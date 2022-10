Lampy na stenu aj stojacie sú ideálne do spálne

Základom osvetlenia v spálni by mali byť tlmené svetlá navodzujúce pokojnú relaxačnú atmosféru, napríklad nočné či stojace lampy doplnené nepriamym stropným svetlom. Spálňu slúžiacu len na spanie stačí jednoducho osvetliť tlmeným svetlom, ktoré podvedome navodzuje príjemný pocit. Pokojne sa môžete vyhnúť svietidlu na strope. Radšej siahnite po nepriamom mäkkom osvetlení v nike či rampe nad posteľou, ktoré postačí na celkovú orientáciu a doplňte stojacimi alebo nástennými lampičkami. Ak máte v spálni šatníkovú skriňu alebo dokonca pracovný stôl, mali by ste ju doplniť ďalšími svetlami vhodnými na ten-ktorý účel. Kým pri posteli sa žiada šero a tlmené svetlo, pri šatníkovej skrini zasa naopak jasné osvetlenie evokujúce denné svetlo. Najlepšie je inštalovať osvetlenie priamo do skrine, kde sa aktivuje otvorením dvier. Pracovný stôl od spacej zóny opticky oddeľte a osvetlite pracovnou lampou s ostrým svetlom.

Aj spálňa by mala zažiariť

V spálni stavte na nepriame centrálne svietidlo, ktoré osvetlí miestnosť tak, aby ste sa v nej mohli bezpečne a pohodlne pohybovať. Svetlo sa odráža od stien alebo stropu, nesvieti nepríjemne do očí, ale je plynulo rozptýlené po celom priestore. Vhodné sú rôzne typy líšt, ktoré sa inštalujú do podhľadu alebo veľkoplošné stropné svietidlá. Rozhodne sa nesnažte v spálni ohromiť honosným lustrom, ktorý by nad posteľou alebo v priestore len prekážal. Pre väčší komfort sa oplatí investovať do úprav, ktoré vám umožnia ovládať svetlo aj priamo z postele. Ak svoj domov len plánujete, umiestnite vypínač k dverám aj k posteli po oboch stranách. Dodatočná inštalácia diaľkového ovládania svetla nepotrebuje žiadne stavebné úpravy. Kúpite si len prijímač a vysielač, ktoré zapojíte do obvodu k svetelnému zdroju alebo k vypínaču a prenosným ovládačom svetlo riadite.

Ak chcete dosiahnuť v spálni romantiku, pozor na sviečky. Prepálené periny rýchlo zaženú atmosféru vášnivej noci. Večernú pohodu a intímnu atmosféru vám rovnako dobre sprostredkuje aj nočná stolová lampa. Oproti nástennej má tú výhodu, že nie je potrebné ju vopred plánovať. Môžete ju preniesť podľa aktuálneho umiestnenia postele a nočných stolíkov alebo hocikde a účinne ňou opticky modelovať a meniť priestor. Nenahraditeľnú úlohu zohrá toto malé svetlo aj pri sledovaní televízie v spálni. Zamedzuje ostrým prechodom medzi svetlom obrazovky a okolitou tmou. Vytvára pre oči svetelný medzistupeň a zabezpečuje tak zrakovú pohodu. Populárnymi tvorcami nálady sú stále lampy s veľkými tienidlami, súčasné trendy preferujú technicky strohé, minimalistické a racionálne tvary lámp. Vnímanie atmosféry spálne ovplyvňuje zdroj a tienidlo. Optimálny zdroj sú halogénové žiarovky. Dávajú mäkké, jasné, neoslňujúce svetlo. Najnovší trend sú LED diódy, ktoré môžu byť v širokej škále farieb, vďaka čomu osvetlenie vytvára rôzne nálady. Prispieť k tomu môžu aj farebné tienidlá.

Ak pred spaním radi čítate, budete potrebovať osvetlenie, ktoré vám poskytne dobrú zrakovú pohodu v rôznej polohe. Toto najlepšie zabezpečí lampička s možnosťou nastaviť smer svetla tam, kde potrebujete, a zároveň nebudete rušiť partnera. Ideálne je umiestniť takéto svetlo na čelo postele alebo na stenu. Vhod príde aj lampa s takzvaným husím krkom či stojaca lampa s nastaviteľným ramenom. Ak chcete využívať na čítanie aj nočnú lampu, tiež by mala byť polohovateľná a s funkciou stmievania.

Niekoľko tipov pre väčší komfort

zabezpečte si pohodlie pri ovládaní svietidiel – vypínač pre hlavné svietidlo osaďte pri dverách aj pri posteli

oceníte aj ovládanie oboch nočných lámp na dosah – keď partner zaspí, nemusíte sa naťahovať k vypínaču

plynulým nábehom rozsvietenia svietidiel predídete podráždeniu očí pri prechode z tmy na nastavenú hladinu osvetlenia

všímajte si aj hlučnosť pri stlačení vypínača, najmä senzibilných spáčov môže aj tento zvuk prebudiť

vyhnite sa svietidlám, v ktorých sú použité elektronické transformátory, ich brnenie je zreteľné a rušivé

