Moderné sedačky na nožičkách nepatria medzi kúsky, ktoré „frčia“ len momentálne. Je však pravdou, že v súčasnosti sú na výslní, a to vo variante nôh z dreva aj kovu. Čisté línie si držia obľúbenosť, no aj retro tvary čoraz častejšie zdobia obývacie izby. Máte svojho favorita?

Moderné sedačky si môžu dovoliť:

hrany, čisté línie, no tiež jemne zaoblené tvary

vankúšové opierky

precízne šitie s výraznejším lemom

kožu najmä v odtieňoch karamelovej farby

kvalitné látkové materiály v neutrálnych odtieňoch a v tónoch čiernej a sivej

pastelové farby – rozhodnite sa pre tlmené alebo sýte farebné prevedenie (krikľavosti sa vyvarujte)

odkladacie plochy ako súčasť sedacej súpravy

vzorom sa radšej vyhnite a prenechajte ich solitérom

Moderné sedačky – rohové varianty stále v obľube

Rohové sedačky sa hodia do malých aj veľkých priestorov. Vynikajúco zapadnú nielen do rohu miestnosti, ale môžu tvoriť aj dominantu obývačky v jej centre. Variabilita totiž patrí medzi ich výhody. Plusom je nepochybne aj dostatok miest na sedenie, ktoré ponúknu aj niekoľko početnej návšteve.

Moderné sedačky v tvare U sú v podstate podobným riešením, no priestorovo si vyžadujú detailnejšie premyslenie. Hodia sa do bytov aj domov, pretože sú v rámci svojej kategórie kombinovateľné. To znamená, že si môžete veľkostne prispôsobiť jednotlivé časti sedacej súpravy, ako aj zakončenie protiľahlých ramien. Podoba otomanu či vyšších podrúčok je len otázkou vkusu.

Aj moderné látkové sedačky môžu mať nádych luxusu

Už dávno neplatí, že látková sedacia súprava pôsobí lacno. Práve naopak. Luxusné poťahy, dizajnové látky, kvalitné materiály čalúnenia – to všetko, spolu so štýlom a tvarom pohovky, sa podieľa na vytvorení jedinečného a často exkluzívneho vzhľadu.

Ak sa rozhodnete pre látkovú sedačku, nepodceňte jej výber. Informujte sa o kvalite čalúnenia, zistite aj spôsob údržby. Existujú totiž materiály, ktoré majú obmedzenú savosť a vyznačujú sa jednoduchým spôsobom čistenia. Rozliate nápoje tak nemusia urobiť žiadne škody.

Kvalita, hrúbka a odolnosť látky sa vzťahuje tiež na vlastnosti trvácnosti. Obývačkové sedenie predsa nekupujete na pár rokov. Každodenné používanie, či už na sedenie alebo na relax v podobe vyložených nôh, si totiž môže vybrať svoju daň. Nezabúdajte, že prečalúnenie „ošúchanej sedačky“, môže vyjsť pekne draho. Dokonca tak, že sa oplatí zvážiť kúpu novej…

