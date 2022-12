Nábytok do spálne pre byt aj dom

Tieto vlastnosti, spolu s funkčnosťou, sú rozhodujúcimi pri výbere spálňového nábytku. Drevené dekory sú stále aktuálne, preto sa nemusíte báť, že o pár rokov bude vaša spálňa nemoderná. Nábytok, jeho dizajn a tvary vyberajte tak, aby spĺňali podmienku nadčasovosti a príjemná atmosféra sa nestratí ani po dlhom čase.

Posteľ

Dominantou interiéru každej spálne je nepochybne manželská posteľ. To, akú posteľ si vyberiete, vám vytvorí základ pre štýl celej miestnosti. Nábytok do spálne, či už zo sektorových zostáv alebo jednotlivých druhov nábytku sa bez elegantnej postele nezaobíde. Útulnosť spálne môžete dosiahnuť napríklad kúpou postele s vysokým čelom. Ak je čelo čalúnené, miestnosti navyše dodáva romantický charakter.

Výber podriaďte najmä kritériu zdravého spánku. K tomu vám dopomôže správna voľba matraca a jeho kombinácia s roštom. Dbajte na vhodné umiestnenie postele tak, aby bol prístup k nej umožnený z oboch strán bez obmedzení. Odporúčame ju prisunúť čelom ku stene, nie do centra izby, pretože tento spôsob rozloženia nábytku by mohol narušiť pokojný spánok.

Maximálny oddych si môžete dopriať aj na posteli s úložným priestorom, ktorá sa výborne hodí napríklad do bytu. Tento typ je ideálny najmä v prípade, že vaša spálňa nedisponuje niekoľkými štvorcovými metrami. Kto má rád pocit luxusu, zaobstarať si môže celočalúnený variant, lesklé lakované prevedenie alebo posteľ potiahnutú kožou.

Nočné stolíky

Užitoční a praktickí pomocníci. Slúžia ako police na lampy, a tiež na odkladanie drobných vecí. Nemusia výhradne ladiť s posteľou a byť zhotovené z rovnakého materiálu. Nočný stolík sa môže stať aj zaujímavým akcentom. Jednoducho si vyberiete dizajnový kúsok, ktorý nenaruší harmóniu spálne, ale oživí ju svojím štýlom. Ich ponuka je rozmanitá. Môžete si vybrať menšie so zásuvkami, originálne stolíky oblých tvarov či väčšie nočné stolíky. Ak máte radi minimalizmus, využite variantu malej nástennej police, ktorá plne zastúpi ich funkciu.

Šatníková skriňa

Pri výbere šatníkovej skrine pracujte s možnosťou veľkosti úložného priestoru a s dispozičným riešením miestnosti. Veľká priestranná spálňa dokáže vytvoriť dostatočne vhodný priestor aj na väčšie vstavané šatníkové skrine. Vtedy tento typ skríň nahrádza akýkoľvek ďalší nábytok spálne, napríklad komody. Viac sa dočítate v článku „Skrine na mieru do spálne aj detských izieb“.

Ak nemáte veľkorysý priestor na tzv. šatník, určite si vyberiete zo širokého sortimentu šatníkových skríň. Sú dostupné nielen v rôznych druhoch materiálov, vo väčších aj menších rozmeroch, navyše ich vnútorné členenie ponúka dostatok úložného priestoru, a to všetko na pomerne malej ploche. Či už chcete aby prevažovali policové systémy alebo potrebujete vaše veci najmä zavesiť, v ponuke nájdete aj možnosť rôznych kombinácií týchto variantov.

Zásuvková komoda

Komoda dokáže taktiež ponúknuť dostatok úložného priestoru, najmä na menšie kusy oblečenia alebo bielizeň. Zásuvková verzia komody sa navyše postará o prehľadné rozdelenie vášho spodného prádla. Pri raňajšom zhone sa potom nemusíte obávať, že by ste potrebný kus oblečenia hľadali. Máte ho ihneď poruke. Nielen zásuvkové varianty sú obľúbené. Môžete tiež siahnuť po kombinácii zásuviek s dvierkami, a tiež kúpiť komody dve – ak vám to dovoľuje priestor.

My odporúčame skôr voľbu jednej komody a prípadný voľný priestor využiť na väčšiu šatníkovú skriňu. Ak ste sa rozhodli, že vaše stolíky a posteľ budú tvoriť akcent k ostatnému nábytku, myslite na to, že minimálne komoda so skriňou by mali byť z rovnakého materiálu a v rovnakom štýle. Inak by celý priestor mohol pôsobiť chaoticky a neposkytoval by želanú atmosféru.

Toaletný stolík a nemý sluha

Ženy ocenia, ak sa v pohodlí spálne môžu nalíčiť. Toaletný stolík im zase zaručí, že ich kozmetika bude prehľadná a ihneď poruke. Muži zase uvítajú pomocníka, akým je nemý sluha. Tento drobný nábytok dopomôže k tomu, aby vaše veci boli pripravené na ďalší deň a vo vašej spálni nevládol neporiadok.

Spálňové zostavy

Nemusíte si lámať hlavu nad tým, či bude nábytok v spálni zladený podľa vašich predstáv. Rozhodovanie vám uľahčí možnosť zakúpenia kompletných spálňových zostáv, ktoré nájdete v atraktívnych prevedeniach od farieb, cez tvary, štýly, až po materiály. Viac sa dočítate v článku „Spálňová zostava – keď chcete, aby bola spálňa komplet.“.

Nábytok do spálne by mal byť najmä funkčný, pohodlný, ale tiež dizajnový. Spálňa má pôsobiť vzdušne, harmonicky, veď je zároveň aj intímnym priestorom. Preto sa nezameriavajte na prehnané dekorácie a príliš extravagantné kusy nábytku. Zosúladením správneho rozmiestnenia nábytku a využitia priestoru dosiahnete, že táto miestnosť bude skutočne zónou oddychu a vy sa budete zobúdzať s úsmevom a plní energie.

