Malé rohové sedačky do menšieho bytu, či domu

Na niektorých môže pôsobiť menší domček alebo byt obmedzujúco, pre iných je miestom bezpečia, pohody a najmä kúskom „toho vlastného“ Dôležité však je, aby sme si bývanie nie len zaobstarali, ale vybrali aj vhodný nábytok. Menšie obytné priestory preveria našu schopnosť hľadať, vhodne kombinovať a dolaďovať detaily. Dominantou každej obývačky, či oddychovej zóny je sedačka. A práve dlhé hodiny, strávené na našom obľúbenom gauči, nás motivujú vybrať si tú najlepšiu, z hľadiska materiálu, farby, dizajnu, ale pravdaže aj ceny. V tomto prípade sú ideálnym riešením malé rohové sedačky, ktoré nie len ušetria priestor, ale zároveň aj krásne oživia interiér a stanú sa vysnívaným miestom pre chvíle oddychu.

Pestrosť farieb a motívov verzus nápaditý a moderný dizajn

Malé rohové sedačky sú jednoducho geniálne. Väčší priestor pekne oživia, menší interiér naopak nezaťažia a zároveň nás v ničom neobmedzujú. Pretože jediný rozdiel medzi väčšími a menšími sedačkami je skutočne len v ich veľkosti. Aj pri malých rohových sedačkách si môžete zvoliť ľubovolnú farbu, prípadne aj motív, klasický alebo modernejší dizajn, vami preferovanú cenovú kategóriu aj požadovanú kvalitu.Spomedzi materiálov nájdeme sedačky kožené, koženkové, čalúnené, semišové alebo flaušové a to všetko v luxusnom aj jednoduchšom prevedení. Pri výbere si treba dať pozor na to, do ktorej časti izby chceme sedačku umiestniť a podľa toho zvoliť buď rohovú orientáciu doľava alebo doprava.

V menšom byte je spravidla jasné, že sedačka bude dotvárať tzv. oddychovú zónu. Ak bývame v dome môže byť jej využitie univerzálnejšie, dokonca aj v rámci niekoľkých izieb. V prvom rade hovoríme o sedačke, ako o „kráľovnej“ obývačky. V závislosti od charakteru a farebného ladenia interiéru si môžete zvoliť rohovú sedačku klasickú, v štýle vintage, v romantickom prevedení, koloniálnom štýle, či v duchu života na anglickom vidieku. Možnosti sú prakticky neobmedzené a korigované výlučne vkusom zákazníka. Rôznorodá je aj farebnosť a dizajn. Môžete si zvoliť jemnú zemitú alebo pastelovú eleganciu, rovnako ako výraznú farebnú dominantnosť, nezvyčajný vzor a motív. A práve po druhom type, farby a vzory, siahajú s veľkou obľubou deti a teenageri. Malá rohová sedačka môže byť dobrou voľbou aj do detskej, či študentskej izby, rovnako ako aj moderným a nadčasovým kusom nábytku v izbe hosťovskej. V prípade, že máte veľký balkón alebo lodžiu určite porozmýšľajte nad rohovou sedačkou do exteriéru. Veď čo môže byť lepšie ako ranná káva, či popoludňajší oddych spojené s pohodlím a pobytom na čerstvom vzduchu.

Praktické a pohodlné rohové sedačky

Sedačka musí byť nie len pekná, moderná, z príjemného materiálu, v dobrej cene a kvalite, ale najmä pohodlná na sedenie, či ležanie. Toto všetko sú atribúty, ktoré zaiste netreba veľmi zdôrazňovať, veď pre každého potenciálneho zákazníka sú takpovediac samozrejmosťou. Nikto z nás by si predsa nekúpil sedačku, ktorá sa mu nepáči a je tvrdá. Rohové sedačky nás na jednej strane troška brzdia, no na druhej strane zasa inšpirujú k novým nápadom a možnostiam. Nie je nutné orientovať ich zásadne len do rohu. Priestor menšej izby výrazne otvoríme a prevzdušníme, ak umiestnime sedačku k oknu. Zároveň získame ideálne miesto na čítanie, či prácu s počítačom s dostatkom denného sveta, alebo priestor ideálny na premýšľanie s krásnym výhľadom do záhrady. Situovaním v strede izby priestor síce opticky zmenšíme, no zároveň ho vieme predeliť, napr. na oddychovú a pracovnú časť. Kvôli zväčšeniu priestoru býva v menších bytoch často spojená kuchyňa s obývačkou. Rohovou sedačkou vieme pekne oddeliť jedálenskú časť a časť odpočinkovú.

Pri malých rohových sedačkách je pozoruhodná aj ich praktickosť a úžitkovosť. Materiály odolné voči poškriabaniu a vlhkosti sú samozrejmosťou. Ľahké a jednoduché čistenie je v dnešnej dobe nutnosťou, obzvlášť pri malých deťoch a našich štvornohých miláčikoch. Na bočných stranách sú pohodlné operadlá, taktiež si môžete vybrať typ s opierkami v oblasti hlavy. Súčasťou bežnej výbavy je aj množstvo dekoračných vankúšov v rôznych farbách, vzoroch a veľkostiach. Najužitočnejším prvkom však zostáva možnosť rozloženia . Presne tak. Aj malé rohové sedačky môžu byť rozkladacie, alebo dokonca aj s úložným priestorom. V prípade potreby ich veľmi jednoducho rozložíte, čím získate veľkú a pohodlnú posteľ pre návštevu. Rozkladací rohový gauč je aj príjemnou alternatívou postele do študentskej izby.

