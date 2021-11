Mikrovlnka Samsung, Whirlpool alebo Bosch - náš test

Mikrovlnná rúra je stabilnou súčasťou takmer každej domácnosti. Využíva sa predovšetkým ohrev jedál, rozmrazovanie, v prepracovanejších mikrovlnkách dokážete variť, piecť či grilovať. Na trhu je široký výber rôznych značiek, modelov, výkonov a prevedení. Najlepšie mikrovlnné rúry majú solídny vnútorný objem, výborný výkon mikrovĺn, odolné a kvalitné materiálové spracovanie a dokážu rovnomerne ohrievať rôzne druhy jedál. Predtým ako sa rozhodnete kúpiť mikrovlnnú rúru, zvážte jej umiestnenie. Dnes si môžete vybrať mikrovlnnú rúru, ktorá dokonale doplní štýl vašej kuchyne. Bude to klasická biela, nadčasová nerezová alebo elegantná čierna? Pri výbere modernej kvalitnej mikrovlnky sa však zamerajte aj na vnútornú povrchovú úpravu a hľadajte takú mikrovlnnú rúru, ktorá má vo vnútri odolné, antibakteriálne prevedenie alebo je bez náchylnosti k poškriabaniu, či odlupovaniu. Ku komfortu používania prispieva prehľadný displej a intuitívne zoradené tlačidlá pre jednoduché ovládanie.

Pohodlie s mikrovlnkou

Mikrovlnná rúra by mala byť vyberaná v prvom rade podľa svojho umiestnenia. V tomto kontexte existujú dve hlavné možnosti. A to vstavaná mikrovlnná rúra, ktorá je určená pre inštaláciu priamo do korpusu kuchyne a potom stolová mikrovlnka, ktorú je možné voľne postaviť kamkoľvek. Mikrovlnná rúra v súčasnej kuchyni nemôže chýbať, pričom nahradzuje sporák pre mnoho základných, ale aj pokročilých príprav jedla. Jej výhodou je rýchlosť ohrevu, prijateľné rozmery a u pokročilých modelov rozšírené schopnosti. Multifunkčná mikrovlnka totiž vie jedlo nie len ohriať, ale možno v nej tiež rozmrazovať, variť a využívať ďalšie funkcie, ako je gril alebo horúci vzduch. Modely sa líšia vnútorným objemom, priemerom taniera, mikrovlnným výkonom a príkonom s nadväznosťou na energetickú spotrebu, hlučnosťou alebo vlastnosťami, ako je gril a parné varenie.

Vstavaná mikrovlnná rúra Vstavaná mikrovlnka je optimálnou voľbou do modernej kuchyne, kedy je zabudovaná do kuchynskej linky, podobne ako vstavaná rúra. Významnú úlohu tu hrajú rozmery pre zabudovanie, pričom nesmiete zabudnúť na odvetrávací priestor, ktorý sa väčšinou nachádza v zadnej časti zostavy. Charakteristická je pre ňu vyššia cena, väčšie množstvo funkcií, s použitím materiálu ako je nerezová oceľ a kombinácia skla s plastom.

Stolná mikrovlnka Voľne stojaca mikrovlnná rúra sa dá postaviť v podstate kamkoľvek, kde je v kuchyni voľné miesto a môžete ju používať. Nemusíte kvôli nej plánovať novú kuchyňu, ako v prípade vstavanej mikrovlnky a jej obstarávacia cena je nižšia. Na druhej strane zaberie viac priestoru a vzhľadom by mala ladiť k štýlu kuchyne. Svojou konštrukciou a rozmermi je podobná mini rúre.

Rozmery a vnútorný objem Čím väčší je objem vnútorného priestoru, tým väčšie nádoby a kusy jedla sa do nej prirodzene zmestia. Tie najmenšie možnosti na trhu majú okolo 14 litrov. Bežným priemerom sú objemy okolo 20 litrov a viac. Sú však aj modely, ktoré atakujú objem o veľkosti 35 litrov, čo je často spojené s rozšírenými funkciami. Druhým parametrom, ktorý je spojený s veľkosťou mikrovlnnej rúry, je priemer vnútorného otočného taniera. Ten ide často ruka v ruke s celkovým objemom. Aj tu platí, že čím je tanier väčší, tým lepšie. V prípade najmenších rozmerov hovoríme o priemere okolo 24 centimetrov. Aj ten môže vyhovovať bežnému riadu. U väčšieho riadu sa oplatí siahnuť po variantoch s priemerom nad 30 cm.

Mikrovlnná rúra by sa mala vyberať nie len podľa ceny

Mikrovlnný výkon Výkon, ktorý bude mať mikrovlnka je dôležitý v tom, že ovplyvní rýchlosť prípravy jedla. Čím je výkon vyšší, tým kratší čas môže ohrev jedla trvať. Dnes sa väčšina modelov pohybuje na hodnote mikrovlnného výkonu 800 W. Sú však aj jednoduchšie modely okolo hodnoty 700 W alebo naopak mikrovlnky, ktoré majú výkon aj 1 000 W. S hodnotou výkonu je spojené aj to, aký veľký je výkon grilu – pokiaľ ho mikrovlnná rúra má. Ak áno, ide zvyčajne o výkon grilu okolo 1 000 W.

Funkcie Mikrovlnné rúry označené ako monofunkčné, majú k dispozícii len funkcie ohrev, rozmrazenie a varenie. Potom existujú varianty bifunkčné, kde je k dispozícii ešte gril. Tretím variantom je mikrovlnná rúra multifunkčná. Ide o veľmi prepracované modely, pri ktorých nechýba možnosť využitia horúceho vzduchu alebo varenie v pare. Ďalšie funkcie súvisia s určitou automatikou. Ide napríklad o možnosť automatického rozmrazovania, podľa hmotnosti. Podobne to môže byť aj v prípade varenia, ktoré môže prebiehať tiež úplne automaticky. Medzi konkrétne funkcie patrí Crisps, zaisťujúca chrumkavú kôrku pokrmov alebo Auto Reheat, kedy je ohrev nastavený automaticky, podľa druhu konkrétnej potraviny. Môžu to byť aj funkcia Jet Menu pre úpravu vyprážaných jedál, či funkcia označená ako Quick Heat, ktorá je spojená s možnosťou predhriatia.

Mikrovlnky v testovaní

Samsung F300G MS23F301TAS

Kľúčové technické parametre: Vnútorný objem – 23 l | Max. priemer taniera – 28 | Výkon mikrovĺn – 800 W | Počet stupňov výkonu – 6 | Rozmery v cm (VxŠxH) – 27,5 x 48,9 x 37,4 cm | Hmotnosť – 12 kg

Mikrovlnná rúra Samsung F300G MS23F301TAS patrí k najpredávanejším modelom na našom trhu aj v okolitých krajinách. Patrí jej titul „Produkt roku 2016 a 2017“ a jej nižší model, ktorý má menej funkcií a jednoduché ovládanie s otočnými kolieskami získal v teste mikrovlniek v nemeckom TestSieger.de 86 bodov zo 100, kde ocenili predovšetkým funkčnosť, veľmi dobré prevedenie a výkon. Má nielen pekný elegantný dizajn, ale je z kvalitných moderných materiálov, odolných proti poškriabaniu a proti vyblednutiu farieb. Vo vnútri nájdete jednoducho udržiavateľný keramický povrch s antibakteriálnou úpravou.

Mikrovlnka je dobrá nie len na ohrev jedla

Mikrovlny s výkonom 800 W sa vo vnútornom priestore šíria 3 smermi, čím zabezpečujú rovnomerné ohrievanie a varenie jedál. Na výber máte totiž okrem štandardných funkcií mikrovlnky aj 20 automatických programov pre zdravé varenie (12 programov pre zeleninu, 8 programov pre hydinu aj ryby). Ak nepoužijete predvolený program, stačí si na ohrievanie zvoliť jeden zo 6 stupňov výkonu. Ponúkne vám solídny 23 litrový vnútorný objem a možnosť vložiť tanier s priemerom až 28 cm. Ovládanie je jednoduché, praktické a moderne pôsobiace – spája elektronické tlačidlá s mechanickým otočným gombíkom. Displej je veľmi efektne podsvietený na modro a pri nečinnosti zobrazuje časový údaj. Časovač je možné nastaviť až do 99 minút a v prípade potreby jedným stisnutím tlačidla pridať 30 sekúnd navyše.

Pozitíva

výborný pomer cena / funkčnosť

antibakteriálny povrch vo vnútri + kvalitné odolné materiály

antibakteriálny povrch vo vnútri + kvalitné odolné materiály 20 programov pre prípravu jedál

20 programov pre prípravu jedál vnútorný objem 23 l – pre tanier s priemerom až 28 cm

vnútorný objem 23 l – pre tanier s priemerom až 28 cm rovnomerne a rýchlo zohrieva jedlo, nie riad

rovnomerne a rýchlo zohrieva jedlo, nie riad veľmi dobré recenzie spotrebiteľov

veľmi dobré recenzie spotrebiteľov +30 sekúnd na jedno stisnutie

+30 sekúnd na jedno stisnutie tichý chod

Negatíva

slabšie vidieť do vnútra cez tmavé dvierka

slabšie vidieť do vnútra cez tmavé dvierka krátky prívodný kábel (80 cm)

krátky prívodný kábel (80 cm) nemá gril

Vstavané mikrovlnky alebo voľne stojace?

Whirlpool JT 479 IX

Kľúčové technické parametre: Vnútorný objem – 33 l | Max. priemer taniera – 36 cm | Výkon mikrovĺn – 1000 W | Počet stupňov výkonu – 8 | Rozmery v cm (VxŠxH) – 37,7 x 48,7 x 54,1 cm | Hmotnosť – 28,9 kg

Už na prvý pohľad zaujímavá mikrovlnná rúra Whirlpool JT 479 IX patrí síce k drahším modelom, ale dokáže plnohodnotne spĺňať funkcie mikrovlnky aj klasickej rúry (2v1). Vašim favoritom sa môže stať najmä vtedy, ak potrebujete ušetriť priestor v kuchyni – namiesto dvoch spotrebičov máte len jeden s množstvom využiteľných funkcií a výborným výkonom (mikrovlny 1000 W, horúci vzduch 1500 W). S týmto modelom toho zvládnete skutočne veľa – nielen zohrievať a rozmrazovať, ale aj variť, zapekať, grilovať, smažiť, piecť. K dispozícii máte 90 prednastavených receptov na prípravu jedla, s ktorými výrazne ušetríte svoj čas. Medzi nimi aj varenie v pare s funkciou Steam, alebo zapekanie s obľúbenou a patentovanou funkciou Crisp. 10 vlastných obľúbených receptov/postupov si môžete uložiť do pamäte tohto spotrebiča. Keďže ide o značku Whirpool, nesmie chýbať ani 6. zmysel – mikrovlnná rúra detekuje teplotu a vlhkosť potravín a tomu prispôsobuje svoj chod (čas a výkon). Rovnomerný ohrev zabezpečuje 3D distribúcia mikrovĺn. Ovládanie je čisto dotykové, umiestnené v hornej horizontálnej lište nad madlom a je integrované v dvierkach. Preto pri otváraní pozor na nechcené zapínanie programov. Vo výbave nájdete okrem otočného taniera aj tanier Crisp, nádobu na varenie v pare, grilovaciu mriežku,…

Pozitíva

2v1 – mikrovlnná rúra + klasická rúra

gril / rozmrazovanie / zapekanie / varenie v pare / ohrev a i.

gril / rozmrazovanie / zapekanie / varenie v pare / ohrev a i. praktické otváranie dvierok nadol

praktické otváranie dvierok nadol veľký vnútorný objem – 33 l

veľký vnútorný objem – 33 l 90 prednastavených receptov

90 prednastavených receptov technológie – 6. zmysel, Steam, Crisp

technológie – 6. zmysel, Steam, Crisp 3D distribúcia mikrovĺn

Negatíva

trochu nepresný manuál

trochu nepresný manuál hlučnejšia ako klasická mikrovlnka

hlučnejšia ako klasická mikrovlnka príslušenstvo ako plech a kryt sa dokupuje zvlášť

Aká je ideálna cena mikrovlnky?

Samsung MS23F301TAS/EO Mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO je variantom voľne stojaca. Určite nesklame svojím celkovým vnútorným objemom, ktorý činí 23 litrov, čo je v podstate priemer kategórie. Mikrovlnný výkon tohto modelu je 800 W. Samozrejmá je možnosť nastavenia daného výkonu, čo umožní predvoľby, ktoré majú celkom 6 úrovní. Nechýba niekoľko prednastavených programov, kam sa radí aj funkcia automatického rozmrazovania. Čím tento model nedisponuje, to je gril. Vnútorný priestor je antibakteriálny a k dispozícii je tu otočný tanier o priemere 28,8 centimetrov. Počas prevádzky mikrovlnky je potrebné počítať s hlučnosťou, ktorá sa udáva na 40 dB. Je teda tichá v porovnaní s ďalšími modelmi. Otváranie dvierok je klasické. Ovládanie mikrovlnky je vyriešené pomocou klasických tlačidiel, v kombinácii s hlavným otočným gombíkom. Zaujímavým kladom je aj funkcia odstránenia pachu.

Pozitíva

varenie v pare

3D distribúcia mikrovĺn

veľký otočný tanier

Negatíva

Bez horúceho vzduchu

Bosch HMT 75M451 Mikrovlnná rúra Bosch HMT 75M451 môže byť stopercentne zaradená do skupiny menších modelov. To jasne potvrdzuje jej vnútorný objem, ktorý činí iba 17 litrov. Zaujmú však programy. Hlavne funkcia AutoPilot, ktorá je spojená s celkom 4 programami na rozmrazenie, ktoré dopĺňajú ešte 3, určené na varenie. Vo vnútri sa samozrejme nachádza sklenený otočný tanier, ktorého priemer je 24,5 cm. Tento model poteší jednoduchým ovládaním, a tiež veľkým digitálnym ukazovateľom, kde sa zobrazujú hodiny a čas prípravy. Disponuje aj tlačidlom uloženia konkrétneho nastavenia do pamäte. Pokiaľ ide o výkon, ten činí štandardných 800 W. Spolu s výkonom súvisí možnosť jeho nastavenia pomocou 5 výkonnostných stupňov, ktoré začínajú už na 90 W. Zaujme aj praktické otváranie dvierok, ktoré sa otvoria po stlačení konkrétneho tlačidla.

Pozitíva

jednoduché ovládanie

funkcia AutoPilot

Negatíva

Zachytávanie odtlačkov na povrchu

Ako kupovať kuchynské spotrebiče

Whirlpool AMW 491 IX Multifunkčná mikrovlnná rúra Whirlpool Flat AMW 491 IX zaujme hlavne tým, čo všetko dokáže. Nesklame ani jej vzhľad. Ten kombinuje čiernu farbu so štýlovým nerezovým horným panelom. Prednosťou je tiež to, že ide o vstavanú a skvele sa hodiacu mikrovlnku do moderných kuchýň. Jej vnútorný objem je 22 litrov, čo je opäť bežný priemer. Súčasťou vnútorného priestoru je tiež otočný tanier, ktorý disponuje priemerom 25 centimetrov. Pokiaľ ide o výkon tohto modelu, tak ide o celkom 750 W a je samozrejme možné ho v prípade potreby regulovať. Aj keď nedisponuje funkciou grilu, tak ponúkne veľmi praktickú možnosť, ktorou je varenie v pare. Unikátom z hľadiska konštrukcie a funkcií je rozhodne 3D distribúcia mikrovĺn. Ďalej nechýbajú hneď 4 stupne výkonu, ktorými možno nastaviť správny ohrev. Zaujímavé je tiež veľkostné prevedenie, keďže tento zabudovateľný model má hĺbku len 30 cm.

Pozitíva

funkcia odstránenia pachov

antibakteriálne ošetrený vnútorný priestor

automatické rozmrazovanie

Negatíva

Na povrchu ostávajú odtlačky

