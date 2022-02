Medzi dizajnové doplnky patria aj svietidlá

V súčasnosti sme vystavení umelému osvetleniu významnú časť dňa. Počet hodín strávených v miestnosti bez denného svetla sa ešte znásobuje v zimnom období. Kvalitné osvetlenie má nespochybniteľný vplyv na našu náladu, ale aj zdravie. Pre izbu, v ktorej plánujete najmä pracovať, si vo všeobecnosti treba zvoliť iný typ osvetlenia než v tých priestoroch, ktoré sú prioritne zamerané na oddychovanie.

Hľadajte svietidlá s nápadom

V priemernej domácnosti sa podľa výpočtov Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry (SIEA) kedysi spotrebovalo na osvetlenie 15 až 20 % celkovej spotreby elektriny. Hoci sa pri výbere svetelného zdroja často rozhodujeme podľa ceny, cieľom by mala byť predovšetkým optimálna kvalita osvetlenia. Pri voľbe treba preto zohľadňovať tiež to, akú činnosť budeme pri danom osvetlení vykonávať.

Voľba umelého osvetlenia do domácnosti nepodlieha žiadnym zákonným normám. Ľudia sa preto rozhodujú sami alebo sa spoľahnú na rady dodávateľa, ktorý však nemusí byť aj svetelným odborníkom, čo býva často kameňom úrazu. Najmodernejšiu technológiu osvetlenia pre domácnosti predstavujú v súčasnosti LED svetelné zdroje, ktoré pomaly vytláčajú iné druhy technológií. Zdrojom svetla tzv. „lediek“ sú diódy vyžarujúce svetlo. V praxi ide o polovodičové elektronické súčiastky, pri ktorých dochádza k priamemu vyžarovaniu elektromagnetickej energie pri prechode elektrického prúdu. Výhodou LED svietidiel je energetická efektívnosť. V porovnaní s klasickými žiarovkami ušetria až do 90 % elektriny. Úspornosť svetelného zdroja vyjadruje merný svetelný výkon, na základe ktorého sa určí jeho zaradenie do energetickej triedy. Ďalšou výhodou je vyššia životnosť, ktorej dĺžka závisí od druhu svietidla a uvádza sa v hodinách. Svetlo, ktoré vyžarujú, je navyše po celú dobu ich životnosti rovnaké. LED žiarovky sa rozsvietia ihneď po zapnutí, maximálny jas dosiahnu zvyčajne už za 0,2 sekundy a dobre zvládajú časté zapínanie a vypínanie.

Kritériá výberu

Na trhu sa dnes nachádza nepreberné množstvo typov LED žiaroviek s rôznymi špecifikáciami. Okrem príkonu sa pri uvažovaní o type osvetlenia zamerajte aj na index farebného spektra (Ra). Tento údaj hovorí o tom, ako hodnoverne sa zobrazujú farby osvetlených predmetov. Čím je hodnota indexu bližšie k číslu 100, tým je svetlo bližšie k prirodzenému dennému svetlu. V domácnosti sa napríklad odporúča index farebného spektra minimálne na úrovni 60 a vyššie. Pri obyčajných LED svetelných zdrojoch sa hodnota Ra pohybuje okolo 70 až 80. V tých priestoroch, kde sa zdržujeme iba krátkodobo to plne postačuje. No v miestnostiach, v ktorých trávime viac než 4 hodiny denne, by sme mali v našom záujme zabezpečiť plnospektrálne svetlo s indexom podania farieb minimálne 90. Zohľadniť to treba najmä pri voľbe osvetlenia do kuchyne alebo detskej izby.

K dosiahnutie kvalitného a zdraviu prospešného umelého osvetlenia v našich domácnostiach dobre poslúžia tzv. svetelné stropy. Tvorené sú LED svetelnými zdrojmi s indexom farebného spektra na úrovni vyše 90, ktoré dokážu vyvážene rozptyľovať svetlo do veľkého priestoru a tiež hodnoverne imitovať denné svetlo. Pri výbere teda dbajte aj na farebnú teplotu svetla. Zorientovať sa dá jednoducho podľa údaju o teplote chromatickosti, ktorá sa uvádza v jednotkách – Kelvinoch (K). Základné rozdelenie rozlišuje tri druhy farieb – studenú bielu (viac než 5300 K), neutrálnu (medzi 3300 a 5000 K) a teplú bielu (nižšia ako 3300 K). Teplé svetlo sa hodí do priestorov, ktoré využívame skôr na oddych. Viac studené farby sú zase vhodné do pracovného prostredia, lebo vďaka nim vnímame ostrejšie a jasnejšie. Jednou z dôležitejších charakteristík je svetelný tok, ktorý sa udáva v lumenoch (lm). Jednotka definuje, koľko svetla dokáže daný zdroj vyžiariť pri maximálnom výkone za jednu sekundu. Modelový príklad LED zdroja s príkonom 9,5 MW, ekvivalent klasickej 60 W žiarovky, disponuje svetelným tokom 806 lumenov.

Orientovať sa môžete aj podľa iných informácií, ako je napríklad počet spínacích cyklov. Z takéhoto údaju sa dozviete počet zapnutí a vypnutí, ktoré je daný zdroj schopný vydržať. Rýchlosť rozsvietenia zase definuje, ako rýchlo dosiahne zdroj výkon 60 %. Užitočným údajom je veľkosť vyžarovania svetla. Smerové svetelné zdroje majú uhol vyžarovania menší než 120 stupňov, rozptyl bodových svetiel sa pohybuje od 20 do 50 stupňov. Na obale tiež zistíte, či konkrétny svetelný zdroj disponuje schopnosťou stmievania. Nepodceňte taktiež správnu veľkosť pätice.

Svietidlá ako dizajnérske kúsky

Všetky svietidlá v ponuke rozdeľujeme na interiérové ​​osvetlenie a svietidlá pre vonkajšie priestory, tzv. exteriérové svietidlá. Rozlišujú sa podľa krytia čiže IP svietidla tak, aby vonkajšie svietidlo bolo odolné voči vode, vlhkému prostrediu a iným nepriazniam a poveternostným podmienkam. IP pre svietidlá pre vonkajšie využitie by preto mali byť vyššie ako IP 44. Krytie interiérových svietidiel je zvyčajne IP 20. Pre kúpeľňové osvetlenie je nutné kupovať svietidlá s IP 44 a vyšším a to kvôli bezpečnosti pri náhodnom styku svietidla s vodou. V rámci svietidiel sa môžete stretnúť s nasledujúcim rozdelením.

Lustre sú najpoužívanejším typom svietidla. Sú využiteľné v interiérových, tak aj vo vonkajších priestoroch, v altánku pri posedení s priateľmi, rodinou apod. Lustre považujeme za hlavné osvetlenie miestnosti. Zaobstarať si možno závesné lustre, ale aj lustre prisadené k stropu. Ďalej tiež možno vyberať z lustrov osadených jednou žiarovkou alebo viacerými zdrojmi. Záleží vždy na tom, akých je miestnosť rozmerov, aby luster riadne osvetlil celú požadovanú plochu. Okrem iného sú lustre vyrábané a navrhované v najrôznejších farbách, tvaroch a dizajnoch. Nie je preto problém vybrať si vhodné a vkusné svietidlo podľa vašich predstáv a požiadaviek

Stropnice sú svietidlá prisadené k stropu a v menšom prevedení oproti už spomínaným lustrom. Veľakrát sú však stropnice rovnako považované za centrálne osvetlenie miestnosti avšak takých priestorov, kde je menšie svietidlo schopné osvetliť celú plochu miestnosti

Žiarivkové svietidlá delíme na svietidlá pod kuchynskú linku, podlinky alebo žiarivkové svietidlá pre technické využitie do najrôznejších hál apod. Okrem hlavného osvetlenia sú často obstarávané aj doplnkové svietidlá, ktorými sú nástenné svietidlá, bodové osvetlenie či stolné a stojace lampy

Nástenné svietidlá sú podobného prevedenia ako stropnice, len sú menšie alebo v polovičnom prevedení. Veľakrát možno preto stropnice umiestniť na bočnú stenu alebo naopak, umiestniť nástenné svietidlo na strop

Bodové svietidlá sú radené medzi modernejšie typy osvetlenia. Tento typ svietidiel sa využíva do menších priestorov. Bodovky rozdeľujeme na downlighty a spoty. Downligty sú bodové svietidlá, ktoré svietia priamo dole. Majú malé prevedenie a sú považované skôr za dekoračný prvok miestnosti. Spoty sú naopak svietidlá, ktoré možno nasmerovať tak, aby nám osvietili presne tú plochu, ktorú potrebujeme

Stolné lampy nazývané ako kancelárske lampy sú nepostrádateľnou súčasťou všetkých detských či pracovných stolov. Stolné lampičky sú skrátka pomocníkom nadovšetko a to najmä pri plnení domácich úloh, kreslení alebo vykonávaní inej kancelárskej práce

Podlahové lampy alebo inak povedané stojace lampy sú príjemným doplnkom najmä obývacích izieb. Svojim príjemným svetlom navodia v interiéri pohodovú atmosféru alebo sú našim spoločníkom pri čítaní knižky na gauči apod.

Všetky spomenuté svietidlá sú vyrábané v najrôznejších štýloch a mnohokrát sú ladené tak, aby sa dal využiť luster rovnakého prevedenia spolu s lampičkou či nástenným svietidlom. Osvetlenie je možné vyberať v klasickom, modernom, rustikálnom, krištáľovom, vitrážovom či detskom štýle. Rozlišujeme ďalej svietidlá do kúpeľne, kuchyne alebo pre vonkajšie priestory. Vonkajšie svietidlá však nepodceňujme, veď priestory okolo domu sú pýchou vášho obydlia. Z vonkajších svietidiel je možné vybrať lampy, nástenné svietidlá, senzorové svietidlá, solárne osvetlenie apod.

Klasické svietidlá

Klasické svietidlá, ako mnohí určite viete, nesú názov práve podľa ich vzhľadu. Je to skrátka klasika, ktorá nikoho neurazí, ale poteší. Nie každý má rád krištáľové lustre či nové módne výstrelky. Niekto si potrpí na klasiku, pri ktorej je výroba inšpirovaná tradičnými tvarmi a minulosťou. Ak uprednostňujete práve tento štýl, môžete si svietidlá zladiť tak, aby sa k sebe dokonale hodili. Nájdete tu svietidlá všetkých typov – či už ide o klasické lustre, lampy, nástenné či stropné svietidlá a iné. Klasické lustre bývajú veľmi často dominantou celej izby, tak prečo si nevybrať práve ten klasický. Rôzne prevedenia týchto lustrov vám zaručia naozaj pestrý výber, kde sa nekladú žiadne medze. Rôzne tvary, farby aj veľkosti zabezpečia, že klasický luster môžete umiestniť do každej miestnosti. Všade sa však hodí niečo trošičku odlišné, to však nie je žiadny problém.

Klasické lampy – pri klasických lampách nájdete samozrejme v tomto štýle taktiež obrovské množstvo rôznych lámp. Nájdete tu klasické stolové lampy, stojace lampy alebo podlahové lampy a to všetko v dokonalej kvalite. Niektoré lampy majú naozaj zaujímavé tvary, ktoré doplnia interiér a vy sa budete cítiť ako v bavlnke. Klasické nástenné, závesné a stropné svietidlá sa umiestňujú na stenu alebo na strop. V niektorých miestnostiach môže práve niektoré z týchto svietidiel plniť aj funkciu hlavného osvetlenia. Výber svietidiel je samozrejme len na vás. Ktoré svietidlo si kam umiestnite, o tom rozhodujete výhradne vy.

Detské lustre a svietidlá

Zariaďujete detskú izbu? Nechajte sa inšpirovať lustrami a svietidlami pre deti s obrázkami lietadiel, lokomotív, helikoptér pre chlapcov a s obrázkami mesiačikov, zvieratiek a Hello Kitty pre dievčatá. Z materiálov prevažuje prírodné drevo a plast. Rovnako, ako sa kladie dôraz pri zariaďovaní detskej izbičky na farebný nábytok, ktorý nie len pekne vyzerá, ale rozvíja aj detské zmysly a fantáziu, rovnako nemôžeme zabudnúť ani na vhodné osvetlenie. Bola by škoda vzhľad pokaziť svietidlom, ktoré je určené napríklad do obývacej izby. Ak nemáte príliš nízke stropy, keď by kvôli rozptylu bolo potrebné použiť detské bodové svietidlo, odporúčame závesné stropné svietidlá. Ako žiarovky môžeme použiť klasické žiarovky, úsporné žiarivky alebo moderné LED žiarovky, ktoré výborne zapadnú do tvaru, takže nijako nenarušia celkový vzhľad. Použité je prírodné drevo, ktoré je následne nafarbené pestrými farbami alebo plasty. Samozrejme, všetko spĺňa európske bezpečnostné normy. Vždy radíme, aby bola izba pestrofarebná, ale nie tmavá. Preto pri nákupe berte do úvahy farbu interiéru, osvetlenosť a vek dieťaťa, pre ktoré je miestnosť určená.

Rozsvietená detská nočná lampička zaistí deťom pokojný spánok a sladké sny. Pri dobrom výbere poslúži aj ako skvelý dizajnový doplnok interiéru. Správne zvolená detská lampa s pekným motívom bude deti tešiť aj cez deň. Nočná lampička sa deťom necháva rozsvietená preto, aby ich nestrašila tma. K navodeniu príjemnej atmosféry prispeje aj pekný dizajn lampy, najmä ak bude mať rozprávkové motívy. Okrem nočných lampičiek s krtkom alebo princeznou sú obľúbené aj modely s Bartom Simpsonom alebo Hello Kitty. Pekne tiež vyzerajú malé stolové svietidlá so srdiečkami, s lienkou, žabiak alebo s komickou dvojkou Patom a Matom. Roztomilá nočná lampička sa postará o to, aby deti pekne spali. Okrem toho môže byť stolová lampa veľmi úsporná. Nočná lampička osadená modernou LED žiarovkou má nízku spotrebu.

Lampičky sú pre deti dostupné v rôznych typoch. Najrozšírenejšie sú tie na nočný stolík. Stále viac populárne sú aj detské lampičky s klipom, ktoré je možné ľahko umiestniť prakticky kamkoľvek. Svietidlá sa pricvaknú k stolu alebo na dosku detskej postele, tým pádom nočná lampička nespadne, aj keď sa s ňou bude dieťa hrať. Nástenná lampička sa dá prichytiť vysoko na stenu, takže bude zaručené, že dieťa nebude s osvetlením manipulovať. Pokiaľ vám ide o jednoduchú inštaláciu, môžete si zaobstarať nočné svietidlo do zásuvky.

Ako správne zvoliť detský luster

Základom správneho osvetlenia detskej izby je stropné svietidlo alebo luster. Vhodné je zakúpiť aj nástenné a orientačné svietidlo pre lepší pohyb po miestnosti v noci. Chcete svojmu dieťaťu urobiť tú najkrajšiu izbičku? Potom vedzte, že nie je dôležitý len nábytok či farba stien, ale veľkou ozdobou je aj krásne farebné svietidlo. Pozor ale, aby ste sa pri výbere nenechali príliš ovplyvniť vzhľadom, detské svietidlo musí byť v prvom rade bezpečné a funkčné.

Lustre, ktoré bavia

Nevyhnutnou súčasťou detskej izby sú určite detské lampičky, ale tie viac využijete, keď už dieťa trochu podrastie a bude sa učiť alebo si čítať. Najskôr je potrebné pozrieť sa po centrálnom svietidle. Pre izbičky s nižším stropom odporúčame prisadené stropné svietidlá, ktoré doliehajú priamo na strop. Rovnako vhodné pre nižšie stropy sú bodové svetlá. Obidva typy svietidiel zoženiete v najrôznejších farebných prevedeniach a tvaroch. Veľmi obľúbené sú detské lustre, ktoré naozaj hýria kreativitou. Sú napríklad v tvare lietadielka, áut či rôznych zvieratiek. Nech už si vyberiete akýkoľvek typ, vždy dávajte prednosť osvetleniu s rozptýleným svetlom, ktoré musí mať dostatočnú intenzitu. Dieťa trávi v izbe veľa času a tak je nutné, aby si nekazilo oči. U úplne malých detí ale dajte pozor, aby sa nepozerali priamo do svetla. Nezabúdajte, že dôležitý je tiež svetelný zdroj, ktorý do svietidla namontujete. Veľmi obľúbené sú moderné LED žiarovky, pretože sú úsporné a pritom dokážu svietiť v rôznych farbách svetla, takže sú pre dieťa príjemné.

Svietiaca hračka pre orientáciu

Svoje miesto má v detskej izbičke aj nástenné svietidlo. Rodičia ho môžu napríklad využiť pri prebaľovaní a dieťa sa pri ňom úplne neprebudí ako pri rozsvietení hlavného svetla. Aj v prípade nástenného osvetlenia možno vyberať z najrôznejších typov. Hlavne menšie deti sa často boja v tme a tak je vhodné do izbičky zaobstarať orientačné svietidlo. To môže jemne svietiť celú noc alebo sa rozsvieti len v prípade pohybu.

Aké vybrať osvetlenie do detskej izby

Pri nákupe detských svietidiel pamätajte nie len na ich pekný vzhľad, ale predovšetkým na funkčnosť a bezpečnosť. Výber detského svietidla nemožno podceňovať. Dieťa trávi v izbe veľa času, neskôr sa tam bude učiť, takže je potrebné, aby bola miestnosť poriadne osvetlená. Dajte ale pozor pri úplne malých deťoch, aby sa nepozerali priamo do svetla. Druhým dôležitým predpokladom detského svietidla je jeho bezpečnosť, každý rodič veľmi dobre vie, ako dokážu byť deti skúmavé.

Detská lampička musí byť flexibilná

Pre zónu na spanie sa dobre hodí nástenné svietidlo, pričom intenzitu žiarovky voľte s ohľadom na vek dieťaťa. V prípade malého dieťaťa postačí menej svietiace svetlo, pri ktorom sa pokojne zaspáva a vy ho môžete prípadne využiť pri prebaľovaní. Pre staršie deti, ktoré si už pred spaním čítajú, je vhodnejšie osvetlenie s väčšou intenzitou. Pri detskej posteli sa hodí aj orientačné svietidlo do zásuvky. To obsahuje senzor pohybu, takže sa automaticky rozsvieti a po krátkej chvíli zase vypne. Niektoré orientačné svietidlá môžu jemne svietiť celú noc a dieťa nemusí mať strach z úplnej tmy. Keď zariaďujete izbu pre školáka, venujte dostatočnú pozornosť osvetleniu písacieho stola. Pre písanie je odporúčaná hodnota intenzity osvetlenia 500 lx. Najvhodnejšie sú stolové lampy, pretože ich možno po stole posúvať a meniť tak smer aj intenzitu svetla. A najlepšie je, keď má lampa ešte ohybné kĺbové rameno a dieťa si jednoducho nastaví sklon svetla. Aby nedochádzalo k tieneniu na plochu, kde sa píše či číta, pravák by mal mať lampičku na ľavej strane, ľavák zase na pravej strane stola. Svetlo má ožarovať plochu z výšky cca 30 cm (závisí na výške dieťaťa) a uhol dopadu má byť 60 až 70 stupňov. Aby lampička neoslňovala, svietidlo musí mať nepriesvitné tienidlo a nesmie z neho vyčnievať žiarovka. Nezabudnite tiež na to, že lampa musí stáť na pevnom a rovnom podklade, aby nespadla. Pri práci pri stole je dobré, keď súčasne s lampou svieti aj iný zdroj svetla, aby pri odvrátení zraku od lampy do izby nevznikol prudký svetelný prechod, ktorý vedie k únave očí. Do detských izieb nie sú vhodné stojacie lampy či iné svetlá s dlhými káblami.

Závesné svietidlá

Závesné svietidlá sú najčastejší typ interiérového osvetlenia. Teraz frčia tie vo výrazných farbách a netradičných tvaroch. Je vám blízky moderný dizajn? Nechcete si osvetlenie kupovať len kvôli funkčnosti, ale hlavne kvôli jeho vzhľadu? Máte vyšší strop? Páčia sa vám výrazné farby? Potom práve vás zaujmú dizajnové stropné svietidlá od preverených značiek. V klasickej bielej a čiernej ale aj netradičné fialové a zelené sú k dispozícii závesné lustre. V prípade závesných svietidiel nehrá rolu len sfarbenie, ale aj tvar. Veľmi originálne bola poňatá kolekcia lustrov s krásne zaobleným vzhľadom a navyše zaujmú aj použitým materiálom, hliníkom. Ideálne osvetlia konferenčný stôl v obývacej izbe. Rovnako sa hodia do spálne či moderne zariadenej pracovne. A ak chcete spojiť dizajn a úsporu energie, použite moderné LED žiarovky v lustroch a prisadených svietidlách, ale aj vonkajších nástenných svietidlách.

Bodové osvetlenie do sadrokartónu

Bodové svietidlá do sadrokartónu čiže podhľadové svietidlá sú stále vyhľadávanejším typom osvetlenia a sú za mimoriadne zaujímavé ceny. Preč je tá doba, kedy miestnosť ožarovalo jedno, maximálne dve svietidlá. Dnes sú trendom veľké priestory, v ktorých je každá časť osvetlená určitým typom svetla. Luster nad stolom či nad barom, na stolíku lampa, za televíziou LED pásiky a nad kuchynskou linkou zase žiarivkové alebo moderné LED svietidlá. Tým ale zoznam možností rozhodne nekončí. Stále častejšie ľudia využívajú bodové svietidlá, ktoré zabudovávajú do stropu alebo sadrokartónu. Hovoríme o takzvaných podhľadových svietidlách či vstavaných svietidlách alebo ľudovo povedané o bodovkách do sadrokartónu.

Existuje viac dôvodov, prečo osadiť bodové svietidlá do sadrokartónu. V prvom rade interiér veľmi zaujímavo oživia a dodajú mu osobitnú tvár. Ako už bolo spomenuté, zabudovávajú sa priamo do stropu alebo sadrokartónu (prípadne do steny či podlahy), takže nijak nenarúšajú čistú líniu stropu. Podhľadové svietidlá sú ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú jednoduchý dizajn. Praktickou výhodou je, že sa na ne nepráši, takže sú úplne bezúdržbové. Ďalej je potrebné spomenúť, že rad modelov podhľadových bodových svietidiel možno natáčať do rôznych smerov. S tým súvisí veľká flexibilita podhľadového osvetlenia. Tento typ svietidiel nájde uplatnenie v spálni, detskej izbe, na schodisku a najviac v obývacej izbe a kuchyni. Niekedy bývajú zápustné bodovky používané ako osvetlenie kuchynskej linky, namiesto obvyklých žiarivkových svietidiel.

Jednoduchší vzhľad, ale prvotriedna kvalita, to sú bodové svietidlá. Môžete ich umiestniť do ktorejkoľvek miestnosti, všade vám budú skvele slúžiť. Svoje uplatnenie nájdu v spálni, obývacej či detskej izbe, kam si môžete vybrať dokonca bodové svietidlá s detským motívom, ktorý má vaša ratolesť najradšej. Ale samozrejme nie len tam. V prípade bodových svietidiel môžeme vyberať z niekoľkých typov, od jednožiarovkových, až po niekoľkožiarovkové bodové svietidlá. Čo sa týka farieb, taktiež nie sme obmedzení iba jedným typom. Nájdete tu bodové svietidlá rôznych farieb, preto si môžete vybrať takú, ktorá vám skvele zapadne do interiéru a ktorá sa vám páči. Bodové svietidlá sú čím ďalej tým viac vyhľadávanejšími svietidlami. Ak ešte žiadne bodové svietidlo nemáte, oživte a skrášlite si ním domácnosť.

Nástenné svietidlá

Centrálne svietidlo priamo vyžaduje doplnkové osvetlenie a k tomu sa hodia nástenné svietidlá. Nástenné svietidlo v prvom rade plní funkciu doplnkového osvetlenia, v druhom rade dopĺňajú dizajn vášho interiéru. Nástenné svietidlá nájdu svoje uplatnenie naozaj všade, záleží len na vás, do ktorej miestnosti osvetlenie potrebujete. Nástenné osvetlenie disponuje širokou škálou farebného prevedenia. Rovnako tak je rozmanitý aj použitý materiál. Stretnúť sa môžete s kovom, sklom, krištáľom, plastom, hliníkom a mnohými ďalšími. Povrchová úprava je najčastejšie z chrómu či niklu.

Nástenné svietidlo využijete kdekoľvek v interiéri, v obývačke, spálni, kuchyni, kúpeľni alebo detskej izbe. Avšak v prípade detskej izby dajte pozor na výber materiálu. Ten by mal byť predovšetkým vysoko odolný voči akémukoľvek poškodeniu a pádu. Ďalej by mal spĺňať všetky bezpečnostné podmienky a atestácie. Nástenné svietidlo do detskej izby veľmi často zdobia rôzni rozprávkoví hrdinovia, zvieratká či veselé sfarbenie. Vaše ratolesti tak budú určite z nového svietidla doslova nadšené. Nie len deti si však prídu na svoje pri výbere osvetlenia. V ponuke nájdete nástenné svietidlá do každej miestnosti. Ak máte radi klasiku, určite si vyberiete z ponuky klasických nástenných svietidiel. Klasické nástenné svietidlá, rovnako ako každý typ svietidiel, je možné vhodne skombinovať s ostatnými svietidlami, napríklad s lustrami. Klasické svietidlá môžete umiestniť naozaj kamkoľvek, do ktorejkoľvek miestnosti. Nástenné svietidlo je pomocník pri osvetľovaní každého interiéru. Centrálne osvetlenie je na mieste, avšak stále to nie je to „pravé orechové“? Stále v miestnosti nie je také osvetlenie, aké si predstavujete? Siahnite po nástenných svietidlách, dodajú vám tú pravú mieru svetla a skvele doplnia interiér. Nástenné svietidlá zaraďujeme medzi doplnkové svietidlá. Tie majú za úlohu doplniť hlavné osvetlenie miestnosti a osvetlia len vybrané miesta, ako je čítací kútik, zaujímavý detail miestnosti či pracovný stôl. Medzi doplnkové osvetlenie patrí tiež bodové osvetlenie, podhľadové svietidlá či dokonca moderné LED pásiky.

Osvetlenie kúpeľne

Kúpeľňové osvetlenie nad zrkadlo

Na osvetlenie zrkadla možno použiť nástenné žiarivkové svietidlá či lampy alebo môžete rovno kúpiť zrkadlo s osvetlením. Hoci to tak nevyzerá, v kúpeľni človek trávi veľké množstvo času. A dvojnásobne to platí pre pobyt pri zrkadle, takže výber kvalitného kúpeľňového osvetlenia nad zrkadlo nie je dobré podceňovať. Pri nákupe sa sústreďte hlavne na bezpečnosť. To znamená, že sa vždy na obale svietidla pozrite, akú má hodnotu IP krytia, aby ste vedeli, do akých častí kúpeľne môžete svetlo namontovať. V hodnote IP krytia vás bude zaujímať predovšetkým druhá číslica, ktorá udáva stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Zapamätajte si, že čím vyššie číslo, tým vyššia ochrana.

Osvetlenie zrkadla môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Buď si môžete kúpiť zrkadlo s osvetlením alebo vyberať zo širokej ponuky svietidiel nad zrkadlo. Môže ísť napríklad o lampy, ale veľmi obľúbené sú aj nástenné žiarivkové svietidlá, pretože ich možno umiestniť nad zrkadlo aj vedľa zrkadla. Je potrebné, aby bolo osvetlenie dostatočne intenzívne (aby sa tak zabránilo porezaniu pri holení), ale zase mäkko rozptýlené, aby neoslňovalo a nevytváralo v tvári nevhodné tiene.

Ak by ste chceli mať kúpeľňu osvetlenú podľa moderných trendov, je možné ozvláštniť priestor pri zrkadle LED pásikmi, ktoré môžete rôzne farebne meniť.

Stropné svietidlo do kúpeľne

Ak máte radi moderné trendy, môžete v kúpeľni použiť LED pásy,podhľadové svietidláalebo LED panely. Kúpeľňu možno osvetliť niekoľkými typmi svietidiel, najčastejšie sa kupujú prisadené stropné svietidlá, ale v posledných rokoch sú trendom podhľadové svietidlá a LED pásy. Kúpeľňa je priestorom, kde býva väčšinou len malé okno, takže väčšinu svetla vytvoria umelé svietidlá. Tie sa umiestňujú jednak nad zrkadlo alebo na strop a steny. Nech už si vyberiete akýkoľvek typ, vždy si zistite, akú má dané svietidlo hodnotu IP krytia, aby ste vedeli, do akej časti kúpeľne môžete svietidlo umiestniť. Ak ste priaznivci jednoduchého striedmeho dizajnu, mohlo by sa vám zapáčiť prisadené stropné svietidlo, tzv. stropnica. To je, ako už názov napovedá, priamo pri strope a dáva tak intenzívne rovnomerné teplo. Má väčšinou okrúhly tvar, ale existujú aj štvorcové varianty. Kúpeľňu môžete osvetliť tiež bodovými svietidlami, ktoré sú umiestnené na strope alebo na stene. V prípade väčšej kúpeľne doporučujeme umiestniť aj nástenné svietidlá.

Trendom sú podhľadové svietidlá

Ak túžite po modernej kúpeľni, odporučili by sme vám zakúpiť si LED pásiky, ktoré môžete aj farebne meniť. Veľmi trendy sú tiež bodové podhľadové svietidlá, ktoré sú zapustené priamo do stropu. Ich výhodou je, že nenarúšajú líniu stropu a pritom poskytujú dostatok svetla. Niektoré typy podhľadových svietidiel možno navyše natáčať do rôznych smerov. Je jasné, že v kúpeľni je potrebné poriadne vidieť, takže na osvetlení príliš nešetrite. Nezabúdajte, že na intenzitu osvetlenia má vplyv aj farba dlaždičiek. V prípade tmavých obkladov sa bude svetlo menej odrážať ako pri svetlých, takže potom sú potrebné silnejšie svetelné zdroje alebo ich väčší počet. Keď už je reč o svetelnom zdroji, tak na jeho výber sa tiež zamerajte. Aby ste videli jasne, farba žiarovky by mala byť studená biela a mala by čo najvernejšie zobrazovať farby (teda CRI by malo byť minimálne 80).

Kvalitné kúpeľňové osvetlenie je základ

Kvalitné kúpeľňové osvetlenie vám zaistí, že sa v kúpeľni budete cítiť dobre a nalíčiť sa či starostlivo oholiť bude hračka. Kúpeľňa sa najčastejšie osvetľuje stropnými kúpeľňovými svietidlami, ktoré tvoria centrálne osvetlenie. Kúpeľňové stropné svietidlá samozrejme nemajú len jeden jediný typ či tvar. K dispozícii sú kúpeľňové stropné svietidlá guľatého aj štvorcového tvaru. Ďalej si môžete do vašej kúpeľne zaobstarať niektoré z kúpeľňových nástenných svietidiel. Úžasne dotvárajú centrálne svietidlo, a ak ich použijete samostatne, vytvoria intímnu atmosféru, ktorú si vo vani plnej horúcej vody náležite užijete. Rovnako netreba podceniť osvetlenie zrkadla. Pretože práve kvôli nedostatočnému osvetlenia vznikajú mapy od make-upu a zle oholené tváre. Kúpeľňové stropné aj nástenné svietidlá majú vysoké IP krytie, ktoré zabezpečí, že ani pri styku s vodou nedôjde k skratu či poškodeniu kúpeľňového svietidla, naopak, aj v tomto prípade sú absolútne plne funkčné.

Svietidlá do pracovne

Na prácu je potrebné vidieť, takže osvetlenie do pracovne alebo kancelárie vyberajte s rozvahou. Ak pracujete pri počítači, nesmie sa vám v ňom svetlo odrážať. V práci ľudia trávia stále viac času a tiež sa zvyšuje počet tých, ktorí pracujú z domu, takže kvalitné osvetlenie kancelárie alebo pracovne nadobúda na dôležitosti. A aké osvetlenie kancelárie je teda najvhodnejšie? Centrálne svietidlo a svetlo k pracovnému stolu.

Aby ste predišli bolestiam hlavy, páleniu očí a skrátka ničeniu zraku, osvetlenie pracovne nepodceňujte. Základom je centrálne svetlo, pre ktoré sú najvhodnejšie žiarivkové svietidlá alebo moderné LED svietidlá. Tie celú izbu zaplnia svetlom a zamedzia tak tieňom, z ktorých by potom boleli oči. Výhodou žiarivkového ale aj LED svietidla je aj jeho vysoká životnosť, prachotesnosť, nízka spotreba energie a výber farieb svetla od teplej bielej, cez studenú bielu až po dennú bielu. Pre prácu odporúčame farbu dennú bielu, pretože táto farba podporuje sústredenie a menej sa pri nej unavia oči. Moderné žiarivkové svietidlá obsahujú elektronické či magnetické predradníky, ktoré zaistia rýchle zapnutie bez nepríjemného blikania. Pre kancelárie, kde ľudia pracujú pri počítači sú vhodné žiarivkové svietidlá s parabolickou hliníkovou mriežkou. Tieto svietidlá totiž svietia rovnomerne a nedochádza tak k odrazom svetla v monitoroch.

Okrem osvetlenia celej pracovne je potrebné, najmä ak pracujete večer, zaobstarať si svietidlo na pracovný stôl. Pri stoloch umiestnených pri stene sa môže použiť žiarivkové svietidlo zavesené na stene nad pracovným stolom. Omnoho častejšie je ale použitá stolná lampa. A ako by mala správna kancelárska lampa vyzerať? Aby nedochádzalo k oslňovaniu pracujúceho človeka, musí mať nepriesvitné tienidlo a nesmie z nej vyčnievať svetelný zdroj. Oslneniu zabránite tiež vhodnou výškou. To znamená, aby bol okraj lampy nad úrovňou očí. Všeobecne sa uvádza, že svetlo má osvetľovať plochu stola z výšky 40 až 50 centimetrov a uhol dopadu má byť 60 až 70 stupňov.

Pri pracovnom stole sa vykonávajú najrôznejšie činnosti (písanie, čítanie, práca na počítači, atď.) a tak je potrebné meniť intenzitu svetla. Vyberajte teda kancelársku lampu, ktorú možno polohovať, najčastejšie majú lampy ohybné kĺbové rameno. Výhodné je, keď je možné lampu stmievať. Ak budete písať, lampu umiestnite podľa toho, akou rukou píšete, pravák by mal mať lampičku na ľavej strane, ľavák zase na pravej strane stola. A ešte jedna rada na záver: Pri práci pri stole je dobré, keď máte rozsvietené ešte ďalšie svietidlo. Pri prechode z jasného svetla do tmy sa totiž unavujú oči.

Svietidlá do chodby a predsiene

Aj keď chodbou len prechádzate, je nutné mať ju kvôli bezpečnosti poriadne osvetlenú. Vhodné sú aj orientačné svietidlá. Chodby či predsiene síce patria k priestorom, ktorými len prechádzame a nevyužívame ich k dlhšiemu pobytu, ale určite to neznamená, že by malo ísť o tmavé miestnosti. Naopak, kvôli bezpečnosti a dobrej orientácii je potrebné mať aj tam dostatok svetla. Najvhodnejším typom osvetlenia chodby sú prisadené stropné svietidlá, tzv. stropnice. Tie, ako už z názvu vyplýva, sú prisadené priamo k stropu, takže majú malú hĺbku a chodbu tak osvetlia z čo najväčšej výšky a teda najviac. Obľúbené sú svietidlá z opálového skla. Menej častejšie sú pre osvetlenie chodby využívané lustre, pretože vďaka väčšej výške môže luster v priestore trochu vadiť.

Ďalším typom svetla do chodby, ktorý stropné svietidlo alebo luster doplní alebo ich úplne nahradí (záleží na veľkosti a tvare chodby) sú bodové svietidlá alebo LED panely. Tie možno zakúpiť v rôznych druhoch a tvaroch. Najzákladnejším rozdelením sú bodové svietidlá, tzv. spoty a potom bodové svietidlá podhľadové. Spoty sú smerové svietidlá, ktoré je možné natočiť do rôznych častí izby. Môžete ich napríklad použiť tam, kde máte v chodbe zaujímavé dizajnové prvky, na ktoré chcete upozorniť. Na osvetlenie obrazov alebo fotografií sa budú hodiť obrazové svietidlá. Na navodenie atmosféry slúžia podhľadové svietidlá čiže zápustné svietidlá. Tie sa zabudovávajú do stropu alebo pridaného sadrokartónu. Výhodou je, že sa na tieto svetlá nepráši a nerušia tak čistú líniu stropu. Niektoré podhľadové svietidlá je možné otáčať do rôznych smerov. Bodovky oceníte aj v predsieni pri zrkadle, kedy môžete predtým ako vyjdete na ulicu skontrolovať, či je s vaším oblečením všetko v poriadku.

Ak máte malú chodbu, bude vám k jej osvetlenie stačiť aj nástenné svietidlo, ktoré môže byť napríklad vo forme okrasnej lampy alebo prisadené priamo na stenu. Nástenné svietidlo sa vám bude hodiť aj v prípade veľkej chodby, v ktorej len jedno stropné svietidlo nestačí. Ak v noci chodíte častejšie na toaletu alebo sa napiť určite oceníte, keď budete mať na chodbe orientačné svietidlá. Niektoré typy sú navrhnuté tak, že sa automaticky rozsvietia, keď senzor zachytí pohyb. Iné svietia tlmeným svetlom po celú noc. Obidva typy sa vedia automaticky vypnúť. Vďaka orientačným svietidlám sa už nemusíte báť, že by ste v noci do niečoho zakopli a tiež je výhodné, že orientačné svietidlá majú menšiu intenzitu svetla ako klasické svietidlá, takže vás v noci ich svetlo neprebudí.

Vyberáme svietidlá do spálne

Spálňa je miestom odpočinku a relaxácie, takže tomu bude zodpovedať aj vybrané osvetlenie. Základom je stropné svietidlo a lampička. Stojíte pred otázkou, aké sú najvhodnejšie svetlá do spálne? Potom verte, že nie ste sami. Poradíme vám, na čo je dobré nezabudnúť pri kúpe osvetlenia do spálne. Spálňa má v dome výsostné postavenie a vhodne zvolené svetlo dokáže ešte podčiarknuť jej atmosféru a vytvoriť ozajstný raj odpočinku. Odporúčame teda voliť skôr svietidlá s menším jasom. Pokiaľ ale máte v spálni skriňu s oblečením, s príliš tlmeným svetlom to nepreháňajte, pretože potrebujete, aby vám svetlo neskresľovalo farby oblečenia.

Základom dobrého osvetlenia spálne sú centrálne svietidlá, dobré je, keď nebudú mať priame osvetlenie, teda budú svietiť nahor. V ponuke sú stropné svietidlá, ktoré môžu byť buď jednoduché alebo sa môžu skladať z viacerých menších samostatných svetiel. Pre spálňu s nižším stropom odporúčame prisadené stropné svietidlá, ktoré miestnosť opticky zväčšia. Výhodou tiež je, že niektoré prisadené stropné svietidlá sú na diaľkové ovládanie. Jednoducho si tak z postele môžete nastavovať rôzne farebné nasvietenie. Veľmi obľúbeným typom centrálnych svietidiel sú lustre. Tie vyberajte v závislosti na dizajne vašej spálne, najčastejšie zákazníci kupujú moderné a dizajnové lustre.

V spálni si veľa ľudí číta, a tak je potrebné doplniť luster alebo stropné svietidlo lampou. Môžete zvoliť stojacu lampu (tá je vhodná aj do priestoru pri televízii, pokiaľ ju v spálni máte), ale bežnejšie ľudia kupujú lampičky. A aká by mala byť správna stolná lampa do spálne? V prvom rade by vás ani vášho partnera, ktorý možno nie je taký knihomoľ, nemala oslňovať. Vyberajte teda lampičku s tienidlom a tiež tú, ktorá je polohovateľná alebo má kĺbové rameno, vďaka čomu si jednoducho nastavíte sklon svetla. To oceníte, keď budete chcieť pri čítaní nie len ležať, ale aj sedieť. Výhodné je, keď je možné lampičku stmievať Ak máte väčšiu spálňu, môžete do nej umiestniť aj nástenné svietidlá. A ak v noci potrebujete častejšie chodiť na toaletu, bude mať svoje opodstatnenie aj voľba orientačného svietidla. To má v sebe zabudovaný senzor pohybu, vďaka čomu sa automaticky rozsvieti a po krátkej chvíli zase vypne. Už teda nebudete musieť riešiť, že niekde cestou zakopnete alebo rozsvietením klasického svietidla zobudíte svojho partnera.

Svietidlá do obývačky

Obývacia izba je ideálna miestnosť pre najrôznejšie typy osvetlenia. Nebojte sa experimentovať, svetlo dokáže divy. Aby ste svietidlá do obývačky vybrali čo najlepšie, nezabudnite si uvedomiť veľkosť miestnosti, farbu stien, koberca či podlahy a rozmiestnenie a počet okien. Často býva obývačka spájaná s kuchyňou, preto je potrebné, aby svietidlá v oboch priestoroch spolu ladili.Kľúčovou súčasťou každej obývacej izby je luster alebo stropné svietidlo. Ak máte menšiu obývačku a nízke stropy, odporúčame prisadený luster alebo prisadené stropné svietidlo. Dajú dostatok rozptýleného svetla a miestnosť opticky zväčšia. Niektoré prisadené stropné svietidlá sú na diaľkové ovládanie a je možné tak nastavovať rôzne farebné nasvietenie.

V prípade veľkej obývačky s vyšším stropom sú vhodnejšie lustre. Budú sa krásne vynímať v strede miestnosti, prípadne nad konferenčným stolom. A aké lustre do obývačky sú najvhodnejšie? Záleží na vašom vkuse, ale tiež je dobré pamätať na celkový vzhľad obývacej izby, skrátka aby svetlo nebolo ako „päsť na oko“, ale naopak, aby do interiéru zapadlo a ešte ho povýšilo. Ak teda máte obývačku zariadenú v starodávnom štýle, odporučili by sme rustikálne svietidlá, ratanové svietidlá alebo vitrážované svietidlá. Ak dávate prednosť moderne zariadenej obývačke, sú dobrou voľbou dizajnové lustre. Tí, ktorí milujú luxus, budú spokojní s krištáľovými lustrami. Pozor však na veľkosť svietidla, pretože neplatí, že čím väčšie, tým lepšie.

Do rozlohou väčšej obývacej izby sú v poslednej dobe obľúbené bodové svietidlá, tzv bodovky. Zaujmú svojím vzhľadom a ich výhodou je, že niektoré možno natočiť do rôznych častí izby, takže nikde nebudete mať tmu. Skôr pre navodenie príjemnej atmosféry a pre rozžiarenie interiéru slúžia podhľadové svietidlá, označované aj ako zápustné svietidlá. Ide často o podhľadové LED svietidlá, takže ich prevádzka je veľmi úsporná a napriek tomu v interiéri dokážu veľké divy. Rovnako ako v kuchyni aj pri osvetlení obývacej izby si len s jedným svietidlom nevystačíte. Aké ďalšie svetlá sú vhodné do obývačky? Pre relaxáciu v kresle alebo čítaní odporúčame stojacie lampy. Ich výber je veľmi široký, niektoré možno stmievať alebo meniť farby. Môžete si kúpiť lampové nohy a k nim si potom podľa vkusu dokúpiť lampové tienidlá alebo zvoľte podlahovú lampu. Ďalším typom svietidiel do obývacej izby sú stolové lampy, ktoré prídu obzvlášť vhod, pokiaľ máte v obývačke pracovný kútik.

Vo väčšine domácností je v obývacej izbe umiestnená televízia a tiež je dobré mať nejaké svietidlo pri nej. Veľký kontrast medzi tmavým okolím a svetlom obrazovky totiž očiam vadí. A aké svetlo sa k televízii hodí? Môžeme opäť odporučiť stojacu alebo stolnú lampu. Dôležité je, aby sa svetlo v televízii nezrkadlilo a aby vám pri sledovaní neprekážalo. Teraz je veľmi populárne LED osvetlenie za televíziou, preto by vám na osvetlenie priestoru okolo televízie mohli pomôcť aj LED pásiky, ktoré sa dajú aj stmievať. Voľte tie s výkonom maximálne 40 W a s teplým svetlom. Ako už bolo povedané na začiatku, cieľom správneho osvetlenia obývacej izby je zladiť sa s interiérom a zvýrazniť jeho krásu. Ak teda uvažujete, čo by sa k čomu mohlo hodiť, nakúpte si svietidlá z jednej kolekcie

Ako vybrať kuchynský luster

Ponuka kuchynských lustrov je dnes veľmi široká. Môžete si ich kúpiť napríklad v prírodnom štýle z ratanu alebo naopak v modernom štýle v prevedení sklo a kov. Zháňate pekné ale aj praktické osvetlenie do kuchyne? Na trhu je veľmi široká ponuka, takže je naozaj z čoho vyberať. V prvom rade si riadne osvetlite pracovnú plochu a potom sa poobzerajte po stropných svietidlách či lustroch.

Siahnite po lustri s nastaviteľnou výškou

Ak máte malú kuchyňu s nízkym stropom, odporúčame vyberať prisadené svietidlo, ktoré dolieha priamo na strop a miestnosť opticky zväčšuje. Väčšina dnešných kuchýň je už ale koncipovaná vo väčších rozmeroch a s normálnou alebo väčšou výškou stropu, takže ľudia najčastejšie do kuchýň kupujú lustre. Tie bývajú ešte skombinované s podhľadovými svietidlami alebo stropnými či nástennými svietidlami. Samozrejme všetko závisí od tvaru a veľkosti kuchyne, dôležité je však, aby ste v žiadnej časti nemali večer tmu. Keď už bola zmienka o kuchynskom lustri, ten sa väčšinou umiestňuje nad jedálenský stôl. Odporúčame vyberať taký, ktorý je sťahovací alebo má nastaviteľnú výšku (je možné skrátiť reťaz). Hlavne v prípade sťahovacieho lustra si tak jednoducho môžete meniť jeho výšku podľa potreby. Všeobecne platí, že luster by mal byť umiestnený tesne nad výškou očí sediacej osoby, zhruba 60 cm nad plochou stola. Dávajte ale pozor, aby žiarovka nebola dlhšia ako tienidlo lampy, pretože by potom dochádzalo k oslňovaniu ľudí pri stole.

Luster nad jedálenský stôl alebo barový pult

Čo sa týka vzhľadu kuchynského lustra, tak ten samozrejme záleží na vašom vkuse. Je ale dobré pamätať na to, aby svetlo zapadlo do celého interiéru a to platí dvojnásobne v prípade kuchýň spojených s obývačkou. Nezabudnite, že menej je niekedy viac. Pokiaľ máte kuchyňu zariadenú vo vidieckom štýle (najčastejšie tmavý drevený nábytok), odporúčame prírodné ratanové lustre alebo vitrážné lustre. Pre trendy kuchyne zasa voľte moderné lustre, ktoré sú najčastejšie v prevedení sklo a kov a sú zavesené na lanku. Ak ste priaznivci určitej starobylosti ale aj luxusu, mohli by vás zaujať rustikálne a krištáľové lustre. Kuchynský luster sa nehodí len nad jedálenský stôl, ale skvele padne aj nad barový pult. Ten býva zvyčajne dlhší, takže najvhodnejšie lustre sú na ramienkach, čo znamená, že je niekoľko svietidiel umiestnených vedľa seba. Ak trochu hľadáte, čo by sa k čomu mohlo hodiť, zvlášť keď potrebujete zladiť kuchyňu s obývacou izbou, odporúčame nakúpiť svietidlá v jednej kolekcii.

Svetlo pod kuchynskú linku

Pri varení je potrebné poriadne vidieť. Na osvetlenie kuchynskej linky odporúčame použiť žiarivky a LED pásiky. Kuchyňa je v súčasnosti stredobodom celého domu či bytu a to kladie zvýšené nároky na jej dobré osvetlenie. Ako u väčšiny iných miestností si iba s jedným svietidlom nevystačíte. Do kuchyne sa najčastejšie kupujú lustre, ktoré sa vešajú buď do stredu miestnosti alebo nad jedálenský stôl, záleží vždy na konkrétnom tvare a veľkosti kuchyne. Ďalej je v kuchyni potrebné osvetliť pracovnú linku a tu môžeme odporučiť hneď niekoľko druhov svietidiel.

Žiarivkové trubice

Najčastejšie sú používané žiarivkové svietidlá. Ide v podstate o dlhú tenkú trubicu, v ktorej je vnútri žiarivka. Dĺžku si samozrejme zvoľte podľa dĺžky pracovnej plochy, ale odporúčame príliš nevymýšľať, pretože na prácu, napríklad s nožom, je potrebné poriadne vidieť. Všeobecnou radou je, že by pracovná plocha mala byť osvetlená okolo 300 luxov. Výhodou žiariviek je vysoká svietivosť na celú pracovnú plochu, dlhá životnosť, bezpečnosť a nízka spotreba energie. Navyše nezaberú veľa miesta, takže sa hodia práve na umiestnenie pod skrinky. Žiarivkové trubice majú buď priame zapojenie alebo pomocou prívodného kábla. A ak vám pri pracovnej ploche chýba zásuvka, môžete si zakúpiť aj žiarivky so vstavanou jednou alebo dvomí zásuvkami. Žiarivkové svietidlá sú rôzne dlhé a ovládajú sa malými vypínačmi po bokoch, možno ich tiež napojiť na ďalšie vypínače na linke.

LED svietidlá pod kuchynskú linku

Často používané sú aj LED svietidlá pod kuchynskú linku. Ide v podstate o LED profil, v ktorom je umiestnený napájač, LED pás a spínač. Skrátka jedná sa o univerzálne, úsporné a už aj pomerne lacné riešenie. Pre nasvietenie pracovnej plochy môžete využiť aj bodové svietidlá, ktoré sú najvhodnejšie, keď sú umiestnené v lište. Veľmi moderné je v poslednej dobe využívanie LED pásikov. Dôvodov je na to hneď niekoľko. V prvom rade veľmi moderný vzhľad a interaktívnosť, pretože pomocou diaľkového ovládania môžete meniť ich farbu aj intenzitu. LED pásiky majú ale aj praktické využitie. Možno ich kúpiť v rôznych dĺžkach (navyše ich je možné na vyznačených miestach skrátiť), takže si sami môžete určiť, akú veľkú plochu budete mať osvietenú. Malé diódy zabudované v LED pásikoch poskytnú dostatok rovnomerného svetla a pritom sú energeticky veľmi úsporné. Veľmi vyhľadávané sú LED pásiky aj kvôli svojej jednoduchej inštalácii. Zospodu majú lepiacu vrstvu, takže sa hravo zaobídete aj bez elektrikára. Len teda nezabudnite, že pre ich prevádzku je nutný napájací zdroj, musíte mať vždy transformátor zodpovedajúci dĺžke LED pásu. Niekedy býva trafo priamo súčasťou setu LED pásu, ak to tak nie je, musíte si ešte dokúpiť transformátor. Približná Wattaz nutná na jeden meter je 4,8 W, logicky teda, so zvyšujúcou sa dĺžkou budete potrebovať výkonnejšie trafo, tzv. LED driver / napájací zdroj.

