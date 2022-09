Medzi bytový textil patria aj záclony

Občasné zmeny interiéru sú v domácnosti veľmi žiadané. Pomáhajú odstraňovať zaužívaný stereotyp, ktorý k pohode a dobrej nálade rozhodne neprispieva. Viditeľné zmeny dosiahnete rôznymi spôsobmi. Pokiaľ nechcete strácať čas, či investovať veľa peňazí, zamerajte sa na bytový textil. S jeho pomocou dosiahnete mnoho zlepšení.

Bytový textil tvoria aj záclony

Vylepšenie interiéru a premena už opozeraného štýlu pomáha udržať domácu pohodu a spokojnosť so zariadením domácnosti. Mnohí sa domnievajú, že dobrý výsledok zaručia len výrazné zmeny, napr. výmena nábytku či nová farba na stenách. Pravdou však je, že úspech môže tkvieť aj v doplnkoch a, na prvý pohľad, bezvýznamných prvkoch, v ktorých sa pri správnej kombinácii skrýva veľký potenciál skrášliť domov v dostatočnej miere. Zásadné doplnky môžeme jednoducho označiť ako bytový textil. Patria sem záclony, prehozy, obrusy, posteľná bielizeň, deky, vankúše, koberčeky, koberce a podobne.

Každá miestnosť môže mať svoju nezameniteľnú tvár. To, že bytový textil patrí len do obývačky a spálne, je preto mýtus. Zladené závesy a záclony v kuchyni rozhodne nie sú zbytočnosť. Ani v kúpeľni by ste nemali vystaviť akýkoľvek uterák. Bytový textil má svoje miesto aj v detskej izbe. Pestré farby záclon, návliečok a vankúšov na stoličkách dodajú priestoru iskru a veselosť typickú pre miesto, ktoré je zázemím vašich ratolestí.

Keď povieme bytový textil, mnohí ľudia si spomenú na záclony a závesy. Okno je totiž dominantným prvkom každej miestnosti a pri vstupe nám pohľad zablúdi práve k nemu. Vhodne zvolenými záclonami a závesmi vytvoríte zmenu, ktorá bude viditeľná hneď na prvý pohľad. Je preto dobré mať v zásobe niekoľko typov záclon či závesov a v priebehu roka ich striedať. Záclony sú nie len výrazným interiérovým doplnkom, ale aj podporujú súkromie, chránia pred zvedavými pohľadmi zvonku a vytvárajú domácke prostredie, v ktorom sa každý obyvateľ cíti dobre a uvoľnene.

Bytový textil vyžaduje starostlivý výber. Základom je správna kombinácia farieb, ktorá bude ladiť so štýlom miestnosti a nábytkom. Žiaduce je aj moderné využívanie kontrastov. K svetlému nábytku voľte bytový textil v sýtych tmavých farbách. Tmavý alebo čierny nábytok ocení doplnky vo svetlejšom prevedení. K jednofarebnému nábytku a zariadeniu sa výborne hodí aj dekorovaný alebo vzorovaný bytový textil. Fungovať to, pravdaže, bude aj obrátene. V tomto smere sa fantázii medze nekladú. Bytovým textilom podporíte útulnosť akéhokoľvek priestoru. Občasná výmena týchto prvkov zaistí, že sa vám doma bude stále páčiť a nebude vás vybavenie nudiť. Vytvoríte neobvyklé kombinácie, ktoré potešia a oživia izbu, aj keď nábytok, podlaha a steny zostanú rovnaké.

