LED televízory vs. LCD televízory

Televízor je zrejme tou najdominantnejšou elektronikou každej domácnosti. Preto by ste si mali takúto investíciu dobre zvážiť a vedieť, podľa čoho televízor vyberať.

LCD, LED, OLED či Plazma?

Za posledné roky to už nie je iba plazma, ktorá nám ponúka kvalitný obraz. Vrátane nej existuje niekoľko alternatív, ktoré sa na trhu pohybujú.

LCD (LED Edge)

Skratka LED edge technológie v prípade LCD znamená, že podsvietenie obrazovky je tvorené svetlovodmi z okrajov priamo na celý panel.

Výhody LCD televízora

úzke prevedenie

úzke prevedenie lepšia ostrosť, kontrast a živšie farby

lepšia ostrosť, kontrast a živšie farby trvácna LED technológia bez vypaľovania

Nevýhody LCD televízora

slabšie prevedenie tmavej – čiernej farby

slabšie prevedenie tmavej – čiernej farby nerovnomerné podsvietenie po okrajoch televízora

LED (Direct)

LED podsvietenie je rozložené po celej ploche panelu. Podsvietenie je tak rovnomerné aj po rohoch a zabezpečuje o niečo vyššiu kvalitu obrazu, ako pri technológii EDGE.

Výhody LED televízora

kvalitnejší kontrast

kvalitnejší kontrast živosť farieb

živosť farieb menšia spotreba

Nevýhody LED televízora

vyššia cena

vyššia cena zhoršené pozorovacie uhly

Pozrite si LED televízory v týchto e-shopoch:

Plazma

Známe sú vďaka kvalitnému obrazu, no o niečo vyššej spotrebe, hoci dnes je rozdiel zanedbateľný. Životnosť panelov je však kratšia a časom hrozí vypaľovanie pixelov.

Výhody plazmového televízora

kvalitný pozorovací uhol

kvalitný pozorovací uhol živé farby a kvalitné zobrazenie čiernej farby

živé farby a kvalitné zobrazenie čiernej farby stabilné osvetlenie

stabilné osvetlenie plynulejší obraz

Nevýhody plazmového televízora

väčšia spotreba

väčšia spotreba vypaľovanie pixelov

Zakrivené OLED

Nie je to úplne bežný typ televízora, no ponúka svoje výhody. Obrazovka je zaoblená a pozorovací uhol je v podstate neobmedzený. Avšak takéto zobrazenie si vychutnáte iba v prípade väčšej uhlopriečky, okolo 90 palcov.

Uhlopriečka – sú dôležité palce či centimetre?

Začneme atribútom, ktorý hovorí o tom, aký veľký bude váš televízor. Potrpíte si na väčšiu obrazovku? Veľkosť uhlopriečky je závislá od toho, z akej vzdialenosti budete obraz sledovať. 1 palec je v prepočte 2,54 cm. Existujú televízory, dnes už bežného rozmeru, o hodnote 42 až 50 palcov (107 – 127 cm). Rovnako však nájdete aj uhlopriečky s rozmerom cez 70-100 palcov. Ideálnu vzdialenosť určíte tak, že dodržíte vzdialenosť cca 5 cm na jeden palec.

Rozlíšenie – skratky, značky… urobte si v tom poriadok

SD – Standard Definition – zobrazenie 4:3 a rozlíšenie obrazu 720 x 57 bodov. Prenos signálu je nenáročný, no menej kvalitný. Hoci je vhodným v prípade, že nedisponujete kvalitnejším druhom prijímacieho signálu

SD – Standard Definition – zobrazenie 4:3 a rozlíšenie obrazu 720 x 57 bodov. Prenos signálu je nenáročný, no menej kvalitný. Hoci je vhodným v prípade, že nedisponujete kvalitnejším druhom prijímacieho signálu HD – High Definition (HD Ready) – zobrazenie 16:9 s rozlíšením obrazu 1280 x 720 bodov je kvalitnejšie zobrazenie, ktoré zabezpečuje lepší zvuk aj obraz. Vždy je však potrebný príjem kvalitného signálu

HD – High Definition (HD Ready) – zobrazenie 16:9 s rozlíšením obrazu 1280 x 720 bodov je kvalitnejšie zobrazenie, ktoré zabezpečuje lepší zvuk aj obraz. Vždy je však potrebný príjem kvalitného signálu FULL HD – Full High Definition – obraz vo formáte 16:9 a rozlíšenie až 1920 x 1080 bodov. Jeho využitie je však opäť možné iba v prípade, že prijímate FULL HD televízny signál. Tento obraz ukáže svoje silné stránky skôr na väčšej uhlopriečke

FULL HD – Full High Definition – obraz vo formáte 16:9 a rozlíšenie až 1920 x 1080 bodov. Jeho využitie je však opäť možné iba v prípade, že prijímate FULL HD televízny signál. Tento obraz ukáže svoje silné stránky skôr na väčšej uhlopriečke ULTRA High Definition(UHD) – technológia, ktorá má ešte o niekoľkonásobne viac zobrazovacích bodov ako FULL HD a s rozlíšením 3840 x 2160 bodov. UHD technológia je bežná pri televízoroch so 4K rozhraním

ULTRA High Definition(UHD) – technológia, ktorá má ešte o niekoľkonásobne viac zobrazovacích bodov ako FULL HD a s rozlíšením 3840 x 2160 bodov. UHD technológia je bežná pri televízoroch so 4K rozhraním UPscalling – Nové vylepšenie rozlíšenia – termín, respektíve funkcia UPscalling sa zaviedla z dôvodu lepšieho zobrazenia televíznych programov v nižšej kvalite. UPscalling sa postará o dodatočné vykresľovanie pixelov, ktoré zvýšia kvalitu obrazu

Obnovovacia frekvencia obrazu

Ide o parameter, ktorý patrí medzi najpodstatnejšie. Jeho hodnoty sú udávané v Hertzoch. Tento atribút nám hovorí o obnovovacej frekvencii, ktorej úlohou je za určitý čas prekresliť obraz, respektíve zmeniť snímku na obrazovke.Televízory na trhu disponujú obnovovacou frekvenciou 50, 100 či 200 Hz. Každá vyššia hodnota je svojím spôsobom výrobcom skreslená kvôli rozšíreným funkciám. Dávajte si teda pri kúpe pozor na základnú frekvenciu a dynamickú frekvenciu, ktorá môže mať hodnotu aj 1 400 – 3000 Hz.

Odozva

Nebýva to zvykom, no v tomto prípade je to fakt. Odozva je údaj, ktorý hovorí o čase, ktorý potrebuje bod – pixel na zmenu farby. V tomto prípade platí, že hodnoty od 6-10 ms (milisekúnd) sú adekvátne. Ak túžite po úplne geniálnom obraze, skúste hľadať odozvu 4-3 ms.

Signál

DVB-T/T2 – ide o signál, ktorý je prijímaný z televíznej antény. Pre prijímanie tohto signálu je potrebné mať set-top box alebo televízor, ktorý má tento dekodér zabudovaný. Väčšina programov je bezplatných. No nie sú šírené v HD rozlíšení. V roku 2018 by mala nastať zmena

DVB-T/T2 – ide o signál, ktorý je prijímaný z televíznej antény. Pre prijímanie tohto signálu je potrebné mať set-top box alebo televízor, ktorý má tento dekodér zabudovaný. Väčšina programov je bezplatných. No nie sú šírené v HD rozlíšení. V roku 2018 by mala nastať zmena DVB-C/C – káblové vysielanie a teda je potrebné mať pripojenie priamo do siete (zo zástrčky). Rovnako je potrebné mať set-top box, prípadne televízor musí mať zabudovaný dekodér

DVB-C/C – káblové vysielanie a teda je potrebné mať pripojenie priamo do siete (zo zástrčky). Rovnako je potrebné mať set-top box, prípadne televízor musí mať zabudovaný dekodér DVB-S/S2 – okrem set-top boxu či zabudovaného dekódera môžete použiť aj Cl kartu (Skylink, DigiTV…) a vložiť ju do Cl slotu. Ide o najkvalitnejší druh spomedzi signálov. Televízor však musí slotom disponovať

DVB-S/S2 – okrem set-top boxu či zabudovaného dekódera môžete použiť aj Cl kartu (Skylink, DigiTV…) a vložiť ju do Cl slotu. Ide o najkvalitnejší druh spomedzi signálov. Televízor však musí slotom disponovať ITPV – pripojenie cez internet, kedy treba mať dodávateľa signálu, ktorý poskytuje služby televízneho signálu (Orange, Slovak Telekom…). Signál je teda šírený prostredníctvom internetového signálu operátora

Smart, 3D či 4K televízor?

Smart TV – dostupný inteligent

Ide o televízor s multifunkčnými vlastnosťami. Pripojenie k internetu, prehrávanie videí, digitálny archív, prehrávanie hudby a podobne. Najbežnejšie druhy televízorov, ktoré na trhu nájdete a splnia vaše nároky.

3D – Takmer realita

V prípade LCD, LED či plazmových televízorov, táto technológia úspech nezožala. Jednak je to obsahom, ktorý nie je tejto technológii prispôsobený a takisto kvalita prevedenia neohúri.

4K – Potrebuje kvalitný signál

Novým trendom, ktorý sa na trhu objavil sú televízory s prívlastkom 4K. Čo je 4K? Ide o televízor, ktorý disponuje rozlíšením ULTRA HD (3840 x 2160). Tieto televízory disponujú najkvalitnejším obrazom, jasom, kontrastom, ostrosťou a zobrazením farieb. Avšak je potrebný kvalitný signál.

Spotreba – šetrite energiu

Dnes už dávno neplatí, že väčšia uhlopriečka sa automaticky rovná väčšej spotrebe. Pravdou je, že LCD či LED televízory sú energeticky šetrnejšie, ako tie plazmové. Za posledných 10 rokov sa však spotreba dostala na normatívne hodnoty, ktoré nie sú až tak odlišné. Ideálnu spotrebu určiť ťažko, no pri uhlopriečke 107 cm je v norme spotreba okolo 70 – 85 W. Nad túto hodnotu, napríklad pri 140 cm je spotreba okolo 100 – 110 W takisto v norme.

Pozrite si aj tieto LED televízory:

Konektory – Porty pre rozšírené funkcie

USB – samozrejmosť, ktorá nesmie chýbať. Rýchlosť portov o hodnote 2.0, 3.0 je úplne bežnou. USB konektor pripojí USB kľúče, USB káble (mobil, tablet) či externé HDD

USB – samozrejmosť, ktorá nesmie chýbať. Rýchlosť portov o hodnote 2.0, 3.0 je úplne bežnou. USB konektor pripojí USB kľúče, USB káble (mobil, tablet) či externé HDD HDMI – štandardom sú minimálne 2 HDMI konektory. Pomocou tohto portu pripájame napríklad počítač, ale aj DVD či Blu – Ray prehrávač

HDMI – štandardom sú minimálne 2 HDMI konektory. Pomocou tohto portu pripájame napríklad počítač, ale aj DVD či Blu – Ray prehrávač SCART – analógový konektor, ktorý slúži na pripojenie DVD prehrávača, rekordéra a podobne (predchodca HDMI)

SCART – analógový konektor, ktorý slúži na pripojenie DVD prehrávača, rekordéra a podobne (predchodca HDMI) SD slot – možnosť vloženia pamäťovej karty

SD slot – možnosť vloženia pamäťovej karty MHL – konektor, ktorým prostredníctvom kábla prepojíte aktívnu plochu vášho mobilného zariadenia na obrazovke televízora

MHL – konektor, ktorým prostredníctvom kábla prepojíte aktívnu plochu vášho mobilného zariadenia na obrazovke televízora Exthernet – konektor, pomocou ktorého zabezpečíte pripojenie k internetu

Exthernet – konektor, pomocou ktorého zabezpečíte pripojenie k internetu WIFI – bezdrôtové pripojenie k internetovej sieti, ktorá by mala byť štandardom. Získate tak množstvo výhod, ktoré internet ponúka

WIFI – bezdrôtové pripojenie k internetovej sieti, ktorá by mala byť štandardom. Získate tak množstvo výhod, ktoré internet ponúka Bluetooth – pripojenie bezdrôtových doplnkov ako reproduktory, slúchadlá či externá klávesnica alebo myš

Bluetooth – pripojenie bezdrôtových doplnkov ako reproduktory, slúchadlá či externá klávesnica alebo myš NFC – rýchle prepojenie s vašim mobilným zariadením

Funkcie, ktoré potešia

Timeshift – ide o záznam vysielaného obsahu, ktorý si môžete pomocou tejto funkcie nahrať na pamäťové médium. Obsah sa v danom časovom úseku nahrá a vy si ho môžete pozrieť spätne

Timeshift – ide o záznam vysielaného obsahu, ktorý si môžete pomocou tejto funkcie nahrať na pamäťové médium. Obsah sa v danom časovom úseku nahrá a vy si ho môžete pozrieť spätne EPG- ide o virtuálneho sprievodcu, ktorý informuje o vysielanom obsahu v televízii. Umožňuje naštudovať si informácie o programe a takisto ponúka možnosť nahrať daný obsah opäť na pamäťové médium

EPG- ide o virtuálneho sprievodcu, ktorý informuje o vysielanom obsahu v televízii. Umožňuje naštudovať si informácie o programe a takisto ponúka možnosť nahrať daný obsah opäť na pamäťové médium Režimy obrazu- dynamický, prirodzený, film, futbal, akčný, umelecký a podobne. Množstvo týchto režimov je samozrejmosťou a vy tak môžete prispôsobiť obraz v závislosti od toho, aký druh programu práve sledujete

Veríme, že objasnenie jednotlivých a podstatných parametrov vám pomôže vybrať ten najlepší televízor, ktorý bude vyhovovať všetkým vašim požiadavkám.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: