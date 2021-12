Moderný interiér a nábytok 21 storočia

Stali ste sa majiteľom bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti, ktorá je však v pôvodnom stave? Ako ju zrekonštruovať, aby spĺňala vaše predstavy o modernom a funkčnom interiéri? Niekedy stačí naozaj málo. Mnohí z nás trpia predstavou, že k vytvoreniu moderného a funkčného dizajnu akéhokoľvek interiéru je potrebná ruka architekta. Nie vždy tomu tak musí byť. Ak daný priestor nepotrebuje zásadné zmeny vo forme stavebných úprav alebo úprav rozvodov, ktoré si častokrát vyžadujú prizvanie práve architekta, prijmite túto skvelú výzvu. Možno v sebe objavíte skryté zručnosti a ak máte aspoň zopár kreatívnych nápadov, neotáľajte a pustite sa do tvorby návrhov. Možno prekvapíte samých seba a s výsledným efektom budete natoľko spokojní, že váš redizajn nezasiahne len jednu izbu. V súčasnej dobe existuje množstvo programov prístupných online alebo si ich môžete stiahnuť zdarma a vďaka nim si viete vytvoriť vlastný návrh a vaša vízia tak získa reálne kontúry. Práca s nimi je veľmi jednoduchá, chce to len trocha počítačovej zručnosti, ktorá dnešnej generácii určite nechýba. Pre tých, ktorí si radi čarbú, odporúčame skicár a ceruzky s farbami od výmyslu sveta.

Modernosť, praktickosť a funkčnosť aj v 21 storočí

Existuje niekoľko písaných aj nepísaných pravidiel, ktorými sa interiérový dizajn riadi, no vo finále je to stále o tom správnom pocite a konečný výsledok máte v rukách vy. Nie je predsa nič lepšie, ako keď v interiéri badať rukopis majiteľa, ktorý si ho zariadi na svoj obraz. Pozor však, anatómia nepustí. Určite treba pamätať na to, že dizajn nie je len o pocite, ale aj o funkčnosti. Veď kto by už chcel mať krásne zariadený interiér spálne, no nefunkčný, pretože neviete prejsť okolo postele ku šatníku? Takže treba zvážiť aj rozmerový aspekt.

Nebojte sa farieb Ak máte radi farby, nebojte sa ich použiť aj vo vami zariaďovanom interiéri. Pri správne zvolenej kombinácii vedia farby v interiéri spraviť zázraky. Pomocou nich môžete priestor opticky zväčšiť alebo naopak, ak je to potrebné, zmenšiť, presvetliť, opticky zvýšiť alebo znížiť….To isté platí aj o použití textúrovaných materiálov na stenách – obklady, tapety, kreatívne techniky…. Farby majú výrazný vplyv na našu psychiku, ovplyvňujú vnímanie priestoru, našu náladu, dokonca nami vnímanú pocitovú teplotu miestnosti. Použitím farieb z teplej škály môžete zvýšiť pocitovú teplotu danej miestnosti až o 3°C. Všetky tieto elementy prispievajú k tomu, ako na vás bude daný priestor pôsobiť. Takže pri výbere farieb nezohľadňujte len módne trendy, podstatná je aj úloha farby v priestore, no najmä váš osobný vkus a pocit z nej. Čiže nebáť sa, ale s rozvahou.

Správny výber nábytku je dôležitý Zariadenie interiéru nábytkom je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Aj keď posledné roky sa nesú v znamení minimalizmu a dizajnéri určujú trend v štýle čím menej, tým lepšie, je v konečnom dôsledku na vás, akú cestu si zvolíte. Ale ako skĺbiť moderný minimalizmus s potrebou dostatku úložného priestoru? Odkladací priestor v byte či dome je veľmi dôležitý, no hlavne nevyhnutný. Preto nevyberajte prvoplánovo lacný nábytok, ktorý vám len zdanlivo ušetrí peniaze. Takáto naoko úspora sa nakoniec nemusí vyplatiť a vy zistíte, že vám daný kus nábytku nevyhovuje a musíte si zaobstarať nový. Stojí vás to tak ďalšie peniaze, radšej ste mohli investovať vyššiu sumu do kvalitného a premysleného nábytku hneď na začiatku a v neposlednom rade aj čas, ktorého určite, ako všetci v dnešnej dobe, nemáte nazvyš. Správnym prepojením farieb, materiálov, nábytku a doplnkov, môžete dosiahnuť harmonický výraz interiéru, ktorý bude pôsobiť dokonalo premyslene, kde každá jedna vec bude mať svoje miesto a opodstatnenie. Zdravou pomôckou sú inšpirácie z webových stránok, časopisov o bývaní alebo aj samotné inštalácie v obchodoch s nábytkom. Nezabudnite však do svojho nového domova vložiť aj kúsok seba. Práve vtedy sa stáva originálnym a získava ten správny šmrnc.

Moderný nábytok je v znamení masívu

Drevo je jeden z najstarších materiálov na výrobu nábytku. V dnešnej dobe, keď prevládajú moderné materiály, ho mnohí považujú za takmer staromódne. Opak je však pravdou. Moderný a nadčasový dizajn, v ktorom sa snúbi praktickosť s pohodlím, sa dá vyčarovať aj z masívneho dreva. Vyskúšajte moderný nábytok z masívu a presvedčte sa, že drevo neznamená fádnosť a nudnosť.

Čo je masív? Slovné spojenie masívny nábytok počujeme pomerne často. Zamysleli ste sa však už nad tým čo znamená slovo masív? V podstate nejde o nič iné len o prírodné rastúce drevo, ktoré sa získava z rôznych druhov drevín. Rozhodne nejde o rôzne drevené zmesi, ako napríklad dyha či podobné materiály, ide o úplne prírodný produkt. Vďaka tomu si nábytok z masívu zachováva svoju charakteristickú drevenú kresbu, pre ktorú je tak cenený. Zabudnúť netreba ani na prirodzenú prírodnú vôňu, ktorá je preň typická. Drevo je, samozrejme, prírodný produkt, preto si vyžaduje aj určitú starostlivosť, ktorá však nie je vôbec náročná a zabezpečí, že si váš nábytok zachová dokonalý vzhľad a vlastnosti dlhé roky.

Moderný verzus klasický nábytok z masívu Nábytok z masívu je súčasťou ľudských príbytkov už po stáročia. V čom sa však dnešné moderné podanie líši od toho klasického? Ide predovšetkým o dizajn. Dnešný štýl je veľmi praktický, funkčný, vzdušný a minimalistický. Nemusíte sa preto obávať žiadnych zbytočných dekorácií či ozdôb, ktoré by narúšali dojem z produktu alebo jeho funkčnosť. Pokiaľ preto rozmýšľate či svoj príbytok zariadiť plastovým alebo dreveným nábytkom, siahnite rozhodne po modernom nábytku z masívu. Nielenže je jeho životnosť veľmi dlhá, ale zároveň do svojho domu či bytu umiestňujete nadčasový kúsok, preto sa nemusíte obávať, že o pár rokov vyjde z módy alebo bude pôsobiť prehnane staromódne. Drevo je navyše prírodný materiál, vďaka čomu zútulní celý priestor a zároveň je ekologický.

Výhody moderného nábytku z masívu Jednou z nesporných výhod klasického aj moderného nábytku z masívu je najmä to, že je vyrobený z prírodného materiálu – dreva. Masívne drevo je totiž zdravotne nezávadné. Vďaka kvalitnému ošetreniu dreva sa zabráni vylučovaniu škodlivých látok, ako formaldehyd alebo iných súčastí lepidiel na drevo. Oproti iným materiálom, kde patrí napríklad drevotrieska, má však masívne drevo aj ďalšie pozitíva. Ide predovšetkým o jeho trvácnosť. V porovnaní s nábytkom z drevotriesky dokáže vydržať až 5-násobne dlhšie. Zároveň stačí trocha správneho ošetrovania a udrží si nádherný vzhľad a lesk po dlhú dobu. Vďaka svojej tvrdosti je masívne drevo aj odolnejšie voči mechanickým vplyvom, ako je napríklad poškriabanie. Pokiaľ sa však už takáto nehoda stane, netreba zúfať, dané miesto stačí povrchovo ošetriť, jemne prebrúsiť a nábytok bude vyzerať ako nový. Ďalšia výnimočnosť moderného nábytku z masívu spočíva v jeho vzhľade. Nádhernú drevitú textúru môže mať len skutočné drevo, neposkytne vám ju žiadna iná náhrada. Vďaka tomu dá vyniknúť ručnej práci, ktorá sa často uplatňuje pri výrobe aj moderného masívneho nábytku. Práve preto má každý kúsok svojho ducha a možno mierne vyššia investícia na začiatku sa vám čoskoro vráti v trvácnosti, ľahkej údržbe a bezchybnom vzhľade.

Dizajn Moderný masívny nábytok sa vyskytuje v najrôznejších kombináciách a dizajnoch, je len na vás, či si zvolíte celú sadu, napríklad obývaciu stenu, či spálňový set pozostávajúci z postele a nočných stolíkov alebo sa rozhodnete popustiť uzdu svojej fantázií a skladbu nábytku do vášho domu či bytu si nakombinujete sami. Na výber máte totiž z viacerých dizajnov. Pokiaľ hodláte zariadiť príbytok vo vzdušnom a ultra modernom štýle, siahnite po kusoch nábytku, kde sa masívne drevo spája so sklom či kovom. Môže ísť, napríklad o rôzne konferenčné stolíky, pracovné stoly, vitríny alebo aj jedálenský stôl. Je to len na vás.

Pokiaľ sa vám páči útulnejšia atmosféra, ale nechcete sa vzdať moderného štýlu bývania, rozhodne si vyberte celodrevené kusy moderného nábytku z masívu. Nemusíte sa pritom báť, že váš interiér bude pôsobiť staromódne – všetky kusy tohto druhu nábytku majú jednoduché a čisté línie bez zbytočných príkras a ozdôb, čo ešte viac zvyšuje ich funkčnosť a praktickosť. Moderný nábytok z masívu sa hodí aj do reprezentačných miestností a pracovní. V tomto prípade sú vhodné robustnejšie kúsky s nápadnejšou textúrou dreva, ktoré oživia interiér plný strohých farieb. Zároveň navodí masívnosť dreva dojem luxusu a prestíže, ktorá očarí vašich klientov.

Zariaďujeme interiér

Moderný nábytok z masívu ponúka najrozličnejšie modely a variácie, ktorými si môžete zariadiť svoj byt či dom. Pokiaľ však váhate, ktoré kusy vybrať pre danú miestnosť, prečítajte si zopár rád a tipov, ktoré vám uľahčia rozhodovanie, a vďaka nim nezabudnete na žiadny podstatný bytový doplnok.

Obývacia miestnosť Pri pomyslení na klasickú „obývačku“ zariadenú dreveným nábytkom sa mnohým vybaví obývacia stena, konferenčný stolík, gauč a pár kresiel. Často je nám takýto tradičný obývací interiér prezentovaný v rustikálnom štýle, avšak to je len malá časť produkcie masívneho nábytku. Moderný nábytok je na rozdiel od toho tradičného jednoduchý a vzdušný, preto ani menšie miestnosti nebudú pôsobiť dojmom preplnenosti. Na začiatok stačí jednoduchá obývacia zostava, ktorá bude pozostávať z menšieho stolíka na televíziu, vitríny – najlepšie v kombinácií so sklom alebo pre ešte väčšie optické zväčšenie priestoru bez dvierok a posledným doplnkom je regál na knihy. Podľa chute môžete zvoliť konferenčný stolík, opäť je k dispozícií mnoho kombinácií so sklom alebo pre väčšie miestnosti bez neho. Aj pri výbere sedacieho nábytku môžete siahnuť po druhoch, ktoré majú komponenty z masívneho dreva, napríklad nôžky.

Spálňa Ide o miestnosť, v ktorej trávime podstatnú časť dňa, preto by sme nábytok a doplnky v nej nemali rozhodne zanedbať. Základom je, samozrejme, posteľ. Dôležitosť jej kvalitného spracovania netreba viackrát zdôrazňovať – je to miesto, kde strávime až tretinu nášho života. Masívne drevo je investíciou do kvality, pretože nábytok z tohto materiálu, vrátane postelí, vydrží aj niekoľko desiatok rokov. Ďalšou výhodou masívneho nábytku je aj to, že veľakrát znesie rozmontovanie a následne zmontovanie, ktoré uľahčuje sťahovanie a manipuláciu. Netreba zabudnúť ani na nočné stolíky, vyskytujú sa v rôznych dizajnoch a spracovaniach, je ich preto ľahké doladiť so zvyškom interiéru. Na oblečenie a doplnky sa hodí masívna skriňa a komoda. Ich moderný dizajn zapadne do miestnosti, mnohokrát ich môžete nájsť aj v kombinácií so zrkadlom na prednej strane (v prípade šatníkových skríň).

Jedáleň a kuchyňa Ide o dve miestnosti v dome či byte, v ktorých sú umiestnené najviac namáhané kusy nábytku. Aby pracovná doska zniesla časté varenie a prípravu jedál alebo príborník neustále otváranie zásuviek, musia byť zhotovené z kvalitného materiálu, akým masívne drevo rozhodne je. Okrem toho, najmä pracovné dosky a stoly, prichádzajú ku každodennému kontaktu s horúcimi predmetmi a tekutinami, preto je dôležité, aby mali výbornú povrchovú úpravu. Vďaka najnovším postupom, ktoré sa používajú pri úprave masívne nábytku, si môžete byť istí, že povrch sa bude ľahko udržovať a bude odolný voči vonkajším vplyvom. Pri kuchynskom nábytku je možné využiť aj svoju fantáziu a vyskúšať rozličné kombinácie nábytku s kovom, napríklad v podobe kovania, rúčok a úchytov.

Detská izba V tomto prípade je najdôležitejšie prispôsobiť výber masívnemu nábytku jeho obyvateľom – deťom. Dôležité je, aby nábytok nemal ostré hrany a zároveň bol stabilný, aby sa zabránilo jeho prípadnému prevráteniu na dieťa. Moderný nábytok z masívu tieto požiadavky spĺňa a taktiež je odolný aj voči poškriabaniu a poškodeniu, čo ocenia predovšetkým rodičia. Drevo je prírodný materiál, preto je zdravotne nezávadný, a vďaka kvalitným povrchovým úpravám sa ľahko čistí a udržuje. Takisto je u masívneho nábytku možné pripevniť ho o stenu, aby sa získala extra stabilita.

Kancelária Ide o priestor, ktorý má vyvolávať najmä reprezentatívny dojem. Kvôli tomu je vhodné použiť kvalitné materiály, medzi ktoré rozhodne patrí aj masívne drevo. Poctivo spracovaný moderný nábytok z masívu má svoj štýl a charakter, vďaka čomu ozvláštni každú miestnosť. Zároveň je nielen pekný na pohľad, ale aj funkčný. Najdôležitejším prvkom kancelárskych priestorov je stôl. Nemali by v ňom chýbať úložné priestory a mal by byť dostatočne priestranný, aby sa naň pohodlne vošiel laptop, prípadne monitor počítača.

