorú si všimnete aj bez pohľadu do ohniska. Vôní je tucet, najprenikavejšia je snáď vanilka.

Biokrby do bytu sa hodia na stenu aj voľne

Biokrb na stôl Mobilný biokrb je ako plechová škatuľka s dvojicou skiel, medzi ktorými z horáka stúpajú plamienky. Vezmete si ho kamkoľvek sa vám zapáči, zapálite ho a máte približne na 3 hodiny postarané o príjemný zážitok. Nič nemusíte pripravovať, neviaže vás žiadne rozhodnutie o montáži. Či chystáte slávnostnú večeru, posedenie v salóne alebo len chcete rozohriať drevený záhradný domček, je to praktické riešenie. S výkonom do 1,2-kilowattu nebudete mať pocit, že hreje prisilno. Jeho výkon statočne pokryje dobre izolovanú miestnosť s výmerou približne 4 x 4 metre. Je ako malá piecka, ktorá plní aj úlohu dekoratívnych sviečok a môžeme povedať, že je akousi vstupnou bránou do sveta biokrbov.

Možnosť voľby vďaka uzatvorenému rámu Aj veľký biokrb môže byť mobilný. Ak mu dal výrobca škatuľový formát a rám, ktorý je pohľadový spredu aj zo všetkých štyroch bočných strán, vždy máte na výber či ho zavesíte na stenu alebo položíte na podlahu. Je pravdou, že rámy biokrbov sa zahrievajú a mnohým nesvedčí priama montáž na horľavý podklad. Ak máte drevený obklad alebo papierové tapety, možno sa vyplatí prizvať špecialistu, ktorý má s osádzaním skúsenosti. Izolačné dosky možno pod krb ukryť, existuje aj iné riešenie. Niekedy sa žiada, aby sa teplo dralo do miestnosti rýchlejšie, ako len so zohriatym vzduchom. Vtedy nie je kúrenie iba o samotnom horáku, ale aj o jeho osadení v tvarovanom torze rámu..

Biokrby na mieru Výrobcov je niekoľko, dizajnov sú stovky, nie vždy však musíte kupovať biokrb celý. Ak máte nepoužívanú kozubovú piecku s presklenými dvierkami alebo krbovú vložku, ktorá pre vysoký výkon už po zateplení nie je použiteľná, môžete si do nej nechať vstavať biokrb na mieru. Neraz to môže stáť menej, ako kúpa celého biokrbu. O čo ide? Vezme sa jeden zo štandardných horákov a vyrobí sa k nemu čierny plech, ktorý sa osadí do starého ohniska. Vznikne tak nový priestor s plápolajúcim ohňom, ktorý nešpiní miestnosť, nedymí a ešte popri tom robí aj toľko tepla, koľko potrebujete. Možno by si takúto úpravu dokázal vyrobiť aj šikovný domáci majster, možno by ste sa uspokojili aj so samostatným horákom položeným v ohnisku, ktorý obsypete kamienkami. Je to riešenie, ktoré sa vyplatí brať na vedomie, hoci málokto o tom vie.

Realita odhalí nekvalitu Nie je jednoduché vybrať si biokrb, ak listujete stránkami internetu. Všetky sa javia byť rovnaké, veď nejde o žiadnu raketovú vedu. Každý plech a farebný náter však čosi stojí, takže ak siahnete po prvej lákavej ponuke, môže vás dohnať skoré sklamanie. Tenký plech, ktorý sa ohýba v teple plameňa, farebný náter, ktorý obhára či horák, ktorý pri horení praská iba preto, že sa v ňom naťahujú plechy. To všetko je z nezdravého šetrenia. Máme našich domácich výrobcov biokrbov, máme dovozcov, ktorí sami prispôsobujú modely s pevnou konštrukciou. Neraz vám napovie váha biokrbu, či hrúbka plechu jeho horáka. Nie je to žiadna škrupinka, všade je masívny materiál.

Biokrby – pozitíva verzus negatíva

Najmä v prípade starších objektov je rekonštrukcia komína natoľko náročná a nákladná, že sa majiteľovi domu nevypláca. V minulosti to zvyčajne znamenalo koniec sna o plápolajúcom ohni v kozube, ale dnes je možnosť použiť bezkomínový krb, ktorý má aj mnoho iných výhod. Krása a útulnosť otvoreného krbu (živý, reálny oheň priamo v miestnosti) bola až doposiaľ spájaná len s napojením na komín, pracným uskladnením dreva, nutným zbavovaním sa popola, zvýšenou prašnosťou v interiéri a s dôsledným čistením komínových častí. Pri biokrboch nepotrebujete komín, drevo, nemáte starosti s dymom, nevznikajú žiadne škodlivé splodiny, nemusíte sa starať o padajúce iskry, sadze, ani o špinu. Navyše vás bezkomínové krby neobmedzujú ani architektonicky. Sú vhodné nielen do domu, ale aj do bytu, čo v minulosti nebolo možné. Pre svoju univerzálnosť a výnimočný dizajn sa s obľubou používajú aj v takých objektoch, ako sú napr. hotely, reštaurácie, kaviarne, či kancelárie.

Palivom je certifikovaný 96 percentný bio-alkohol, ktorého základom je etanol (lieh). Tento je upravený a denaturovaný tak, aby horel krásnym žltým plameňom bez dymu a škodlivých splodín. Nemusíte sa obávať splodín z horenia, pretože výsledkom horenia bio-alkoholu je len kysličník uhličitý (CO2) a voda (H2O), čiže presne to, čo vydychuje aj človek. Pre porovnanie, vyprodukované množstvo CO2 je asi také, aké vyprodukujú dva horáky v plynovom variči. Po každom vyhorení paliva sa však odporúča vyvetrať, poprípade nechať počas horenia pootvorené okno. Jeden liter bio-alkoholu horí 3 až 8 hodín, v závislosti od typu a nastavenia horáka. Výkon biokrbov je od 1 kW až po 4 kW, čo postačuje na vykúrenie jednej až dvoch miestností.. Rovnako ako pri krboch spaľujúcich iný druh paliva, napr. drevo, brikety, plyn, aj pri biokrboch platí, že čím väčší výkon, tým väčšia spotreba paliva. Pri menších a úspornejších dekoračných biokrboch stojí hodina horenia len cca 0,30 eur. Väčšie horáky s maximálnym výkonom však môžu spotrebovať palivo aj za viac ako 1 euro za hodinu.

Výhody

žiadne nákladné projekčné zásahy

nie je potrebná špeciálna stavebná príprava

rýchle preteplenie miestnosti

univerzálnosť – závesné, voľne stojace, zabudovateľné, malé, veľké, štýlové, moderné, …

možnosť premiestnenia

čistý plameň bez zápachu, dymu a popola

použiteľné aj v bytoch

vyššia bezpečnosť, keďže z krbu neodlietavajú iskry

minimálna údržba

okamžité rozhorenie plameňa

okamžité zhasnutie plameňa

Biokrby majú menší tepelný výkon, keďže majú slúžiť predovšetkým na dekoráciu a ich výhrevnosť môžeme považovať skôr za pridanú hodnotu. Nemôžu sa používať nepretržite a po dohorení je potrebné minimálne 5 minút nechať biokrb vychladnúť. Výpary z bioalkoholu sú ľahko zápalné a pri rýchlejšom zapálení po predošlom dohorení je bioalkohol mierne výbušný. Aj preto sa musia biokrby zapaľovať z boku a nie v predklone nad krbom. Teplo produkované biokrbmi nie je možné rozvádzať do ďalších miestností. Ide o lokálne vykurovanie. Počas horenia alebo po dohorení biokrbu je potrebné vetrať a tým sa vytráca nadobudnuté teplo z miestnosti. Vzduch v miestnosti, kde sa kúri je iný a pri vstupe do izby z inej miestnosti cítiť rozdiel. Avšak to je problém pri každom kúrení, kde horí živý oheň. Pokiaľ sa horák občas nevyčistí, po čase cítiť zápach denaturátov (pridaných zložiek do etanolu kvôli nižšej dani) z bio-alkoholu a to predovšetkým pri dohorievaní. V porovnaní s kozubom spaľujúcim drevnú hmotu, chýba biokrbu atmosféra praskajúceho dreva.

Nevýhody

nižší tepelný výkon – nie je možné použiť ako jediný zdroj tepla

nie je možná nepretržitá prevádzka

nutnosť nákupu špeciálneho paliva – bioalkoholu

nutnosť vetrať (postačí po dohorení)

atmosfére chýba praskot dreva

