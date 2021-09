Manželské postele s efektívnym úložným priestorom

Každá manželská posteľ by mala byť nie len pekná, moderná a pohodlná, ale môže byť zároveň aj praktickým kusom nábytku, poskytujúcim na prvý pohľad skrytý, no zároveň veľmi efektívny úložný priestor. V poslednom období sa dostáva čoraz viac do popredia tzv. nábytkový minimalizmus. Ľudia už netúžia po izbách preplnených skriňami a poličkami, len aby mali dostatok úložného priestoru. Pri zariaďovaní bytov či domov uprednostňujeme moderný nábytok, ktorého rafinované prevedenie poskytuje možnosti pre využitie aj v oblasti úložného priestoru.

Moderné a originálne manželské postele

Manželská posteľ sa stáva akousi dominantou spálne. Pri jej výbere teda logicky zohľadňujeme viacero faktorov naraz. Kvalitu spracovania, celkový vzhľad a veľkosť, moderné prevedenie, a samozrejme aj ponúkaný úložný priestor. Zapojenosť úložného priestoru je naozaj široká. Môžeme si vybrať postele s menšími zásuvkami, či väčšími vysúvacími boxami, postele, pri ktorých sa objaví úložný priestor až po zodvihnutí vrchnej časti, alebo si zvoliť kombináciu spomenutých typov. V niektorých prípadoch nachádzame úložný priestor v prednej časti manželskej postele, slúžiaci ako miesto pre knihy, fotografie a iné dekoratívne predmety, ktoré našu spálňu krásne zútulnia.

Okrem vzhľadu, farby a moderného prevedenia je však veľmi dôležitá aj miera pohodlia, oddychu a kvalita spánku, ktorú nám majú postele zabezpečiť. V tomto prípade je veľmi dôležitý výber matraca. Pri kúpe manželskej postele s úložným priestorom vieme vyriešiť tri problémy naraz. Kupujeme kvalitnú a modernú posteľ, ušetríme priestor v spálni a zároveň kúpime posteľ s matracom, ktorý je, vo väčšine prípadov, ich súčasťou.

Ak nájdeme posteľ v zodpovedajúcej kvalite, vyhovujúcej cene a s požadovaným úložným priestorom, dostanú sa do našej pozornosti síce nemenej dôležité, no väčšinou až druhoradé faktory, akými sú farba, materiál a dizajnové prevedenie. Aj v týchto oblastiach je však ponuka naozaj bohatá a uspokojí aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Vo výbere farby nie sme skutočne ničím obmedzovaní a manželskú posteľ ľahko prispôsobíme k farebnému ladeniu celého interiéru spálne. V oblasti materiálov sú preferované čalúnené alebo drevené manželské postele, postele z masívu, prípadne sa vyskytuje kombinácia s kovom. Práve výrazné kovové zdobenie, nachádzajúce sa v prednej alebo zadnej časti manželskej postele, vytvára romantický dojem, či pocit návratu do minulosti v štýle vintage. Nech si však zvolíte akúkoľvek formu prevedenia, bude ju charakterizovať modernosť, nápaditosť a kreativita.

Malé šikovné zásuvky alebo veľké odkladacie boxy?

Ak sa rozhodneme kúpiť manželskú posteľ s úložným priestorom, je dobré si vopred premyslieť, aký typ úložného priestoru by nám najlepšie vyhovoval a koľko úložného priestoru budeme potrebovať.Podobné otázky si kladú aj výrobcovia a predávajúci, prispôsobujúc sa následne trendom a požiadavkám potenciálneho zákazníka.

Pri manželských posteliach sa najčastejšie stretávame s dvomi typmi, resp. podobami, úložného priestoru. Prvým typom sú tzv. malé, menšie, zásuvky situované po oboch stranách postele. V takomto prípade nejde o uskladnenie veľkých predmetov, ale skôr o uschovanie milých malých drobností, ako sú knihy, fotografie, drobné oblečenie, prípadne šperky, dôležité písomnosti, doklady a podobne.Takýchto menších zásuviek je v rámci postele viac a máte v nich, ako sa zvykne hovoriť, veci po ruke. Dobre a ľahko sa vysúvajú, pomáhajú veci triediť a pritom aj starostlivo uschovať.Tento typ úložného priestoru sa zvykne kombinovať s malými predelmi a poličkami v prednej časti manželskej postele. Tu však ide výlučne o dekoratívne využitie.

Druhým typom sú boxy. V tomto prípade máme na zreteli veľkú plochu úložného priestoru, nachádzajúcu sa v spodnej časti postele, ktorú buď vysunieme, alebo ju otvoríme zodvihnutím vrchnej časti. Možnosti využitia sú však omnoho širšie, než pri zásuvkách. Do takýchto boxov vieme odložiť periny, sezónne oblečenie a obuv, lyžiarsku alebo inú športovú výstroj, jednoducho veci náročné na priestor a starostlivosť.

