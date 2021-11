Lacné kuchynské linky? Nielen Asko ich má

Kuchynská linka je jednoznačne dominantou každej kuchyne. Preto ak sa chystáte zariaďovať novú kuchyňu alebo prerobiť pôvodnú, stojíte skutočne pred neľahkou úlohou. O to väčšia je to úloha, pokiaľ máte obmedzený rozpočet.

Aj lacná kuchyňa musí byť funkčná a kvalitná

Môže byť kuchynská linka lacná a zároveň kvalitná? Samozrejme. Ale má to svoje ale. Musíte sa rozlúčiť s kuchynskou linkou na mieru vyrobenou z masívu a začať hľadať inde. Pravdou je, že pokiaľ váš kuchynský priestor nie je práve atypický a vy nemáte neobmedzený rozpočet, kuchynskú linku na mieru ani nepotrebujete. Takéto linky sú totiž nie len neštandardné, ale aj ich cena je pravdupovediac neštandardná. Pre bežné priestory je preto vhodnejšie vybrať si jednu z bežných kuchynských zostáv, ktoré sú funkčné, ale zároveň ponúkajú rôzne rozmery a štýly. Typizované kuchynské linky pasujú do väčšiny bytov a domov. Veľkou výhodou je možnosť zakúpiť si ďalšie komponenty, ktoré by ste si mohli v linke priať, prípadne si dokúpiť skrinky navyše.

Najdôležitejší bod rozhodovania Výber kuchynských skriniek je najzávažnejším rozhodnutím, ktoré urobíte pri dizajnovaní vašej kuchyne. Typ skriniek má veľký vplyv na rozpočet, ale aj na to, ako bude vaša kuchyňa vyzerať a či bude funkčná. Navyše kuchynská linka je jednou z prvých vecí, ktoré uvidíte pri vstupe do miestnosti a tak určí celkový „pocit” z miestnosti.

Čo všetko si musíte premyslieť? Pri výbere kuchyne je vhodné myslieť na celkový štýl, v ktorom je byt alebo dom zariadený. Moderný, klasický či provensálsky? Koľko štýlov poznáte, toľko typov kuchynských liniek existuje. Pokiaľ sa vám podarí rozlúštiť túto záhadu, máte tak na polovicu vyhraté. Na základe dizajnu celej kuchynskej linky je potrebné premyslieť aj štýl dvierok a voľne stojacich spotrebičov. Podľa veľkosti priestoru, môžete mať kuchynskú linku rovnú, v tvare L alebo pokojne v tvare U. Dôležité je premyslieť aj rozmiestnenie skriniek a umiestnenie samostatne stojacich spotrebičov. Priestor si riadne premerajte a zvážte či chcete mať spotrebiče ukryté v skrinkách alebo budú súčasťou premysleného dizajnu. Nezabudnite pri riešení rozmiestnenia myslieť na odpady a prísun vody či elektriny ku spotrebičom. Ak budete umiestňovať umývačku, je vhodné ju mať v blízkosti drezu, aby ste ju ľahko pripojili k vode a odviedli z nej odpad.

Štýl a dizajn dvierokRovné, vyrezávané alebo presklené? Štýl dvierok určí celkový vzhľad kuchynskej linky a celkovú cenu kuchyne. Závisí len od vás, čo si zvolíte. Nie je však nutné chytať paniku. Prejdite sa bytom a zistíte, čo presne sa bude do vašej kuchyne hodiť. Predstavte si, v akej kuchyni chcete variť večere a pripravovať raňajky. Drevené dvierka sú najčastejšou voľbou zákazníkov, ale kto kedy povedal, že by kuchynské dvierka museli byť iba drevené? Ak máte kuchyňu menších rozmerov, pokojne si môžete dopriať svetlo a priestor pomocou presklených kuchynských dvierok. V prípade, že chcete kuchyňu ozvláštniť, nedržte sa iba štandardných typov dvierok. Použite otočné dvere, vyklápacie dvere alebo rohové zásuvky. Pri výbere dvierok je dôležité nezabúdať na typ kovania, a teda mechanizmus otvárania a zatvárania, ktorý bude použitý. Pokiaľ si vyberiete kovania s tzv. dojazdmi alebo tlmeným zatváraním, dvierka vás nebudú rušiť svojim búchaním.

Materiál kuchynskej linky Pri cene kuchyne rozhoduje aj materiál. Čaká tu však na vás malé prekvapenie. Masívne drevo je síce výhodné, ale keďže sa v kuchyni dostáva do kontaktu s parami, tak je tvarovo nestále. Laminát je nie len tvarovo stálejší, ale dokonca aj lacnejší. Pre dvierka kuchynských liniek sa najčastejšie používajú stredne tvrdé drevovláknité dosky MDF, ktoré sú odolnejšie a kvalitnejšie, ako bežná LTD drevotrieska. Výnimočné sú hladkým povrchom, ale aj tým, že sa vďaka jednoduchej opracovateľnosti dajú do nich vyfrézovať rôzne profily alebo sa môžu inak upravovať.

Kuchynská pracovná doska Kuchynské dosky sa vyrábajú z drevotriesky, masívu, kameňa alebo umelého kameňa. Čo sa týka ceny, jednoznačne najlacnejšie pracovné dosky sú vyrobené z drevotriesky. V súčasnosti sa veľkej obľube tešia pracovné dosky z Corianu, umelého kameňa, ktorý je výnimočný veľkou odolnosťou voči každodennému opotrebeniu. Pokiaľ sa vám zdá kuchynská linka príliš fádna, pokojne si ju oživte zaujímavou pracovnou doskou alebo obkladom na stenu. Dizajnovo veľmi pekne pôsobia drevené alebo sklenené zásteny s motívom.

Výber úchytiek Ako náhle ste si vybrali vhodné skrinky, máte pred sebou ďalšiu úlohu: výber zásuviek a úchytiek. Dokonca aj keď máte jednoduché typy skriniek, výber zásuviek a úchytiek dokáže urobiť veľký rozdiel v konečnom vzhľade kuchynskej linky. Rovné skrinky sa najlepšie prezentujú v moderných kuchyniach, avšak nezabudnite si k nim vybrať správny typ úchytiek. Čisté, jednoduché a moderné tvary sa presne hodia k tomuto štýlu. Pokiaľ ste zvolili obľúbený provensálsky štýl kuchynskej linky, úchytky si môžu dovoliť byť ozdobnejšie a viac prečačkané.

Kde nakúpiť? Lacnejšími modelmi kuchynských liniek sa, už pomerne dlhé obdobie, prezentuje Asko či Mobelix. Okrem týchto predajcov však existujú aj iní, s ktorých výrobkami budete rovnako spokojní, ak nie aj viac.

