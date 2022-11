Luxusné zrkadlá, to sú neobyčajné kúsky, ktoré sa stanú stredobodom pozornosti. Čo ich vystihuje? Barokový štýl s honosným zdobením, ornamentálnosť v zlatej, striebornej, bielej, čiernej, ale aj čalúnenej perleťovej farbe. Drevený rám z masívu rovnako patrí do tejto kategórie, pričom je vyrezávaný do rôznych vzorov alebo má vintage patinový vzhľad.

Luxusné dizajnové zrkadlá

Doplnky zohrávajú v interiéri dôležitú úlohu. Konkrétny kúsok môže byť často kľúčový v celkovom ponímaní zariadenia. Brilantný dizajn zrkadiel nepochybne dokáže zamiešať karty vo vizuálnej stránke konkrétnej miestnosti. Predsieň, obývačka, kúpeľňa, jedáleň, spálňa – možností skrášlenia priestoru je niekoľko.

Najmä obývačka a jedáleň sú izbami, v ktorých je hlavným účelom práve originálnosť a jedinečnosť pred štandardnou funkciou zrkadiel. Nad sedačkou, komodou, krbovou rímsou, na stene pri jedálenskom stole – tu jednoznačne vynikne. Pre mnohých však vyniká práve cena, ktorá sa za takéto kúsky pohybuje aj v tisíckach eur.

Luxusné zrkadlá na stenu alebo na zem?

Zamilujte si solitéry v podobe zrkadiel. Remeselne prepracované rámy či krása čistých tvarov a prirodzenosti vyvolá nový rozmer medzi bytovými doplnkami. Impozantné môžu byť aj svojou veľkosťou. Od nej závisí aj samotný spôsob umiestnenia zrkadiel. Môžete si zvoliť stojanové varianty, zrkadlá zavesiť na stenu alebo v prípade nadrozmerných kusov oprieť o stenu a „zaistiť“ otomanom alebo lavicou (vhodné napríklad pre veľké chodby).

Keďže kontrola v zrkadle pred odchodom z domu je takpovediac každodenným rituálom, predsieň je ideálnym miestom na spojenie účelu, praktickosti a dizajnu. Zrkadlá tu nevytvoria len noblesu, ale aj súhru s akýmkoľvek zariadením, pretože sa svojím vzhľadom dokážu prispôsobiť klasike, moderne a pod.

Luxusné zrkadlá do kúpeľne môžu byť taktiež glamour. Aj v týchto priestoroch je vítaný starožitný vzhľad či eklektické prepojenie rôznych súčasných štýlov. Jednoduchý element, akým je zrkadlo, tak môže byť skvostom pri všedných činnostiach, akými sú napríklad líčenie či holenie.

