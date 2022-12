Látkové žalúzie a rolety - textil má ďalšie využitie

Látkové žalúzie nepochybne patria medzi modernú a elegantnú techniku tienenia. Nielenže podliehajú aktuálnym módnym trendom, prispôsobujú sa tiež technologickým vychytávkam. Komfort vďaka diaľkovému ovládaniu si môžete dopriať aj vy. Nezabudnite ani na výber vhodnej svetelnej priepustnosti.

Interiérové látkové žalúzie ako dekoratívny prvok a tienenie v jednom

S potlačou? Žiadny problém! Oživenie interiéru sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, no veľkoformátový motív presne podľa vášho gusta vyniká originálnosťou. Obľúbená fotografia, ale aj vzor, ktorý je totožný napríklad so sedacou súpravou doladí váš interiér do poslednej bodky. Keďže v tomto prípade ide o výrobu na mieru, aj sýtosť farieb je prispôsobiteľná vašim predstavám.

Ak zvažujete kúpu tienenia, je možné, že bude potrebná jeho kombinácia so záťažovými lištami (najmä pri veľkých plochách). Tie sú buď skryté „v kapse“ (neviditeľný spôsob zakončenia látky v spodnej časti), alebo priznané. V druhom variante sú rovnako dostupné rôzne materiálové a farebné prevedenia líšt.

Látkové žalúzie a naše tipy

Montáž látkových žalúzií a roliet ponúka niekoľko verzií. Pozdáva sa vám viac zavesenie na stenu, do stropu či do rámu okien? Záleží aj na samotnom type mechanizmov na používanie. Napríklad kazetové látkové žalúzie sú vhodným tienením nielen na krídlo okna, ale tiež na dvere a veľké presklené plochy. Fungujú na princípe vytiahnutia alebo stiahnutia do požadovanej polohy pomocou šnúrky. Látka sa navinie do spomínanej kazety.

Tzv. rímske rolety vytvárajú pravidelné a efektné sklady s rafinovaným spôsobom riasenia. Taktiež dokážu ponúknuť rôzne stupne prieniku svetelnosti cez látku. Tá je pripevnená k hliníkovému profilu suchým zipsom, a tak umožňuje ľahké zvesenie a pranie. Látkové žalúzie plisé sú známe typickými malými skladmi a výborne sa hodia aj do atypických tvarov okien. Ovládanie je rôznorodé. Môže ním byť madlo, retiazka, profil, „motorček“ a pod.

Žalúzie Deň a noc, nazývané tiež zebra, predstavujú obľúbený spôsob tienenia. Spájajú v sebe dizajn rolety a funkčnosť žalúzie. Tvoria ich pásy, ktoré sa striedajú v husto a jemne tkanej podobe textílie. Pri sťahovaní alebo vyťahovaní dochádza k posuvu týchto pásov, ktorých vzájomné prekrývanie dosahuje rôzne stupne svetelnej priepustnosti.

