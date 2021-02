Meníte nábytok? Spálňa môže zrazu ožiť

Zvážte skôr dizajnovo nenáročný nábytok, spálňa totiž nie je priestorom vhodným na štýlové a „bláznivé“ experimentovanie. Jednoduchosť a vzdušnosť sa počíta, avšak nočné stolíky môžu byť výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo.

Harmónia a pokojná atmosféra je prvoradá

Spálni pokojne doprajte viac prirodzeného svetla, no nezabúdajte ani na praktické tienenie v podobe závesov alebo obľúbených látkových roliet. Aj keď je pravdou, že tmavé spálne môžu vyznievať atraktívne, všeobecne platí, že ľudia takéto zladenie vnímajú skôr „negatívne“. Nejde ani tak o to, ako sa vám konkrétny interiér páči, ale skôr o to, ako na vás a váš spánok v konečnom dôsledku vplýva.

Vysoké čelo postele pôsobí romanticky a je vyhľadávané v drevenom aj čalúnenom variante. Prisunuté k stene zároveň chráni od chladných múrov. Tie môžete vyzdobiť tapetou s menej nápadnými alebo výraznejšími vzormi či motívmi. Platí však, že na krikľavosti farieb by ste mali v spálni ubrať.

Aj obrazy či motivačné citáty môžu byť ozdobou steny nad posteľou. Drobný nábytok spálňa uvíta, no policiam sa na tomto mieste odporúčame radšej vyhnúť. Nielen z hľadiska Feng Šuej, ale tiež kvôli bezpečnosti a obmedzeniu dekorácií, ktoré v spálni nemajú až také výrazné miesto.

Zmenený nábytok – spálňa pred a po

Nevyhadzujte starý nábytok, spálňa ešte môže niektoré jeho komponenty zužitkovať. V zmenenej farebnej, či dokonca tvarovej podobe pretvorí charakter interiéru a spolu s ďalším novým zariadením podčiarkne celkový dizajn. Nie vždy treba výrazné zásahy na vylepšenie interiéru.

Iné rozmiestnenie a organizácia nábytku, vymenený bytový textil a spálňové doplnky, nočné stolíky preberajúce dizajnovú funkciu na čele s praktickosťou štýlového osvetlenia – aj to je iný pohľad na „rovnakú“ miestnosť. Ani v „nudnej“ izbe sa nemusíte vyspať do ružova, no v prípade pokojného spánku radšej dbajte na decentnosť…

