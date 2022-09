Na čo si dať pozor: maľovanie izieb a interiéru

Čoraz viac ľudí dáva prednosť vymaľovaniu svojho domova vlastnými silami pred najatím profesionálnych maliarov. A prečo nie? Pokiaľ si zabezpečíte dostatočne kvalitné interiérové farby, potrebné maliarske nástroje a budete sa držať niekoľkých overených tipov, zvládnete maľovanie interiéru bez problémov aj sami. Poradíme vám, ako na to.

Príprava interiéru na maľovanie

Priestor, ktorý budeme maľovať, by sme mali ochrániť pred neželaným zašpinením od farby. To znamená, pokryť podlahu a nábytok novinami alebo nepoužívanými prikrývkami, ako aj oblepiť elektrické zástrčky. Požadovaná stena by mala byť zároveň dostatočne čistá, suchá a postavená z pevného materiálu. Očistite ju od prachu, umyte umývacími hubkami a počkajte, kým vyschne. Ak by ste v stene našli akékoľvek nerovnosti, odstráňte ich ešte pred maľovaním pomocou tmelu alebo sadry.

Nový alebo už maľovaný podklad?

Pred maľovaním by ste mali poznať podklad steny. Vyskytnúť sa môžu dve situácie. Stena, ktorú budete maľovať, neobsahuje žiadny predchádzajúci náter, alebo naopak, na podklade je už niekoľko vrstiev starého náteru. Pokiaľ ide o novú omietku, pred prvým maľovaním je potrebné počkať aspoň mesiac, aby ste sa uistili, že omietka je dostatočne vyzretá. V prípade viacnásobne maľovaného priestoru záleží ďalší postup od kvality predchádzajúcich náterov. Ak nebola dostatočná, nový náter sa nebude dať na stenu ľahko nanášať, ani sa na nej dobre neujme. Preto je nutné najskôr oškrabať starý náter, vystierkovať a až následne aplikovať na stenu nový náter.

Ide sa maľovať

Maľovať môžete maliarskymi štetcami, štetkami, valčekmi alebo striekacou pištoľou. Vyberte si maliarske náčinie, s ktorým sa vám lepšie pracuje a pri rozhodovaní nezabudnite zohľadniť veľkosť maľovanej miestnosti. Ani pri rozsiahlejšom priestore netreba zanevrieť na menšie štetce, obzvlášť pri maľovaní okolia dvier, okien a menej prístupných miest. Skôr než vezmete do rúk interiérové farby, natrite najskôr daný povrch penetračným náterom. Ten zaručí pevnosť ďalšieho náteru a jeho lepšie vsiakmutie do steny. Penetračný náter vyschne do dvanástich hodín, v závislosti od teploty a vlhkosti maľovaného interiéru. Všeobecne platí, že náter vyschne lepšie v priestore s vyššou teplotou, nižšou vlhkosťou a bez dopadu tieňa.. Po vyschnutí penetračného náteru môžete naniesť interiérovú farbu. Pokiaľ sa rozhodnete použiť viac ako jednu vrstvu náteru, počkajte medzi jednotlivými vrstvami aspoň šesť hodín, aby ste zaručili, že predchádzajúca vrstva už bude dostatočne suchá. Vyschnutím poslednej vrstvy máte vymaľované.

