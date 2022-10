Manželské postele kupujte aj s matracom

Najdôležitejšia vec v našom dome. Áno hovoríme tu o posteli. Ak už si nejakú vyberáme, musíme myslieť na to, že ju máme na viacero rokov a je dôležité, aby sa nám páčila a spĺňala aj nejaké kritériá zo zdravotného hľadiska. Akú posteľ si teda vybrať, aby sme naše rozhodnutie po chvíli neoľutovali?

Základné otázky pri výbere postele

ako by mala posteľ vyzerať (jej tvar, farba, ladenie s interiérom miestnosti)

ako často plánujete posteľ využívať (príležitostné spanie, každodenné spanie)

akú kvalitu materiálov a spracovania požadujete

akými funkciami by mala byť vybavená

koľko by mala stáť

Základné kritériá pri výbere manželskej postele

Počet lôžok

Zastavme sa najprv pri dvojlôžkových posteliach, čiže manželských. Sú totiž najpredávanejšie už len z toho hľadiska, že majú viac priestoru. Cena sa odvíja najmä od materiálu, z ktorého je posteľ vyrobená ale aj od funkcie úložného priestoru. Sú dominantou každej jednej spálne, preto treba myslieť aj na výber tvaru, farby a hlavne odolnosti a výdrže. Keď už investujete do dlhoročnej manželskej postele je potrebné myslieť hlavne na kvalitu.

Jednolôžkové postele treba prehodnotiť podľa toho aký účel majú spĺňať. Ak ich bude využívať iba návšteva na príležitostné spanie, netreba rozmýšľať nad kvalitou materiálu, z ktorého je vyrobená alebo nad fantastickým dizajnom. Iné je, ak budú posteľ denno denne využívať vaše deti. V každom prípade tieto postele sú cenovo výrazne lacnejšie, ale o to nižšia je aj ich výdrž.

Typy konštrukcie

Poznáme klasické, poschodové, rozkladacie a vyklápacie postele. Ak máte už jasno, ešte sa na moment zastavte, pretože každá má svoje pre aj proti.

klasický typ – úplná klasika, ktorá stojí pevne na podlahe a úložný priestor je nulový. Naopak tento druh postelí má omnoho zaujímavejší dizajn

poschodové – s poschodovými posteľami ušetríte veľa priestoru , najmä ak máte dve a viac detí. Nie sú až tak populárne a ani toľko nenapredujú, ako iné druhy postelí. V súčastnosti doba praje viac rozkladacím posteliam. Hlavným dôvodom je bezpečnosť , keďže pri dvojposchodovej posteli je väčšie riziko zranenia sa či už pádom počas spánku alebo lezenia po rebríku smerom hore. Pri týchto druhoch postelí treba myslieť hlavne na bezpečnosť, obzvlásť ak ide o vaše deti.. Dajte prednosť pevným a jednoliatym bočniciam, hlavne na hornom lôžku

rozkladacie – jednoznačný favorit v šetrení miesta. Dajú sa využiť pri akejkoľvek príležitosti . Na prvý pohľad vyzerajú celkom nenápadné, ale prakticky sú na nezaplatenie. Preto sú vhodné najmä do študentských izieb , kedy sa z nej po vysunutí boku stane komfortná dvojlôžková posteľ . Jej cena sa samozrejme odvíja od veľkosti rozloženého lôžka

vyklápacie – ak skutočne potrebujete umiestniť v izbe plnohodnotnú posteľ a nechcete každodenne spávať na rozkladacej pohovke, existuje aj riešenie vyklápacej postele. Pre vyklápacie postele sa tiež používa označenie sklápacie, sklopné alebo výklopné postele. Všetky výrazy popisujú to isté riešenie : posteľ, ktorá sa cez deň nenápadne schová v skrini. Takýmto spôsobom dokáže ušetriť potrebný životný priestor . Keď si celú posteľ ráno zaklopíte do skrine, získate miesto navyše

Materiál

postele z masívu – kvalita je kvalita a pri posteli to platí dvojnásobne . Masívne drevo zabezpečí odolnosť voči vŕzganiu (pevnosť) a povrchovému poškodeniu, dobrú nosnosť postele (odolnosť pri dlhodobej záťaži) a nezávislosť čo sa pohodlia a zdravia týka, pretože masívne drevo toľko nezadržiava prach. Najpredávanejšie a najlacnejšie drevené masívne postele sa vyrábajú zo smrekového a borovicového dreva . Kvalitnejšie drevo je buk a ešte lepšie je zvoliť si posteľ z tvrdého dubového dreva , ktorá je však drahšia. Podľa priania zákazníka sa každé drevo môže namoriť do zvoleného odtieňa. Na povrchovú úpravu masívu sa používa bezfarebný lak (lesklý alebo matný)

– kvalita je kvalita a pri posteli to platí dvojnásobne Najpredávanejšie a najlacnejšie drevené masívne postele sa vyrábajú zo smrekového a borovicového dreva posteľ z tvrdého dubového dreva drevotrieska s povrchovou úpravou – ako náhrada masívneho dreva môže slúžiť drevotrieska. Je výhodná najmä svojou cenou a vyrába sa prevažne s povrchovou lamino úpravou (do tejto kategórie patrí aj úprava fóliovaním) a povrchovou úpravou odolným laminátom (CPL, HPL). Postele z drevotriesky ponúkajú množstvo povrchových motívov a farieb v podobe nalepených fólií. Laminovaná drevotrieska sa hodí na menej namáhané typy nábytku. Nevýhodou je slabá odolnosť voči vlhkosti. Treba myslieť aj na to, že posteľ z drevotriesky začína vŕzgať oveľa skôr, ako posteľ z dreveného masívu a problém nemusí vyriešiť ani dodatočné doťahovanie skrutiek a roštu

– ako náhrada masívneho dreva môže slúžiť drevotrieska. Je výhodná najmä svojou cenou a vyrába sa prevažne s povrchovou lamino úpravou (do tejto kategórie patrí aj úprava fóliovaním) a povrchovou úpravou odolným laminátom (CPL, HPL). Postele z drevotriesky ponúkajú množstvo povrchových motívov a farieb v podobe nalepených fólií. Laminovaná drevotrieska sa hodí na menej namáhané typy nábytku. Nevýhodou je slabá odolnosť voči vlhkosti. Treba myslieť aj na to, že posteľ z drevotriesky začína vŕzgať oveľa skôr, ako posteľ z dreveného masívu a problém nemusí vyriešiť ani dodatočné doťahovanie skrutiek a roštu čakúnené – tieto druhy postelí sú v našich končinách pomerne obľúbené . Hlavným dôvodom kúpy takéhoto typu postele je široká paleta výberu čalúnenia , na ktorú sa používa látka, ekokoža a pravá teľacia koža. Konštrukcia čalúnených postelí môže byt z masívneho dreva alebo z drevotriesky . Vyžaduje si však starostlivosť, musí sa z nej odstraňovať prach vysávaním (ak nie je poťahová látka povrchovo upravená teflónom, ktorý prach odpudzuje). Pri výbere čalúnených postelí odporúčame zvážiť postele, do ktorých si môžete vložiť samostatný rošt a nečalúnený matrac podľa vašich preferencií. Majte na pamäti, aby mala posteľ premyslené odvetrávanie , matrac totiž pohlcuje vlhkosť, vydanú z tela počas spánku a následne potrebuje počas dňa vyschnúť. Ak máte v posteli čalúnený matrac vedzte, že nie je stavaný na náročné každodenné spanie a čalúnenie bráni rýchlemu odvetrávaniu matraca

tieto druhy postelí sú v našich končinách Pri výbere kovové – dizajn kovových posteli je pre niekoho príťažlivý, pre iných zase chladný a to často rozhoduje o kúpe tohto druhu postele. Najviac zaujme detailná práca umeleckého kováča , ktorý dokáže vytvoriť skutočné umelecké dielo . Je vhodná najmä pre ľudí, ktorí majú romantickú dušu . Medzi ďalšie prednosti patrí vysoká pevnosť, nosnosť a výborná vzdušnosť . Odolnosť kovových trubiek je veľmi veľká, kovová posteľ teda nevyžaduje žiadnu starostlivosť a veľmi rýchlo ju vyčistíte vlhkou handričkou

Pri výbere manželskej postele sa pýtajte aj na…

Akú veľkosť?

Najčastejšie kladená otázka každého zákazníka. Tu treba prehodnotiť, koľko priestoru na spánok nám treba (výška zohráva u vyšších ľudí hlavnú rolu), teda rozmery matraca, na ktorom budeme dlhé roky spávať. Každý má svoje vlastné preferencie na rozmer plochy na spanie.

Dĺžka matraca

Každý z nás spí inak a má teda aj vlastné kritériá. Dĺžku treba vyberať podľa našej výšky, prípadne výšky partnera. Matrac vyberajte o niečo dlhší ako je výška postavy cca +20 cm. Ľudia, ktorí majú viac ako 1,85 m majú s výberom matraca problémy, preto je potrebné popozerať sa aj po matracoch, ktoré sa dajú vyrobiť na mieru. Štandardná výška matraca a teda aj najpredávanejšia je s dĺžkou 200 cm. Ak ale potrebujete matrac na mieru treba myslieť aj na posteľ, do ktorej má byt nový matrac umiestnený.

Šírka matraca

Šírka matraca je individuálna a závisí od preferencií zákazníka a typu vybranej postele. Najpredávanejšie jednolôžkové matrace majú šírku 90 cm. Jednolôžkové matrace šírky 100 cm sú zriedkavejšie, ale spánok na nich býva pohodlnejší. Do manželských postelí je najtypickejší matrac s dĺžkou 200 cm a šírkou 180 cm.

Výška postele

Výška postele od podlahy je vzdialenosť vrchnej hrany matraca od dlážky v miestnosti. Ideálne je, keď sa na posteľ môžete pohodlne posadiť a z posedu sa následne bezproblémovo postaviť, či už máte 35 alebo 65 rokov. V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s posteľami s výškou 45 – 55 cm, aby bolo vstávanie z nej pre dospelú osobu najpohodlnejšie. Starším a menej pohyblivým ľuďom odporúčame výšku ložnej plochy od podlahy približne 50 – 60 cm, ktorá im zabezpečí ešte ľahšie vstávanie. Pohybový aparát staršieho človeka už nie je v takej dobrej kondícií a ráno pri vstávaní z postele je človek dolámaný a má stuhnuté kĺby. Vyššia výška postele preto príde vhod.

Posteľ s čelom alebo bez?

Čelo na posteli vie dodať „pocit bezpečia“, hlavne ak posteľ nie je umiestnená hlavou ku stene, ale stojí voľne v priestore. Čelo postele dokáže zastúpiť funkciu operadla, keď si otvoríte rozčítanú knihu alebo zapnete TV a sedíte na matraci. Z postele sa tak stáva pohodlné kreslo. Každá posteľ je v princípe vybavená dvomi čelami. Ide o predné a zadné alebo čelo pri nohách a čelo pri hlave. Predné čelo alebo čelo pri nohách sa vyrába prevažne v rovnakej výške ako posteľné bočnice, ale na trhu sú aj postele s vysokým čelom pri nohách. Dôležitejšia je výška zadného čela alebo čela pri hlave, ktoré slúži na to, aby vám nevypadával vankúš a aby ste si mohli komfortne oprieť chrbát. Čo sa týka bočníc postele, ich výška by mala byť približne 7 cm a viac pod úrovňou matraca, aby bočnice netlačili do nôh pri vstávaní z postele, po zatlačení matraca. Aby ste si neublížili, bočnice by mali mať zaoblené hrany. Bariéry, bočnice alebo inak povedané malé zábrany (zábradlia) bývajú žiaduce pri detských posteliach.

Aký matrac je ideálny do manželskej postele?

V prípade manželskej postele je možné kúpiť aj 2 kusy rôznych roštov a matracov, ale posteľ musí byť vybavená nosnou priečkou na konštrukcii v strede a nosnými doskami alebo kovaniami po celom obvode lôžka. Na tieto nosné dosky alebo kovania sa potom pokladajú 2 oddelené rošty. Toto technické riešenie však nemá každá manželská posteľ a v tomto prípade je následne vybavená úchytmi alebo kovaniami iba po vonkajšej strane. Takéto riešenie dovoľuje umiestniť iba jeden spoločný rošt spojený v pevnom ráme, nakoľko sa v strede nenachádza nosná priečka na 2 oddelené rošty. Ideálne je mať takú posteľ, kde sa partneri počas spánku nebudú vyrušovať a preto odporúčame overiť si tento technický detail vyhotovenia a kúpiť si taký model, kde sa dajú vložiť 2 oddelené rošty a matrace. Každý si vyberie svoju ideálnu tvrdosť a typ matraca, pri ich výbere však zachovajte približne jednotnú výšku, aby ste po ich položení do postele nemali v strede medzi matracmi 5 cm vysoký schodík.

Ako sa dá využiť priestor pod posteľou?

Využiteľný úložný priestor pod posteľou je obmedzený hlavne výškou postele. Na uskladnenie veci môžete pod posteľ umiestniť napríklad špeciálnu zásuvku pod posteľ. Posteľ má byť ideálne navrhnutá tak, aby poskytla odvetrávanie matraca. Odvetrávanie je zabezpečené tým, že suchší vzduch v miestnosti vstupuje pod posteľ pomedzi lamely roštu, prechádza do vyšších častí a následne matrac vysušuje. Ak voľný úložný priestor pod roštom zaplníte po okraj napríklad sezónnym oblečením, matrac sa neodvetrá, nakoľko nebude zabezpečené prúdenie dostatočného množstva suchého vzduchu, potrebného na odstránenie nežiaducej vlhkosti z matraca. Voľný priestor pod roštom teda zapĺňajte s rozumom.

Aké osvetlenie by sme si mali zvoliť k posteli?

Najlepšie by bolo LED svetlo, o ktoré sa nepopálite. LED technológia sa dnes používa aj do integrovaného osvetlenia v posteliach. Jeho najväčšou výhodou je, že šetrí vaše oči, či už večer pri čítaní alebo v noci, keď ste rozospatí a potrebujete si posvietiť. Na čítanie sa najčastejšie používajú nočné lampy na nočnom stolíku, umiestené po stranách, s cieľom obmedziť vyrušovanie partnera. Pokiaľ je svetlo integrované do čela postele, umiestňuje sa vyššie nad hlavu, býva dobre rozptýlené a vyznačuje sa jemnou svetelnosťou.

