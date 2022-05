Nafukovací bazén môže byť aj s filtráciou

Letné horúčavy sú častokrát doslova neznesiteľné a každý, kto môže, uteká k vode. Kúpaliská sú však preplnené a bazén vo vlastnej záhrade závratnou investíciou. Nemusí to ale platiť vždy. Vsaďte na nafukovací bazén, ktorý disponuje aj filtráciou. Inšpirujte sa.

Nafukovacie bazény predstavujú ideálne riešenie pre horúce letné dni. Každému príde menšie osvieženie vhod. Tento typ naviac umožňuje najľahšiu možnú inštaláciu, nie sú príliš objemné a teda náročné na množstvo vody. A v neposlednom rade nestoja celý majetok. Za málo peňazí skrátka veľa muziky. A verte, že si ich obľúbite na prvý pokus.

Aj nafukovací bazén vyčarí príjemnú atmosféru

Nafukovacie bazény môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Tou prvou je bazén s nafukovacím okrajom (čiže prstencom), ktorý je všeobecne hlbší a väčší. Nafúkne sa len oblý okraj okolo bazéna a vnútro sa začne plniť vodou. Vďaka tlaku a rozpätiu vody sa steny bazéna prispôsobujú hĺbke vody. Takéto bazény sú vhodné pre väčšie rodiny so staršími deťmi. Filtrácia je potom nevyhnutnou súčasťou výbavy, vďaka nej je voda v bazéne hygienicky nezávadná a čistá. Dokúpiť môžete tiež ďalšie príslušenstvo v podobe schodíkov, plachty, už spomínanej filtrácie alebo napríklad sitka a chlórových tabliet. Druhú kategóriu predstavujú celonafukovacie bazény najrôznejších tvarov a farieb. Nie sú príliš veľké a vhodné sú skôr pre deti. Zato ich využijete do menších priestorov, nevyžadujú filtráciu, keďže voda sa dá ľahko vyliať a bazén vyčistiť. Stáť vás budú doslova len pár eur. Na kúpanie vo veľkom štýle to síce nie je, ale deti a nenároční užívatelia také bazéniky určite ocenia.

Výhody nafukovacích bazénov

Nízka cena

Jednoduchá inštalácia

Jednoduché opravy v prípade poškodenia

Premiestniteľnosť

Skladnosť

Vďaka mäkkým okrajom dostatočná bezpečnosť aj pre deti

Na čo myslieť pred kúpou

Využitie bazéna – ujasnite si, či chcete menší rozmer pre deti, alebo sa v ňom budete chcieť nielen osviežiť, ale si aj zaplávať

– ujasnite si, či chcete menší rozmer pre deti, alebo sa v ňom budete chcieť nielen osviežiť, ale si aj zaplávať Cena – čím vyššia bude, tým kvalitnejší a väčší bazén si môžete zaobstarať. Bude sa od nej odvíjať aj životnosť a dĺžka záruky

– čím vyššia bude, tým kvalitnejší a väčší bazén si môžete zaobstarať. Bude sa od nej odvíjať aj životnosť a dĺžka záruky Vhodné miesto – sú potrebné rovné plochy pre umiestnenie bazénov s dostatočným prívodom vody a elektriny

– sú potrebné rovné plochy pre umiestnenie bazénov s dostatočným prívodom vody a elektriny Ďalšie náklady – kúpou bazéna náklady nekončia. Hoci sa nejedná o astronomické sumy, je potrebné väčšie bazény čistiť pomocou filtrácie alebo v nich ohrievať vodu. To všetko si vyžaduje prívod elektriny. Nezabudnite započítať náklady na vodu

Výška a hĺbka Pri výške a hĺbke bazéna záleží samozrejme na tom, koľko miesta máte pre svoj bazén k dispozícii, ale hlavná bude funkcia, ktorú bude bazén plniť. Kruhové nafukovacie bazény majú priemer okolo 3-4,5 m, hĺbka sa pohybuje okolo 70-120 cm. Pre plavcov, ktorí túžia v bazéne urobiť pár temp, je vhodná hĺbka od 100 cm vyššie, ideálne 120 cm. Čím väčší a hlbší bazén bude, tým sa bude jeho cena pohybovať vo vyšších reláciách. Ak vám stačí menšie ovlaženie, potom 70 cm na výšku a 3 m priemeru budú dostačujúce.

Pozrite si bazény a príslušenstvo v týchto e-shopoch:

Umiestnenie Voľba umiestnenia pre bazén môže v mnohých ohľadoch určovať jeho výber. Ujasnite si preto nasledujúce:

skrytosť bazéna pred zrakmi susedov či okoloidúcich

dostatočné slnečné žiarenie pre ohrev bazéna

ľahký prístup elektrického pripojenia a vody

eliminácia rastlín v blízkosti bazéna, ktoré by mohli vodu znečistiť

nutnosť rovnej plochy – z miesta odstráňte nežiadúce predmety, kamene, vetvičky a podobne, vhodné pre zarovnanie terénu sú tiež textilná podložka či piesok

Nafukovacie bazény (nielen) pre deti Výrobcovia nezabúdajú ani na našich najmenších. Prispôsobujú tomu hĺbku aj veľkosť bazéna, ktorý sa potom stáva skôr akýmsi bazénikom. Od toho sa odvíjajú aj farby, najrôznejšie motívy, povrchové úpravy v podobe šmýkačiek a striešok, ktoré vaše deti dokonale ochránia pred priamym slnečným žiarením.

Pamätajte, že bazény pre deti by mali mať oblé okraje a byť z kvalitného a zdravotne nezávadného materiálu

Dôležitá je veľkosť. Tú voľte vzhľadom na počet detí či ďalších kúpajúcich sa v bazéniku

Deti môžete rozveseliť najrôznejšími farbami či motívmi, vďaka ktorým sa z obyčajného nafukovacieho bazénika stane tropický ostrov, bruško veľryby alebo napríklad pirátska loď

Strieška deti chráni pred úpalom, je veľmi praktická a v mnohých prípadoch ju možno pomocou suchého zipsu či iného typu upevnenia zase zložiť

Ak vaše deti zatiaľ plávať nevedia, voľte maximálnu hĺbku bazéna do 1 metra

Starostlivosť o bazén Aj bazén vyžaduje základnú starostlivosť. Najmä ak ide o typ, v ktorom musí voda vydržať dlhší čas. Postrážte si preto:

Filtráciu – existuje piesková alebo kartušová

– existuje piesková alebo kartušová Dezinfekciu – chlórová alebo bezchlórová

– chlórová alebo bezchlórová Ďalšie príslušenstvo – k bazénom býva dostupné aj príslušenstvo, ktoré vám pomôže bazén udržiavať čistý. Sú nimi rôzne zachytávacie sitká, krycie plachty alebo vysávače

– k bazénom býva dostupné aj príslušenstvo, ktoré vám pomôže bazén udržiavať čistý. Sú nimi rôzne zachytávacie sitká, krycie plachty alebo vysávače Ďalšiu chémiu – poobzerajte sa tiež po prípravkoch, ktoré môžu upraviť tvrdosť vody, jej pH a pod.

Pozrite si aj tieto bazény s filtráciou:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: