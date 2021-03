Malá predsieň nestráca na atraktívnosti

Aby množstvo vecí, ktoré sa za „úvodnou bránou“ bežne nachádza, nepôsobilo ako neporiadok, siahnite po úzkej komode na stenu, nízkej skrinke na topánky so sedením alebo po závesných otvorených policiach. Ani predsieňové zostavy nemusia byť krokom vedľa. Malá predsieň nie je pre ne náročnou výzvou.

Malá predsieň v dome aj v byte

Vstupná miestnosť, ktorá je priestorovo skúpa, môže disponovať aj šikovne skrytými úložnými priestormi. V podobe užšej vstavanej skrine až po strop zabezpečí odkladaciu plochu nielen zimnému oblečeniu. To, čo by inak mohlo vyznievať opticky „zahlcujúco“, sa s použitím posuvných dverí so zrkadlom zmení na veľkorysú chodbu.

Zrkadlo však môže zdobiť aj steny, a to v dizajnových tvaroch. Zaujímavosť doprajte tiež vešiakom. Stojace či závesné, ani jedny nemusia byť nudné. Práve naopak, pastelové farby sú pre ne ako stvorené. No nezvyčajné usporiadanie inak jednoduchých „háčikov“ taktiež podporí štýlovosť predsiene.

Malá predsieň si pýta dobrú organizáciu nábytku

Uvítacia chodba nie je vašou vizitkou len tak pre nič za nič. Na jej celkovom vizuále sa podieľa aj správna organizácia jednotlivých komponentov nábytku a doplnkov. Tá ďalej závisí od dispozičného riešenia predsiene. Dlhá a úzka predsieň si pýta skrinku v rovnakom prevedení, a teda botníky s malou hĺbkou. Ak nezostane miesto pre lavicu, postačí malá originálna taburetka, pokojne aj v rohu. V mini predsieni sa snažte priestor maximalizovať tým, že využijete najmä steny.

Pozrite si nábytok a zariadenie do predsiene v týchto e-shopoch:

Atraktívna malá predsieň si pýta:

svetlé farby (podlaha môže byť aj tmavšia)

lesk a zrkadlá (opticky rozšíria priestor)

vešiaky – šikovne skryté alebo dizajnové, ktoré predsieň oživia

poriadok – aj topánky by mali mať svoje miesto

vzory, ktoré vedia opticky čarovať (ani pásiky nie sú zlou voľbou)

osvetlenie, ktoré je funkčné a zároveň štýlové

Pozrite si aj tieto predsieňové zostavy:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: