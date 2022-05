Nadzemné bazény - výhody vs. nevýhody

K letu neodmysliteľne patrí voda, kúpanie, slnko. Ak nie ste zarytým fanúšikom kúpalísk alebo si len chcete užívať leňošenie vo vode každý deň, zaobstarajte si na záhradu vlastný bazén. Dnes si povieme niečo viac o bazénoch nadzemných. Inšpirujte sa.

S príchodom teplých letných dní nastáva aj sezóna vonkajšieho kúpania. Ak vlastníte záhradu v okolí domu či chaty, môžete si kúpiť vlastný bazén, ktorý budete môcť ľubovoľne a súkromne využívať. Záhradný bazén je vhodný na relaxáciu a slnenie, prevádzkovanie vodných aktivít aj príjemné a svieže ochladenie. Ide o ideálne miesto, kde môžu vyvádzať vaše deti , zatiaľ čo vy sa budete pokojne opaľovať. Aby bazén zodpovedal vašim požiadavkám a možnostiam, je nutné zvážiť pred jeho kúpou niekoľko dôležitých otázok.

Akú vysokú finančnú sumu chcete do bazéna investovať?

Na aký účel a ako často ho plánujete využívať?

Na ako dlho si chcete bazén zaobstarať?

Koľko ľudí ho bude využívať?

Aký veľký a hlboký by mal byť?

Koľko voľného priestoru ponúka vaša záhrada?

Doprajte si oddych vo vode aj doma

Pozitíva a negatíva nadzemného bazéna Nadzemný bazén ponúka oproti klasickému zapustenému určité výhody, ale aj nevýhody. V prvom rade vás poteší nižšou počiatočnou investíciou. Inštalácia nadzemného bazéna nie je finančne ani priestorovo príliš náročná, pretože sa zaobídete bez výkopových prác a po letnej sezóne ho môžete ľahko zložiť aj zazimovať.

Nadzemný bazén je k dispozícii v najrôznejších rozmeroch a môžete ho vyberať v závislosti na veľkosti vašej záhrady. Vhodný je aj do veľmi malých vonkajších priestorov, do ktorých by bolo ťažké inštalovať zapustený bazén. Pokiaľ ho plánujete využívať niekoľko rokov, je jeho kúpa efektívna a finančne výhodná. Nevýhodou môže byť ťažší prístup do vody, spôsob zakrývania bazéna, dĺžka životnosti aj nedostatok priestoru na aktívne plávanie. Nadzemné bazény môžu svojím vzhľadom jemne narušiť aj celkový exteriér vašej záhrady.

Delenie nadzemných bazénov

Na výber máte tri základné typy

detský bazén

klasický nafukovací bazén

bazén s pevnou konštrukciou

Detský nafukovací bazén Ak chcete deťom kúpiť súkromný letný bazénik, bude to pre vás predstavovať najnižšiu možnú investíciu. Výhodou detského bazéna je veľmi jednoduchá inštalácia. Bazén stačí len nafúknuť a následne ho umiestniť na slnečné a dostatočne rovné miesto. Na jeho používanie nebudete potrebovať veľa priestoru ani vody. Prednosťami sú aj jednoduchá údržba, skladnosť a bezpečnosť, pretože nedisponuje ostrými ani pevnými hranami. Vyberať môžete podľa veľkosti, veku a počtu detí, pre ktoré chcete bazén kúpiť.

Nafukovací bazén pre celú rodinu Voliť môžete z klasických nafukovacích bazénov aj gumových bazénov opatrených samonosným prstencom. Oba typy bazénov možno jednoducho nainštalovať bez pomoci špeciálneho náradia. Stačí ich len nafúknuť a napustiť vodou. Steny prstencového bazéna sa po pridaní vody samy vytvarujú do požadovaného tvaru. Tieto bazény sa vyrábajú v základných tvaroch – guľatom, oválnom a obdĺžnikovom. Nafukovací bazén je vhodný pre celú rodinu a bezpečne ho môžu využívať aj malé deti, pretože disponuje konštrukciou z mäkkého gumového materiálu. V prípade tohto typu nie je potrebné špeciálne upravovať terén, zvolené miesto stačí len vyrovnať, zbaviť ostrých kameňov a prekážok, ktoré by mohli zapríčiniť pretrhnutie fóliového dna. V prípade potreby aj príchodu zimného obdobia možno bazén jednoducho vypustiť, vyfúknuť a uskladniť. V nadchádzajúcej sezóne ho môžete postaviť na inom mieste, prípadne previesť napríklad na chatu. Nevýhodou nafukovacích bazénov je nižšia odolnosť materiálu voči opotrebovaniu, ich mäkkú konštrukciu možno ľahšie pretrhnúť. Pri niektorých typoch sú súčasťou aj špeciálne súpravy na lepenie, ktoré vám výrazne uľahčia opravu bazéna v prípade poškodenia. Vďaka nepríliš odolnej konštrukcii majú nafukovacie bazény kratšiu životnosť, a preto sú vhodné najmä na príležitostné využívanie.

Bazén s pevnou konštrukciou Bazén s pevnou konštrukciou je oproti štandardnému nafukovaciemu bazénu pevnejší, stabilnejší a odolnejší voči preliatiu vody. Z dlhodobého hľadiska predstavuje praktickejšie riešenie na letné šantenie. Na jeho kúpu sú nutné vyššia investícia a náročnejšia práca s prípravou terénu. Povrch vybraného priestranstva musíte najprv upraviť a vyrovnať. Pôdu pod bazénom je vhodné posypať nezrnitým pieskom a vystlať špeciálnou geotextilnou podložkou, ktorá poskytne ochranu fóliovej základni pred poškodením, plesňami a trávou. Bazén disponuje pevnou oceľovou alebo polypropylénovou konštrukciou s oceľovým či plastovým plášťom. Túto konštrukciu zvládne zložiť každý domáci majster. Následne stačí bazén napustiť vodou a doplniť ďalším praktickým príslušenstvom, ako sú filter, schodíky a pod.

Pravidelná údržba a filtrácia vody O bazén sa nesmiete zabudnúť pravidelne starať. Výberom praktických doplnkov bude vaša účasť na údržbe nadzemného bazéna minimálna. Nezabudnite pred použitím bazéna nainštalovať kvalitnú filtráciu, ktorou zaistíte potrebnú kvalitu aj úsporu vody. K dispozícii sú dva základné spôsoby filtrácie – kartušová a piesková.

Kartušová filtrácia je vhodná pri občasnom používaní bazéna aj do malých bazénov s priemerom do cca 3,66 metrov. Využijete ju najmä v prípade samonosných nafukovacích bazénov. Táto filtrácia zaisťuje prechod vody cez kartušu, ktorá zachytí aj veľmi drobné nečistoty. Nevýhodou je, že sa ľahko zanesie. Preto je potrebné ju meniť viackrát počas jednej sezóny.

je vhodná pri občasnom používaní bazéna aj do malých bazénov s priemerom do cca 3,66 metrov. Využijete ju najmä v prípade samonosných nafukovacích bazénov. Táto filtrácia zaisťuje prechod vody cez kartušu, ktorá zachytí aj veľmi drobné nečistoty. Nevýhodou je, že sa ľahko zanesie. Preto je potrebné ju meniť viackrát počas jednej sezóny. Piesková filtrácia funguje na princípe prečistenia vody kremičitým pieskom. Jej údržba je jednoduchá a vydrží pracovať niekoľko rokov. Vhodná je do bazénov s pevnou konštrukciou a s väčšími rozmermi (s priemerom nad 3,66 metrov).

Doplnky Medzi funkčné bazénové príslušenstvo môžeme zaradiť doplnky, ktoré vám uľahčia údržbu bazénovej vody. Ide napríklad o

bazénovú chémiu

solinátor do bazéna

bezchlórovú úpravu vody

tepelné čerpadlá

Jednoduchý a komfortný prístup do bazéna vám zaistia stabilné schodíky, ktoré by mali byť z pevného materiálu s dostatočnou nosnosťou aj šírkou. Ak chcete bazén využívať aj mimo kúpaciu sezónu, investujte do jeho zastrešenia. Kvalitná letná (solárna) plachta ochráni vodu pred nečistotami aj ochladením, navyše napomáha vodu aj čiastočne ohrievať. Zimná plachta zo silnejšieho materiálu zabraňuje množeniu baktérií a rias. Kúpiť si môžete aj praktické komponenty, ako sú bazénové teplomery, bazénové vysávače nečistôt, solárny ohrev a pod.

