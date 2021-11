Na dvere sa hodia aj dekorácie z papiera

Vypnite hlavu, zamestnajte ruky a vyrobte si vlastné ozdoby z papiera, ktorý by inak skončil v koši. Aj mimo Vianoc a Veľkej noci môžeme spraviť niečo pre výzdobu našej domácnosti. Prečo by sme si mali skrášliť príbytok len počas sviatkov. Mať sviatočný deň z každého dňa je tak jednoduché. Dekorácie na dvere vás do dňa skvele odprevadia aj po práci privítajú. Akoby vám niekto pri príchode domov hneď podal kyticu kvetov. Pozitívnejší zážitok z dňa nemusí stáť ani veľa peňazí. Kúsok kreatívnej mysle a pár drobností, ktoré nájde doma každý. A to stačí.

Papier Nemusia to byť origami, ani malé umelecké diela. Niekedy stačia pekné makety, ktoré sú už predkreslené. Opatrne vystrihnite vzory, vrtuľky, poskladajte a máte hotové ozdoby. Vďaka farebnému papieru a jeho rôznej kvalite viete vytvoriť na dverách atraktívne dekorácie, ktoré nielenže vyzerajú nápadito, ale vôbec nepôsobia lacno.

Sušené kvety Sušené kvietky sa dajú aranžovať na milióny spôsobov. Jedným z nich sú malé venčeky na dvere. Sú ľahké, udrží ich aj lepiaca páska. Pestrofarebné kvety alebo dokonca aj tematické ozdoby. Jar, leto, jeseň zima, každé ročné obdobie prináša v prírode dostatok inšpirácie na vytvorenie unikátneho uvítania či už zvonka alebo zvnútra dverí. Sušené kvety, listy, trávy, konáriky stále medzi ozdobami na dvere vedú. Ide len o to, aký tvar s nimi stvoríte.

Živý materiál Novinkou, ktorá sa pomaly udomácňuje prevažne na dverách domov sú živé ozdoby na dvere. Inštalovaný malý kvetináč priamo na dvere prináša možnosť pestovať kvietky na skutočne zaujímavom mieste. Ak chcete očariť nielen záhradou, ale predviesť časť svojho pestovateľského kumštu len čo návšteva zaklope na dvere, je to cesta pre vás. Samozrejme je tu potrebná istá námaha, ale úsmevy, ktoré živé kvietky vyvolajú pri návrate domov, sú dobrou výmenou za trochu polievania.

Spomienkové predmety Z dovolenkových destinácií si nosíme rôzne keramické menovky s menami obyvateľov. Ide to však aj inak. Suveníry, ktoré ste si doniesli nemusia iba zaberať miesto na stolíku či vo vitríne. Urobte z nich koláž na dvere. Pritom netreba nutne myslieť iba na dvere vchodové. Aj dvere do kúpeľne, obývačky alebo detskej izby nemusia byť iba nudné.

Papierový stromček z pletených trojuholníkov

Pre začiatočníka je tento postup veľmi vhodný. Ak zvládnete urobiť jeden trojuholník, tak zvládnete aj tri a ich spojením vznikne milý vianočný stromček.

Potrebujeme: papierové ruličky, lepidlo

Postup

Ruličku zohneme do tvaru trojuholníka. Zvoliť môžeme 2 dlhšie strany a jednu kratšiu, naopak jednu dlhšiu stranu, dve kratšie alebo všetky strany rovnaké (napríklad 18 – 21 – 21 alebo 20-22-22, prípadne 8-8-8)

Pozdĺž prvej strany prejdeme k najbližšiemu vrcholu

Vrchol omotáme a ruličkou prejdeme k vedľajšiemu vrcholu

Takto postupujeme stále dookola

Úplet bude prirodzene plasticky vypĺňať plochu trojuholníka

Môžeme vyskúšať rôzne veľkosti

Stromček môžeme zvoliť jednoduchý alebo samostatné polia môžeme na seba vrstviť

Pletený papierový venček

Na prvý pohľad možno zložitejšia dekorácia, ale stačí pochopiť princíp, akým sa veniec pletie. Potrebujeme: papierové ruličky, lepidlo, valcovitú formu

Postup

Tri ruličky preložíme navzájom do hviezdy. Štvrtú ruličku založíme pod a vedieme rovnobežne – označenie červenou farbou

Ruličku označenú modrou farbou ohneme a znova sa snažíme dodržať rovnobežnosť vyznačenú modrou farbou

Pokračujeme ruličkou označenou zelenou farbou a tak stále dookola, až sa dostaneme na začiatok

Vložíme formu a pokračujeme stále dookola

Formu si postupne posúvame až do požadovanej dĺžky cca 60 cm

Konce ruličiek zalepíme a obe polovice hada zlepíme k sebe najlepšie tavnou pištoľou

Na záver veniec ozdobíme podľa vlastného vkusu a možností

Pri zapálení sviečok je nutné dodržiavať zvýšenú opatrnosť, veniec nenecháme bez dozoru. Je zhotovený z horľavých látok.

