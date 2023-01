Musia byť sedačky do obývačky len kožené?

Kedy siahnuť po koženej sedačke?

Investícia, ktorá sa oplatí. Oplatí sa konkrétne pre jej dlhú životnosť a nadčasový dizajn. Koža nikdy nevyjde z módy, a preto sa nemusíte obávať, že po niekoľkých rokoch budete nútení sedaciu súpravu vymeniť. Cena koženej sedačky je však niekoľkonásobne vyššia oproti sedacím súpravám z čalúnených materiálov. Je to najmä vďaka jedinečnosti materiálu a jeho špecifickými postupmi spracovania.

Useň – spracovaná surová koža, sa vyznačuje kvalitou, ktorú spoznáte ihneď pri dotyku a taktiež vďaka vôni. Pozor na imitácie a napodobeniny kože. Sú podstatne lacnejšie, no ich opotrebovanie je pomerne „krátkodobou“ záležitosťou, a preto ich vymeníte dokonca skôr, ako sedačky z látkových poťahov.

Ak ste sa rozhodli pre kúpu koženej sedacej súpravy, dbajte na to, aby bola naozaj celokožená. Niektorí výrobcovia totiž kombinujú časti poťahov aj s imitáciou kože. Pozor taktiež na hrúbku, od ktorej sa odvíja aj samotná kvalita. Minimum je 1,5 mm, pričom príliš veľká hrúbka tiež nie je správnou voľbou, a to kvôli ťažšiemu ohybu. Koža by sa mala vyznačovať jemnosťou. Požiadajte predajcu o vzorkovník a otestujte kritériá jej kvality.

Výhody koženej sedačky

kvalita (záleží od druhu kože a spôsobu spracovania, hrúbky kože…)

údržba (nenáročná, čistenie vlhkou handričkou, aspoň raz do roka je vhodné použiť prípravky určené na ošetrenie kože)

dlhá životnosť (vďaka flexibilnému a kvalitnému materiálu, ktorý sa nemení ani vplyvom každodenného sedenia – pozor však na priame slnečné žiarenie)

komfort a pohodlie

nezávadnosť materiálu (vhodné pre alergikov)

luxus a nadčasovosť

nedržia sa na nej nečistoty (zvieracie chlpy, prach či roztoče)

Nevýhody

Nevýhodou tohto materiálu je, že počas leta sa v krátkych šortkách môžete na sedačku „nalepiť“. Avšak pot z kože dokážete ľahko utrieť, zatiaľčo látkové sedacie súpravy ho nasiaknu do poťahu. Samotná cena je taktiež nevýhodou, pretože mnohí si takýto luxus nemôžu kvôli väčším finančným nárokom dovoliť.

Prečo zvoliť syntetické materiály?

Sedačky do obývačky v súčasnosti zoženiete z kvalitných materiálov, ktoré sa neobmedzujú len na výrobu z kože. Aj syntetické materiály prešli vývinom a ponúkajú odolné poťahy a látky, ktoré ľahko vyčistíte aj v prípade rozliatia kávy či vína. Samozrejme, za tieto špeciálne umývateľné druhy tkaniny si opäť priplatíte.

Látkové sedačky môžu taktiež pôsobiť luxusnejším dojmom. Môže za to široký sortiment čalúnenia, farebné spektrum a rôzne vzory či motívy. Ich variabilita zabezpečí, že ich dokážete ľahko zladiť so zvyškom interiéru. Ak si doprajte sedačku s kvalitným poťahom, občasným tepovaním docielite, že bude trvácnym kusom nábytku. Usadzovaniu prachu či roztočov predídete okrem tepovania najmä pravidelným vysávaním.

