Maľovanie stien hravo aj pre začiatočníkov

Potreba pretvárať okolité prostredie je prirodzená každému jednému z nás. V byte alebo dome sa chceme cítiť príjemne. Výraznú zmenu docielime aj novým náterom na stenách. Použitím vhodnej maliarskej farby docielite čistý a zdravotne nezávadný vzhľad. Navyše aj chránite podklad a predlžujete jeho životnosť. V minulosti prevládali biele steny, súčasné trendy dávajú pozvoľna šancu aj ostatným farebným odtieňom. Pri ich výbere pamätajte, že zelené a modré farby vyvolávajú pocit chladu a miestnosť opticky rozširujú. Červené, oranžové a žlté odtiene zútulňujú priestor a pôsobia teplejšie.

Kým začnete maľovať

Najpoužívanejším maliarskym náradím je štetec a štetka. Tvar a veľkosť štetca vyberajte podľa veľkosti natieranej plochy a druhu náterovej látky. Na väčšie plochy je vhodný štetec strednej veľkosti, na kúty a okolie rámov okien, či dverí je lepší plochý štetec. Veľmi obľúbený je guľatý štetec, ktorý je na konci zrezaný do klina. Štetce sa označujú podľa veľkosti priemeru hlavy v drevenom držadle, ploché štetce podľa šírky, ktorá sa udáva v palcoch. Typické veľkosti štetcov sú od 1 do 6 palcov.

Rýchlejšou a preferovanejšou metódou je nanášanie farby pomocou maliarskeho valčeka. Stretnúť sa môžete aj s maliarskymi hubami, vyrobenými z molitanu, alebo aj iného mäkkého pórovitého materiálu. Striekacie zariadenie je ideálne pri nanášaní druhej a ďalších vrstiev náteru. Získate hladší striekaný povrch bez stôp po štetci. Pred striekaním farbu preceďte. Nevýhodou týchto zariadení je väčší rozstrek, preto budete musieť chrániť podlahu a okolité predmety. Pred natieraním dôsledne pripravte miestnosť. Oblepenie zástrčiek a líšt oceníte najmä pri upratovaní. Na ťažko dostupné miesta použite špeciálne štetce. Takto natriete napr. stenu za radiátorom.

Pripravte podklad

Výsledok maľovania závisí aj od správne pripraveného podkladu. Na umývanie stien a starých náterov použite umývacie štetky a hubky. Ak sú na stene viac ako štyri vrstvy náteru, treba ich odstrániť. Najskôr navlhčite stenu vodou a náter následne oškrabte špachtľou alebo brúsnym papierom. Poškodenú omietku odstráňte a na postihnuté miesta naneste novú omietku. Nové omietky musia byť pred maľovaním dostatočne vyzreté. Omietka nemusí byť vyzretá len v prípade, že omietame vápnom. To je však veľmi výnimočný prípad. Vyzretie trvá približne mesiac. Drobné trhlinky, škáry a nerovnosti môžete opraviť sadrou alebo tmelom.

Vlhké steny so stopami po nikotíne, či s náznakom plesní budete musieť ošetriť izolačnými a sanačnými nátermi. Na vápenných farebných náteroch držia takmer všetky typy maliarskych farieb, ak nie je stena mastná. Pri nanášaní latexových farieb na staré hliníkové farby môže nastať odlupovanie starých hliníkových náterov. Ak starý náter nepotrebujete odstrániť, stačí ho spevniť penetračným náterom.

Ideme maľovať

Maľujte vždy pri dennom svetle a teplote v rozmedzí 10 – 30 stupňov. Nízka teplota a zvýšená vlhkosť spôsobia pomalšie schnutie farby, čím predĺžia samotný proces maľovania. Ideálne je, ak na žiadnu časť steny nedopadá tieň. Stena tak schne rovnomerne. Na maľovanie použite štetec alebo valček. Maľovať začíname od kútov miestnosti, až potom prechádzame na väčšie plochy. Farbu nanášajte od stropu smerom nadol a postupujte od okien k dverám. Prvý náter zrieďte, aby sa dobre ukotvil na stene a neolupoval sa.

Na nové, príliš nasiakavé, podklady najprv aplikujte penetračný prostriedok. Pri pretieraní staršieho náteru stačí neriedená maliarska farba. Farbu na prvý, tzv. penetračný, náter zrieďte v pomere 1 : 1.Ďalšie vrstvy nanášajte podľa údajov uvedených na etikete maliarskej farby. Pri maľovaní namočte štetku do farby približne z jednej tretiny a vždy ju čiastočne otrite o okraj nádoby. Do druhého, prípadne tretieho, náteru sa pridáva 10 až 15 percent vody. Farba tak získa aplikačnú viskozitu. Vždy zrieďte len také množstvo farby, ktoré použijete na príslušný náter. Nikdy nerieďte farbu v pôvodnom obale. Ak by vám farba zostala, po čase sa znehodnotí a stane sa nepoužiteľnou.

Pracujeme s farbami

Na nátery v interiéri sa používajú výlučne vodou riediteľné maliarske farby na steny. Tie sa delia na:

polyvinylacetátové

latexové

akrylátové

Môžete si vybrať z niekoľkých stupňov belosti, lesku a odolnosti proti oteru. V bytoch oceníte najmä matné farby, ktoré po dopade svetla až natoľko nezvýraznia nedostatky a nerovnosti na povrchu steny. Ak chcete dosiahnuť rovnú hranu pri strete dvoch rozlične farebných plôch, použite plochý štetec alebo maliarsku pásku. Ďalší náter aplikujte najskôr po dvoch hodinách. Na rohy môžete použiť malý valček. Pri veľkých plochách siahnite po veľkom maliarskom valčeku. Na miestach, kde nedosiahnete si môžete pomôcť predlžovacou tyčou.

vzhľad maľovanej plochy je lepší, ak sa pri maľovaní vybieha z náteru, t.z., že posledné ťahy štetcom prekrývajú už maľované plochy

každý farebný odtieň sa po zaschnutí zmení. Hliníkové farby sú po zaschnutí svetlejšie, latexové zasa tmavšie

pred začiatkom natierania namočte štetku do vody. Štetiny v nej lepšie držia a nevypadávajú, resp. nezostávajú prilepené na stenách

chcete dosiahnuť profesionálny výsledok? Používajte pri maľovaní všetky maliarske pomôcky, ako sú mriežka, maliarske pásky či vanička na farbu

Niekoľko tipov na záver

ak vám počas maľovania začne praskať náter, máte zle pripravený podklad. Zrejme ste neodstránili starý náter. Jediným riešením je odstránenie starého náteru a opätovné natretie steny

ak vám presvitá stará maľovka, zrejme ste až príliš zriedili farbu, alebo má farba nižšiu kryciu schopnosť. Príliš zriedení farba môže zanechávať škvrny na stene. Navyše strieka do okolia aj na samotného maliara. Do takto zriedenej farby pridajte viac pôvodnej farby a naneste ešte jeden náter

ak pri natieraní strhávate predchádzajúce nátery, buď máte príliš hustú farbu, alebo je na stene už priveľa vrstiev. V prvom prípade stačí farbu zriediť, v druhom bukete musieť odstrániť staré vrstvy farby

