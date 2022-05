LED záhradné osvetlenie je najmodernejšie

V záhrade radi trávime čas nielen počas dňa, ale aj večer. Lenže nebudeme v nej predsa sedieť po tme. Ideálnu večernú romantiku navodí to správne záhradné osvetlenie. Čoraz populárnejšie sa stávajú LED svietidlá. Inšpirujte sa.

Plánujete výber vonkajšieho osvetlenia? Predtým, ako sa do toho pustíte, zoznámte sa s potrebnými parametrami. Výber vám pôjde oveľa lepšie. Neznalosť neospravedlňuje a rozhodne nešetrí peniaze. Poďte s nami nahliadnuť do sveta skratiek, ktoré lemujú cestu k dokonalému vonkajšiemu osvetleniu.

CRI CRI čiže Color Rendering Index možno preložiť ako index podania farieb. CRI hodnotí to, aké je umelé svetlo v porovnaní s realitou. Teda s denným svetlom. Táto škála sa pohybuje na stupnici od 0 do 100. Platí tu priama úmernosť: Čím je hodnota CRI vyššia, tým sa svetlo viac podobá pestrému dennému svetlu.

IP Hovoríte si, čo sa skrýva pod skratkou IP? Anglický výraz Ingress Protection čiže krytie. Za písmenami IP nájdete číslo, ktoré vám jasne hovorí, kam sa dané svietidlo hodí. Stretnete sa napríklad s týmito druhmi:

Svietidlá s IP20 až IP43 patria do interiéru

Pri vonkajších svietidlách hľadajte IP44 a vyššie

Svetlo s IP68 vám poslúži pri nočnom plávaní priamo v bazéne

Watt Počet wattov prezradí, aké množstvo energie nové svetlo spotrebuje. Problém je v tom, že sa v tejto informácii skrývajú dva výkony – svetelný a tepelný. Aby ste vyčíslili spotrebu energie presnejšie, pátrajte po skratke lm (lumen). Intenzita osvetlenia. Potom už len stačí, aby ste lm vydelili celkovým príkonom vo wattoch a viete, koľko wattu zo svietidla skutočne získate. Platí tu ďalšia jednoduchá rovnica: Čím vyššie číslo vám vyjde, tým menej peňazí za svietenie miniete.

S LED záhradným osvetlením rozhodne ušetríte

Pripravte si dobrú kávu a pohodlne sa usaďte vo svojej záhrade. Predstavujte si, ako vyzerajú vaše všedné dni. A potom si v mysli prehrajte aj dni nevšedné. Napríklad tie, kedy k vám prídu priatelia a sedíte na záhrade do neskorých nočných hodín. Zaznamenajte si všetky miesta, ktoré potrebujete osvetliť. Na zozname sa môžu objaviť napríklad tieto položky:

príjazdová cesta do garáže

altánok

terasa

bazén

vchod do domu

okrasná záhrada

cesta z domu do altánku

Dôležitá je inšpirácia Vaša fantázia nie je to jediné, čo vám s výberom vonkajšieho osvetlenia pomôže. Zapátrajte aj na internete, v katalógoch alebo u známych. Možno práve na niektorom z týchto miest objavíte možnosť osvetlenia, ktorá by vás ani v tých najodvážnejších snoch nenapadla. Máte na výber z nasledujúcich možností záhradného osvetlenia:

vonkajšie nástenné svietidlá

závesné svietidlá

solárne osvetlenie

stĺpikové osvetlenie

reflektory

vstavané osvetlenie

nájazdové svetlá do zeme

vonkajšie lampy

Tiež vás neuveriteľne hnevajú okamihy, kedy sa snažíte v úplnej tme trafiť kľúčom do zámku alebo nemôžete prísť na to, ktorý z radu vypínačov patrí k osvetleniu na terase? Nestresujte sa, je to zbytočné. Existujú totiž možnosti, ako týmto situáciám predídete.

Pohybové čidlá Pohybové čidlá sú súčasťou mnohých nástenných a závesných svietidiel, ktoré nájdete v ponuke súčasných predajcov. Pohybové čidlo využijete, keď prichádzate do garáže alebo sa chcete premiestniť na terasu. Tieto svietidlá vo väčšine prípadov disponujú LED svetelným zdrojom a tým pádom vás nezaskočí účet za elektrinu. Okrem iného ide aj o výborný bezpečnostný prvok.

Súmrakový senzor Ďalšia možnosť, ako si trochu uľahčíte život, sa nazýva súmrakový senzor. Všetci nosíme vo vreckách smartfóny, tak prečo by sme aj našim záhradám nedopriali inteligentné osvetlenie. Svietidlá so súmrakovým senzorom sa zapnú presne vo chvíli, keď ich potrebujeme – pri stmievaní.

Solárne osvetlenie Veľmi lacný a úsporný variant, ako osvetliť záhradu, je solárne osvetlenie. Môžete siahnuť po zapichovacích stĺpcoch, nástennom osvetlení alebo napríklad po LED páskach. V ponuke nájdete všetko. Len majte na pamäti, že vám tento typ osvetlenia poslúži len do doby, než sa vybije batéria, ktorá sa počas dňa nabíjala. Vy túto dobu bohužiaľ neovplyvníte.

Aké svietidlá ku vchodovým dverám

Vyberajte také svietidlo, ktoré je schválené pre vonkajšie použitie

Pokiaľ bude svetelný kužeľ dopadať priamo na číslo domu, bude číslo ľahšie rozpoznateľné

Nepozvaných návštevníkov odrádza rýchlo sa rozsvecujúce svetlo s pohybovým senzorom

Vonkajšie svietidlo s pohybovým čidlom zachytáva cez infračervený lúč pohyby a osvetlenie sa tak automaticky zapne

K pohybovým snímačom nedávajte energeticky úsporné žiarovky, škodí im to a znižuje to ich životnosť

V neposlednom rade rozhoduje estetická stránka veci. Vaše nové záhradné osvetlenie sa vám musí jednoducho páčiť. Malo by bez problémov zapadnúť k ostatným doplnkom a pekne dotvárať celkovú atmosféru.

