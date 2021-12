Lacné detské postele kúpite aj "za babku"

Poviete si, čo už len pri posteli máme čo vyberať… Má mať nejaké rozmery, mala by byť pevná, aby vydržala pár rokov a najmä, aby mala dobrý matrac. Sú to ale jediné kritériá? Aj keď sa môže zdať, že výber detskej postele je vec jednoduchá, niekedy je opak pravdou. Okrem bezpečnosti detí totiž musíme dbať aj na praktickosť postele. Posteľ nie je len na okrasu a často plní aj iné funkcie, než len samotného lôžka na oddych.

Sladké snívanie pre malých aj veľkých

Detskú posteľ vyberáme najčastejšie v týchto situáciách a od toho sa odvíja aj samotné rozhodovanie:

Keď sa dieťatku narodí súrodenec a potrebujeme, aby uvoľnilo detskú postieľku

Keď nám dieťa vyrástlo do veku, že potrebuje väčšiu posteľ

Keď naše dieťa vyrástlo ešte viac a potrebuje vo svojej izbe viacej priestoru

Keď sa sťahujeme alebo meníme zariadenie v byte kvôli veku či zníženej funkčnosti

A zvyknú nás ovplyvňovať, prípadne limitovať rôzne faktory: priestorové možnosti v byte, cena postelí, materiál, z ktorého sú vyrobené, naše požiadavky na funkčnosť a mnohé iné. Pri menších priestoroch rodičia radi volia zvýšené postele, ktoré vlastne plnia aj funkciu herne, či odkladacieho priestoru na hračky a oblečenie. Pri viacerých deťoch v jednej izbe zase nájdu uplatnenie poschodové postele s dvomi či tromi lôžkami.

Klasická posteľ V prípade, že je v detskej izbe dostatok priestoru – na hranie, pracovný kút školáka, možno uprednostníte klasickú posteľ. Dieťa má okolo seba vzdušný priestor – niektoré deti sa cítia stiesnene, pokiaľ je nad nimi ďalšia posteľ. Ak sa nakoniec rozhodnete pre klasickú posteľ je vhodné, aby na nej mali menšie deti zábranu proti prepadnutiu. Táto zábrana môže byť namontovaná priamo na ráme postele alebo je zasúvacia a jednou časťou sa vloží pod matrac. Tiež je vhodné, pokiaľ nie je posteľ umiestnená v priestore ale pri stene, aby niečo chránilo dieťa pred chladom „od steny“. Buď závesný kapsár alebo vankúšiky po obvode lôžka, prípadne doska primontovaná na stenu (a otapacírovaná). Dieťatko potrebuje posteľ väčšiu než je detská postieľka cca okolo 2,5 – 3 roku života.

Rastúce postele Zdá sa, že sú hitom posledných rokov, kedy sa ľudia už pri narodení dieťatka rozhodnú kúpiť takýto model postele. Takáto postieľka sa dá jednoducho prestaviť na klasický rozmer 200 x 90 cm a odobraté zábradlie možno použiť ako vešiak. Skrinku a zásuvku z priestoru pod prebaľovacím pultom môžete neskôr využiť ako nočný stolík. Takýmto rozložením postele a iných súčastí vznikne v podstate celá detská izba, ktorá dieťaťu vydrží na viacero rokov. Výhodu by sme mohli vidieť v úspore nákladov na nový nábytok v čase, keď už je dieťa väčšie. Riziko by sme zase mohli vidieť v tom, že po 5 – 6 rokoch sa nám, ani dieťaťu nebude už pôvodný bábätkovský dizajn páčiť.

Zvýšené postele Tieto postele v sebe spájajú viacero zložiek detskej izby – miesto na spanie, hranie aj na odkladanie. Pri troche fantázie a zručnosti sa z obyčajnej zvýšenej postele dá urobiť malé kráľovstvo. Pri tom všetkom treba dbať na bezpečnosť, ako sa dieťatko do postele a z nej dostane. Či má posteľ postranné schodíky alebo rebrík a nakoľko je dieťatko pri lezení hore a dole obratné. Pri schodíkoch dávajte pozor na ich – niekedy – šmykľavý povrch. Tiež je vhodné, aby boli pri schodíkoch madlá. Výhodu takejto postele by sme mohli vidieť v šetrení priestoru. Nevýhodou môže byť napr. v čase choroby dieťaťa, kedy napr. pri nočnom meraní teploty alebo podávaní liekov naň zo zeme dobre nevidíte, prípadne k dieťaťu nedočiahnete. Tiež v diskusiách rodičia upozorňujú na drobné nevýhody vyššie položených lôžok pri deťoch, ktoré ešte dávajú v noci vycikať. Je náročné dieťa z takéhoto lôžka (obvykle je spiace – polospiace) dať dole a zase späť.

Poschodové postele Sa obvykle uplatnia v rodinách, kde je viacero detí a málo priestoru v spoločnej detskej izbe. Poschodová posteľ sa javí ako ideálne riešenie. Tieto postele sa vyrábajú buď klasicky dve fixné nad sebou, s rebríkom alebo sa dajú rozložiť na dve samostatné postele, prípadne sa dajú usporiadať nad seba, do pravého uhla. Rodičia často zvažujú, kedy je vhodný čas na to, aby dieťa mohlo spať na hornej posteli. Našli som dokonca informáciu, že je to až vo veku šesť rokov. V diskusiách však rodičia obvykle hovoria o veku 3 rokov. A myslíme si, že vek nie je v tomto prípade jediné kritérium. Poschodové postele majú rôznu výšku, v ktorej sa nachádza horná posteľ, na trhu existuje mnoho variantov, dokonca aj posteľ pre tri deti, s tromi lôžkami. Zvážte bezpečnosť, zamerajte sa na kvalitu vypracovania a pevnosť konštrukcie. Ak sú vaše deti už vo veku, že ich môžete zapojiť do rozhodovania, tak to urobte. Budú ochotné spať na poschodovej posteli? Nebude to predmetom sporov – kto môže spať hore?

K výhodám poschodových postelí patrí jednoznačne úspora priestoru a zvyšovanie podlahovej plochy izby. Medzi nevýhody patrí napríklad prášenie z horného lôžka na spodné, čo môže byť problémom najmä pri deťoch – alergikoch. Pre niekoho môže byť zase poschodová posteľ veľmi ťažkopádna a môže mať pocit „zaprataného“ a málo vzdušného priestoru. A nakoniec – nevýhodnou môže byť pre príliš neisté deti, ktoré by zo spania, či už dole alebo hore mohli mať obavy. U takýchto detí je náročné argumentovať „logicky“ – „nemáš sa čoho báť…“, „neboj sa, určite nespadneš…“ a bolo by na mieste rešpektovať individuálne potreby dieťaťa v danom čase.

