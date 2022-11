Nájdite s nami najlepšie osvetlenie do kúpeľne

Osvetlenie v kúpeľni je veľmi zásadnou otázkou. Čo myslíte, je vhodné zvoliť jedno centrálne osvetlenie, alebo radšej niekoľko bodových? Na čo si musíme dávať pozor a kam by sme mali osvetlenie umiestniť? Dostatočné osvetlenie je v tejto miestnosti nevyhnutnosťou, či už pre ošetrenie našej pleti, nanesenie make-upu, alebo pre hladké oholenie. Zvýšené nároky preto kladieme nie len na svietidlá, ale aj na ich umiestnenie a intenzitu osvetlenia.

Rozžiarte svoju kúpeľňu

Vzhľadom na to, že v tejto miestnosti máme o niečo viac vlhkosti, ako v iných, musíme zvoliť správny materiál svietidiel a hlavne dbať na bezpečnosť. Do kúpeľne sú určené špeciálne typy svietidiel, dostupné v mnohých typoch a prevedeniach. Siahnite po kvalitných materiáloch, odolných voči vlhkosti, napr. sklo, chróm, plast a nerez. Svietidlá musia spĺňať aj bezpečnostné normy. Bezpečné svietidlá sú dobre izolované a taktiež aj dobre chránené pred poliatím vodou. V kúpeľni by sme mali mať aj o niečo kvalitnejšie žiarovky. Ideálnou voľbou sú halogénové. Pri rozmiestňovaní svietidiel nezabudnite na jedno centrálne osvetlenie, ktoré veľmi ľahko skombinujete s ďalšími doplnkovými, nástennými, bodovými, či umývadlovými svietidlami.

Centrálne svietidlo by malo byť intenzívne a malo by dostatočne osvetliť celú kúpeľňu. Ideálne je, ak si lokálne osvetlenie zvolíme nad zrkadlom alebo v blízkosti umývadla. Umiestnite ho po oboch stranách vo výške očí. Takéto svetlo by nás však nemalo príliš oslňovať. V prípade podkrovnej kúpeľne môžete vpustiť bodové svetlá do skosenej strechy. Nemali by sme zabúdať ani na to, že v kúpeľni by sme nemali vykonávať len fyzickú očistu tela, ale aj duchovnú a relaxačnú činnosť. Do kúpeľne si preto zadovážte svetlá, ktoré vám pomôžu oddychovať a vypnúť vaše telo po ťažkom a namáhavom dni. Malo by byť lokálneho a tlmeného charakteru.

Výborným riešením sú výklopné bodové svetlá s možnosťou nastavenia smeru žiarenia, prípadne môžeme siahnuť po vodeodolnom osvetlení, ktoré je priamo zabudované do vane, či vyrobené z LED diód a môže sa nachádzať v blízkosti vane. Z hľadiska osvetlenia je priestor kúpeľne rozdelený do štyroch zón. Prvá sa nachádza priamo vo vnútorných priestoroch umývadla, vane a sprchového kúta – sú to miesta, kde dochádza k bezprostrednému kontaktu s vodou. V týchto miestach spravidla svietidlá neumiestňujeme. Výnimkou sú svietidlá priamo určené do vaní a sprchových kútov. Druhú zónu tvorí najbližšie okolie vane, kde je styk s vodou viac ako pravdepodobný. Sem inštalujte svetlá s nanajvýš kvalitnou izoláciou. Tretiu zónu tvorí okolie vane, umývadla a sprchového kúta do vzdialenosti 0,6 m a nad vaňou nad 2, 25 m – tu by sme taktiež nemali umiestňovať žiadne svietidlá, s výnimkou tých špeciálnych. Poslednú zónu tvorí priestor, mimo týchto spomínaných, kde môžeme pokojne umiestniť klasické kúpeľňové svietidlá.

