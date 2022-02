Matrac pre deti je základ zdravého spánku

Výber vhodného matraca pre deti je o niečo náročnejšou úlohou ako pri dospelých. Organizmus detí je v neustálom vývoji a je teda citlivejší na vonkajšie podmienky. Mladé telo toho zvládne oveľa viac ako staré – problémom sú však možné následky. Ak zanedbáte spánok dieťaťa, môže sa to s ním viezť po celý jeho život. Najdôležitejšia časť tela z pohľadu spánku, chrbtica, si totiž stále iba formuje svoju podobu. Takmer všetky deti sa rodia so zdravou chrbticou. Počet detí s rôznymi problémami, spojenými s chrbticou, sa časom zvyšuje. Problém možno hľadať iba v prostredí. Keďže malé deti trávia spánkom veľkú časť dňa, kvalitný spánok je tu mimoriadne dôležitý.

Matrace pre deti do 4 rokov

Deti do 4 rokov sú pri výbere matracov samostatnou skupinou. Najmenšie deti väčšinou spávajú v samostatných postieľkach, kde je potrebné kupovať matrace špecifickej veľkosti. Staršie deti už zväčša spávajú na bežných posteliach. Pri deťoch do 4 rokov je potrebné dbať najmä o správnu polohu chrbtice a hygienickú bezpečnosť celého posteľového systému. O správnu polohu detskej chrbtice sa postarajú kvalitné tvrdšie matrace. Deti by mali spávať na matracoch tvrdosti 4 a 5 (na stupnici od 1 do 5). Deti do 4 rokov trávia spánkom väčšinu dňa. Investovať do kvalitného matraca sa z tohto pohľadu naozaj oplatí. V obchodoch pre najmenšie deti ponúkajú aj matrace vyrobené z bežnej polyuretánovej peny. Mnohí predajcovia dokonca tento materiál priamo odporúčajú s tvrdením, že pri deťoch sa neoplatí investovať do kvalitného matraca.

Žiadne dieťa do 4 rokov by za ideálnych okolností nemalo spávať na polyuretánovej pene. A to z viacerých dôvodov. Polyuretánová pena akumuluje statickú elektrinu a v prípade najmenších detí môže pri spánku pôsobiť rušivo. Matrace z polyuretánovej peny nie sú dobrou voľbou ani z pohľadu hygienickosti lôžka. Najväčším problémom PUR peny je v tomto smere nízka vzdušnosť. Z dieťaťa sa do matraca dostáva pomerne veľa potu. V ideálnom prípade by táto vlhkosť bola z matraca okamžite odvetraná. Pri penových matracoch to ale nie je také jednoduché. Priamym dôsledkom nízkej vzdušnosti sú lepšie podmienky na rast a rozmnožovanie roztočov, baktérií a plesní. Ich premnoženie môže mať negatívny vplyv na zdravie dieťaťa. Z pohľadu vzdušnosti matraca sú vždy výbornou voľbou pružinové matrace. Latexové matrace však taktiež veľmi nezaostávajú. Kokosové dosky sa rovnako vyznačujú vynikajúcou vzdušnosťou.

Kokosové vlákno a latexová pena majú prirodzené antimikrobiálne vlastnosti. Tieto prírodné materiály dokážu výrazne sťažiť život nepríjemným mikróbom. Kokosové dosky sú pri procese výroby impregnované latexovým mliekom. Kľúčovou časťou detského matraca je z pohľadu hygieny kvalitný poťah. Ten musí byť odzipsovateľný, inak sa vám ho nepodarí udržať v maximálnej čistote. Snímateľný poťah možno veľmi ľahko pravidelne prať. Poťah je hlavnou bariérou medzi matracom a jeho okolím. Praním sa likvidujú mikroorganizmy v poťahu. Čím vyššia teplota, tým je tento proces efektívnejší. Kvalitné poťahy odvádzajú vlhkosť z tela. Takisto sa postarajú o zníženie množstva roztočov. Pokiaľ si myslíte, že dieťaťu sa bude najlepšie spať na mäkkom matraci, tak sa mýlite. Deti potrebujú pre správny vývoj chrbtice tvrdší matrac. Takéto odporúčanie vám dajú všetci pediatri.

Matrace pre deti od 5 do 13 rokov

Deti tejto vekovej kategórie už spávajú na posteliach bežných veľkostí, kam sa kupujú matrace štandardnej veľkosti. Pri deťoch pred pubertou platí v podstate to isté, ako pri deťoch do štyroch rokov. Ideálny je matrac s vysokou vzdušnosťou a vyššou tvrdosťou. Pri vekovej kategórii 5 až 13 rokov je dôležité sa vyhnúť zónovaným matracom. Zóny takýchto matracov sú navrhnuté pre dospelých ľudí, ktorí už nerastú. Toto pri deťoch neplatí. Zóny na matraci by neplnili svoj účel.

Pozrite si detské matrace v týchto e-shopoch:

Matrace pre vekovú skupiny 14 až 19 rokov

Trochu iný prístup pri výbere matraca je potrebné zvoliť pri teenageroch. Ide takmer o dospelých ľudí a nájdete medzi nimi veľké rozdiely. Typ matraca je vhodné voliť na základe váhy a stavby tela. Tvrdší matrac je aj naďalej optimálnou voľbou. Odporúča sa kúpa asymetrického matraca, ktorý má jednu tvrdšiu a jednu mäkšiu stranu. Keď dieťa vyrastie, stačí matrac otočiť. Odpadá tak nutnosť kupovať ďalší matrac. Ako v každom veku, aj tu budete musieť zvážiť, koľko do matraca investovať. Zvyčajne platí, že vyššia cena sa rovná vyššej kvalite. Pri serióznych predajcoch sa na to môžete spoľahnúť. Medzi najdrahšie patria vysoko kvalitné taštičkové matrace. Čím vyššia hustota pružín, tým je cena matraca vyššia. Mladí ľudia však nepotrebujú v tomto smere extrémne hodnoty. Na dobrú ortopedickosť by ste však nikdy nemali zabúdať.

Pozrite si aj tieto detské matrace:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: