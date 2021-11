Malá chladnička do malého bytu

Niektoré byty sú dispozične veľkorysejšie, iné zasa maličké, no o to útulnejšie. V žiadnom byte sa však nezaobídete bez chladničky. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako si vyberiete chladničku, ktorá bude rozmerovo dopĺňať kolorit celej kuchyne a zároveň vyhovovať potrebám vašej domácnosti. Inšpirujte sa.

Monoklimatická chladnička bez mrazničky je opakom kombinovanej chladničky, pretože chýba mraznička a celý vnútorný priestor je určený pre odloženie potravín a ich chladenie. Podobne ako malá monoklimatická chladnička vyzerá domáca vinotéka alebo minibar, takže je ideálna aj pre chladenie drinkov.

Aj menšia chladnička môže byť užitočná

Jednodverová a voľne stojaca chladnička bez mrazničky je charakteristická veľmi malým alebo naopak veľkým úžitkovým objemom. So samostatnou mrazničkou je možné navyše zostaviť side-by-side chladničku, podobajúcu sa americkej chladničke. Uplatnenie nájde predovšetkým v komerčných priestoroch, ale aj v početnej domácnosti. Pri výbere by ste mali zohľadniť nie len objem chladničky, energetickú triedu, spotrebu energie, ale aj špecifické vlastnosti. Napríklad či je beznámrazová (no frost), umožňuje automatické odmrazovanie alebo zmenu otvárania dverí. Takáto menšia chladnička nevyžaduje nadštandardný priestor a krásne zapadne do akéhokoľvek typu kuchynskej linky. Tak ako pri kombinovaných chladničkách, aj v prípade menších zariadení máte k dispozícii voľne stojacu alebo vstavanú variantu.

Objem Ako je u týchto spotrebičov štandardom, vnútorný objem je udávaný v litroch. Monoklimatická chladnička nie je výnimkou. S väčším objemom pochopiteľne rastú aj jej rozmery, hlavne do výšky, zatiaľ čo šírka a hĺbka býva u rozmerov pre domácnosť štandardizovaná – do 60 cm. Pokiaľ ide o tie najmenšie modely, dostupné na trhu, tak môže mať monoklimatická chladnička objem okolo 30 litrov. Takéto varianty sú často používané ako minibar v hoteloch. Zariadenia určené pre domácnosť by mali začínať na objeme okolo 150 litrov. Ide samozrejme o jednu z nižších hodnôt, pretože rad najväčších variantov ponúkne objem okolo 300 – 400 l, čím sa hodí predovšetkým do komerčných priestorov.

Vnútorné usporiadanie Keďže monoklimatická chladnička je variantom bez mrazničky, je potrebné pri výbere prihliadnuť aj k vnútornému usporiadaniu toho, ako a kam je možné potraviny uložiť. V závislosti na veľkosti a vnútornom objeme by malo byť k dispozícii niekoľko políc, ktoré je možné vyňať alebo umiestniť inam. Ďalej by mali byť samozrejmosťou tiež priehradky vo dverách chladničky. Moderné varianty majú aj rôzne boxy, kde môže byť udržiavaná konštantná teplota do 3 stupňov, alebo je ich klíma prispôsobená pre uchovanie ovocia a zeleniny.

Spotreba Všeobecne je udávaná hodnota, ktorá zodpovedá bežnej prevádzke v rámci 24 hodín. Daná hodnota môže stúpať a klesať v závislosti od veľkosti chladničky a nastavenej teploty. Pri výbere z hľadiska úspornosti je dobré prihliadať k hodnote energetickej triedy. Monoklimatická chladničky je zvyčajne spojená so zaradením do triedy A+. Je možné nájsť aj modely so zaradením do triedy A++. Tie patria k úspornejším.

Hlučnosť Keďže býva umiestnená doma v kuchyni alebo v hotelovej izbe ako minibar, je dobré zohľadniť aj celkovú hlučnosť, akú môže takáto chladnička mať. U monoklimatických chladničiek chýba mnohokrát kompresor, čo je príčinou ich nízkej hlučnosti. Parametre sú medzi jednotlivými modelmi veľmi podobné. Tie najmenej hlučné disponujú hodnotou okolo 38 dB. Naopak tie najhlučnejšie sú spojené s hodnotou 42 dB. Je teda vidieť, že rozdiely sú naozaj minimálne.

Funkcie a vlastnosti Medzi jedny z pokročilejších funkcií patrí napríklad variant automatického odmrazovania, ktorý môže výrazne ušetriť čas spojený so starostlivosťou a údržbou. Ďalej je vhodné hľadieť na to, či je vybraný model chladničky no frost, kde k žiadnej námraze, vzhľadom k využitiu technológie, ani nedochádza. Lepšie modely môžu ponúkať aj takzvané antibakteriálne prevedenie, s ktorým je spojená skutočnosť, že potraviny sú udržané dlhšie čerstvé a je eliminované riziko kontaminácie. Ďalej by nemalo chýbať vnútorné LED svetlo alebo v prípade lepších modelov displej, s pomocou ktorého je možné sledovať aktuálnu teplotu chladničky. Rozsah teplôt by mal byť čo najvyšší, ideálne v rozmedzí 0 – 10 stupňov Celzia.

